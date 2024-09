Esta pizzería ofrece pizza gratis por un año al que atrape a un ladrón

El lejano oeste era famoso por las recompensas que ofrecían los dueños de los salones a quien atrapara a esos bandidos que llegaban al pueblo para cometer un crimen atroz y luego desaparecer como en una nube de humo.

Pero nunca se vió en el lejano oeste una recompensa como esta: una pizzería de Denver, en Estados Unidos llamada Kaos, está ofreciendo pizza gratis por un año entero a quien sea que pueda ayudar a la policía a encontrar a un ladrón que robó recientemente su negocio.

Videos by VICE

La pizzería posteó en Facebook un video tomado con su cámara de seguridad. De acuerdo con las autoridades locales, el asaltante era un hombre blanco, alto y con la cabeza afeitada. Cometió el crimen alrededor de las 4: 30 de la mañana, el fin de semana pasado entrando a través de una ventana negra. El video muestra al experto ladrón caminando en dirección a la caja registradora y llevándose un montón de billetes. El dueño de la Pizzería Kaos, Patrick White, reporta que $1000 en efectivo fue retirado de las dos cajas registradoras.

Please SHARE THIS POST and help us catch a thief! Tall white male, shaved head, approx 6’2″. Wanted for burglary of Kaos… Posted by Kaos Pizzeria on Monday, January 4, 2016