Esta playera viajó por el mundo, cosa que tú no puedes

En la actualidad, viajar no se ha limitado a ser solo un pasatiempo o algo que la gente hace una vez al año para desahogarse. También se ha convertido en un escape de las tragedias cotidianas de la vida que nos acechan. Ya sea una ruptura dolorosa o que te despidan de un trabajo, muchos de los que tenían la oportunidad habían estado lidiando con estos problemas empacando sus maletas y yéndose de viaje. La pandemia lo cambió todo.

En las primeras etapas del confinamiento, Siddhant Agarwal, de 24 años, que en ese entonces trabajaba en una empresa de marketing con sede en Delhi en la India, tuvo que volver a su ciudad natal de Shahjahanpur en el estado de Uttar Pradesh para vivir con sus padres, como muchos otros jóvenes profesionales en todo el país. Poco después, en junio, lo pusieron en licencia sin goce de sueldo y así comenzó una etapa difícil. Por primera vez en su vida, no tenía absolutamente nada que hacer. Cuando vio que a su alrededor emergían constantemente proyectos motivados por la pandemia, comenzó a caer en el inevitable ciclo de pensar demasiado y sentirse mal acerca de su productividad.

Siddhant Agarwal

Una noche, mientras estaba solo en su casa, tuvo un ataque de ansiedad por primera vez en su vida. Si bien fue la primera y única vez que experimentó algo así, se dio cuenta de que necesitaba hacer algo con su tiempo, algo que importara. Entonces, empezó a hablar con las personas que lo rodeaban y les hacía una simple pregunta: ¿Qué es lo que más extrañas?

Como era de esperar, la respuesta más común fue viajar. Encerrada en su casa durante la mayor parte de 2020, la mayoría de la gente quería irse y viajar lo más lejos posible. Excepto que no podía porque las fronteras estaban cerradas y era algo que muchos consideraban peligroso.

Sin embargo, mientras que a los humanos se les prohibió viajar, los objetos y las ideas experimentaban todo lo contrario. Fue entonces cuando a Agarwal se le ocurrió la idea del proyecto HOPE: la playera viajera. Una playera que viaja por todo el mundo, apuesto a que nunca habías oído hablar de eso.

“Quería hacer algo para todos los que querían salir y revivir esa sensación de viaje. Quería replicar eso de alguna manera para ellos”, le dice a VICE.

Para documentar este viaje, Agarwal se puso en contacto con artistas y creadores de los centros culturales del mundo: Singapur, Tokio, Nueva York, Toronto, Ámsterdam, etc. Los encontró a través de las redes sociales y les preguntó si les gustaría recibir la playera y pasearse con ella por su ciudad. Y, por supuesto, documentar eso para la gente en casa. Muchos aceptaron, y así comenzó el viaje de Hope, la playera viajera.

“Ella” ya ha estado en Singapur, Hong Kong, Tokio, Los Ángeles, y ahora mismo se está aventurando por Nueva York. ¿Por qué la playera es “ella”?, te preguntarás.

“Quería que la playera tuviera personalidad propia. De esa manera, no sería solo un objeto recorriendo un montón de ciudades, sería una entidad que significa algo”, cuenta Agarwal,” diseñé un logotipo para la playera y le pedí a todos los creadores que la usaran mientras grababan su historia”.

Con este proyecto, la gente puede explorar estas ciudades a través de los ojos de la playera viajera y vivir indirectamente a través de ella. Los vlogs de algunas de las ciudades ya están en el canal de YouTube del proyecto. Mientras que un escalador te muestra una vista panorámica de Los Ángeles, un camarógrafo selecciona una guía de singapurenses para sobrevivir.

Para garantizar la variedad del contenido que se crea como parte de este proyecto, Agarwal buscó en las redes sociales artistas poco convencionales que representen el arte característico de su ciudad. Y también colaboró ​​con algunos patinadores en Nueva York y un grupo de alpinistas en Canmore, una ciudad de Alberta, Canadá.

“Lo único que quiero es que estas personas creen videos basados ​​en historias y de gran calidad”, dice, mientras reflexiona sobre cómo esta playera reúne a artistas de todo el mundo para colaborar en este experimento creativo.

¿Pero que no la ropa también es de naturaleza divisoria? La primera pregunta que alguien podría hacerse cuando se le pide que use una prenda y salga a pasear por la ciudad filmando un vlog es: ¿Me quedará bien? La idea no era perpetuar el enfoque de talla única para todos, y para evitar tales situaciones, la playera se entrega junto con plantillas de varios tamaños que se pueden usar para imprimir el logotipo en cualquier camiseta negra.

Después de hacer una playera HOPE de su tamaño, estos narradores la usan y te llevan de un lado a otro para que le des un vistazo a lo que se han convertido las ciudades desde 2020: ciudades donde la gente usa mascarillas, donde la vida está volviendo lentamente a la normalidad, donde la gente está empezando a salir otra vez pero con nuevas realidades que la pandemia le ha brindado. Uno de los vlogs alude a eventos internacionales como los Juegos Olímpicos de Tokio que se pospusieron, ciudades decepcionadas y personas que se habían estado preparando para ellos durante años. Ver viñetas de la vida después del encierro vuelve a infundir el mensaje más escuchado del año pasado: estamos juntos en esto. Ver cómo transcurre la vida enciende esa chispa de esperanza de que poco a poco todo estará mejor.

Y esa es la idea subyacente que une estas historias, dice Agarwal, quien espera subastar la playera trotamundos una vez que llegue a casa y crear contenido más interesante sobre la India con el dinero recaudado en la subasta.

“La esperanza es la que rompe todas estas barreras, incluso cuando estamos atrapados en situaciones sobre las que no tenemos control”, dice, “Cada uno tiene sus propias historias de esperanza que reconsideramos en tiempos difíciles, y eso es lo que estamos tratando de destacar”.

