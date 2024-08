Esta señora de Florida me envió un correo electrónico explicándome por qué ‘el rap es malo’

Como alguien que pasa más de ocho horas al día conectada a su computadora portátil para «trabajar», o que la hace a un lado sólo para revisar su teléfono, paso una cantidad de tiempo escandalosa en línea. El otro día, vi los números de un reloj digital cambiar y sentí una avalancha de endorfinas porque mi cerebro pensó que era el número de «Likes». Lo digo en serio. De cualquier modo, como parte de esta constante inmersión virtual, también paso mucho tiempo enviando y recibiendo correos electrónicos. En su mayoría, estos correos electrónicos no tienen nada de especial y consisten en repetir las frases «lo siento por la demora», «sólo dando seguimiento» y «muchas gracias» hasta que finalmente me desconecto y me voy a dormir, igual que una versión millennial y sombría de Waiting For Godot de Samuel Beckett. El otro día, sin embargo, recibí un correo electrónico que me hizo incorporarme en mi asiento y poner atención. Recibí un correo electrónico que era diferente. Era de alguien que decía ser una mujer de Florida de 65 años, que quería tener su propia columna en VICE sobre por qué el rap es malo. Antes de continuar, tal vez sea mejor que ustedes lo lean por sí mismos:

Estimada Srita. Jones:



Videos by VICE

Sólo llevo como un mes en Twitter, pero encuentro sus tuits muy entretenidos, excepto por uno, el cual retomaré en un momento. Incluso me encanta su corte de cabello y me alegra que haya encontrado un trabajo donde pueda usarlo, hasta he orado por usted en mi reunión bíblica semanal porque entiendo que es inglesa. A veces, inclusive hago clic en sus artículos en www.vice.com, aunque su sitio web en términos de diseño podría seguir el ejemplo de www.twitter.com y agregar un poco de color para guiar al ojo a través de la página.



Acerca de mí: tengo 65 años y soy una abuela de North Central Florida, Estados Unidos, y entiendo que eso no es particularmente “cool” o “queer”, pero sé un par de cosas sobre música, probablemente más de lo que usted sabe, aunque no sea una periodista de Internet, simplemente he escuchado música por mucho más tiempo y probablemente soy más inteligente que usted o muchas de las personas que conoce. Nada de esto lo digo con ánimo de ofender, es sólo que fui a una escuela estatal muy buena, lo que en los EU significa que tenía muy alto nivel académico. Por razones de privacidad, no mencionaré su nombre, pero pagué una gran suma de dinero por asistir a ella, lo que en un país no socialista es indicativo de buena calidad.



Entonces, ¿por qué merezco una columna en su sitio web www.vice.com? Bueno, eso me lleva a la excepción que ya mencioné antes. Estoy de acuerdo con mucho de lo que escribe en el sitio web de Vice, e incluso cuando no lo estoy, suele ser interesante ver las imágenes, aunque sólo sea para imaginar lo que sus madres deben estar pensando. Por lo regular no puedo ni imaginarlo. Lo único que sin duda me revuelve el estómago es cuando dice que el rap es bueno. EL RAP NO ES BUENO. Y este sería el tema de mi columna.



Aquí estarían mis puntos principales en la columna:



1. El rap es malo.



2. Eso no es cantar. Ni siquiera entiendo las palabras.



3. Si, vocalmente, no eres Frank Sinatra; es decir, si eres mal cantante, editar tu voz en un maldito aparato no te convertirá en Frank Sinatra, no serás buen cantante.



y



4. Voy a tocar algo de música que es realmente buena. Neil Diamond ocupará un lugar destacado aquí, así como el difunto guitarrista italiano Jim Croce.

Creo que mi perspectiva acerca de la verdadera música sería un nuevo enfoque para su sitio web y tal vez incluso podría educar a algunos de los jóvenes con respecto a las alternativas a la música rap que tal vez no conozcan. Como habrá notado, tengo un humor irónico e inteligente, y no tengo miedo a reírme de mí misma. ¡Ja ja!

¿Qué haría Jesús?,

Wendy *******

P.S. Si aceptas mi columna, escribiré mi nombre real, ya que la seguridad es la prioridad #1 para mí.

Muy bien, entonces hay mucho que analizar aquí. Esta mujer claramente es una erudita oculta en las sombras (¿por qué rezó por mí? ¡¿Qué hay de malo con mi cabello?!). Además, a la vez, estoy un poco obsesionada con ella. Durante días, después de recibir este correo electrónico, me descubrí leyendo y releyendo sus palabras, y cuanto más las leía, más preguntas parecían surgir en mi cabeza hasta que, finalmente, se me ocurrió una idea. ¿Por qué una supuesta mujer de 65 años de Florida querría su propia columna en este sitio? ¿Ella odia toda la música rap? ¡¿Por qué?! ¿Es alguien real? Decidí responderle para profundizar en estos temas. Desafortunadamente no quiso hablar conmigo por teléfono o Skype porque no quería que compartiera una grabación de su voz como «Julian Assange» y también «me gusta la ventaja de poder usar www.google.com cuando no estoy muy familiarizada con los términos que usa». Así que tuve que entrevistarla por correo electrónico.

Noisey: Hola, «Wendy». ¿Qué hizo el día de hoy?

«Wendy»: ¡Hola! Bueno, todos los lunes juego «bridge» con un grupo de chicas de mi iglesia. Somos una pequeña congregación adventista de los Últimos Días del Hombre, lo que significa que no apostamos y sólo podemos beber agua del grifo, ¡pero nuestras pequeñas “tertulias” no son conocidas por ser las más aburridas!

¿Con qué frecuencia lee Noisey y VICE?

¡Gran pregunta! No suelo «navegar» por los sitios web, pero leo bastante al hacer clic en los enlaces de www.twitter.com y www.facebook.com. Casi todos los días leo sobre alguna locura de la que nunca me había enterado o me habría querido enterar, como la reciente fascinación por las drogas en Argentina. Noisey en particular es divertido porque me da a conocer videos de algunos músicos buenos y algunos terriblemente malos, sin tener la necesidad imperiosa de leer los artículos.

¿Cuándo y por qué comenzó a leer el sitio?

Paso la mayor parte de mi tiempo «en línea» leyendo los tuits de algunas de mis «personalidades» favoritas. Empecé a seguir www.vice.com después de que mi pastor, el pastor Andrew, reprodujera en mi reunión bíblica un video en Internet del ex Director de VICE, quien ahora se opone moralmente a abusar de sí mismo. Daisy, no pude encontrar el nombre de este caballero en www.google.com, pero recuerdo que era muy dinámico, aunque usaba las malas palabras con mucha libertad. Creo que tenía bigote. No estoy segura de que sea por las razones correctas, pero me gustó saber cómo ha dejado de abusar de sí mismo y cómo ahora se ha vuelto más saludable y más feliz.

Lo más importante es, sin embargo, ¿por qué no puede apoyar nuestra cobertura del rap?

La primera vez que escuché rap de verdad creo que fue cuando los “N.W.A.” aparecieron en mi televisor en la década de 1990 con su canción «Eff the Police» y todas esas tonterías, no hace falta decir que NO me pareció ni muy divertido ni muy diferente, y mantengo esa opinión hasta el día de hoy. Por lo que no es con su «cobertura» de la música rap con lo que estoy en desacuerdo, Señorita Daisy, sino con esa « música» en sí. Daisy, ¿queda claro aquí que no considero que el Rap sea música? Es por eso que puse « música» entre comillas y cursivas.

Se debe hacer música que haga que las personas se sientan bien. Nadie se siente bien escuchando música rap porque su espíritu es intrínsecamente infame. El único tipo de espíritu que necesito en mi vida es el espíritu santo, y recibo suficientes gritos por parte de él en mi iglesia. Daisy, siéntase libre de usar esta ingeniosa línea como « teaser» al comienzo del artículo. Un teaser es lo que las buenas revistas ponen al comienzo de un artículo, entre «comillas”, para atraer al lector.



La mayoría de los raperos se roban las canciones de los otros, usando partes y piezas aquí y allá, y simulando que no lo hacen al mezclar todo junto. Se llama “sampling”, pero creo que debería llamarse «stealing» [robo]. ¡Raperos, tengan un poco de originalidad y creen sus propias canciones!



Pero ¿por qué alguien tiene que ser buen cantante para que la canción sea buena? ¿No puede ser sólo pegajosa o líricamente inteligente?

No sé cómo una cosa puede ser pegajosa cuando no tiene más melodía que los ruidos producidos por una computadora. Y encima de eso, alguien grita palabras ininteligibles que acompañan a esos ruidos. No, gracias, y eso es todo lo que tengo que decir al respecto.

¿Considera que hay algún rapero que lo haga bien? ¿Qué opina de Cardi B? A todos les encanta Cardi B.

Admito que nunca había oído hablar de esta artista en particular, Daisy, pero me pregunto: ¿las mujeres pueden ser raperos? Creo que podría necesitarse de otra palabra cuando esto salga publicado para que los lectores entiendan claramente. Pero sólo para poder hablar con conocimiento de causa, vi este video en su totalidad. Lamento informarles que no «a todos» les encanta «Cardi B».

Y, ¿qué es lo que hace tan bueno a Neil Diamond?

Me alegra que pregunte. Lo que siempre le digo a mi exmarido acerca de Neil Diamond es que podría haber sido poeta, podría haber sido cantante de apoyo, o podría haber sido modelo, pero en lugar de eso eligió ser un artista completo y entregar su talento al mundo. Algunas de las chicas de la iglesia y yo nos hemos reunido a veces para escuchar los discos compactos de Neil Diamond en mi sala de juegos y nos hacemos llamar las «diamondbacks», que en Florida es un tipo de serpiente de pantano y, a la vez, una pequeña broma sobre el nombre de Neil Diamond .

¿Cuál es el mejor lugar para disfrutar de Neil Diamond?

Aunque, por supuesto, sé lo que está insinuando, ¡lo que sucede en mi habitación es entre mis sábanas y yo! Si debe saberlo, el cable de mi equipo de alta fidelidad no es lo suficientemente largo como para llegar a ningún otro lado que no sea mi sala de juegos, que es el lugar que mi exmarido llama mi ático y donde me siento a escuchar CDs en una costosa silla de mimbre (debido a mi espalda, pues me la lastimé el año pasado).

¿Qué tipo de música escuchan sus nietos? ¿Le gusta algo de eso?

Me gustan muchos géneros y tipos de música diferentes. De hecho, mi nieto toca el teclado eléctrico en una banda de rock con algunos de sus amigos de la escuela. Nunca los he escuchado, pero él tiene el pelo largo y algunas veces incluso se maquilla los ojos, así que supongo que son una banda más del tipo de David Bowie. También tengo una nieta, pero ella sólo tiene un año y medio. Tal vez ella pueda entender lo que su amiga Cardi B dice, ¡suena como si compartieran el mismo vocabulario!

¿Por qué cree que debería tener una columna en VICE?

Como dije en mi correo electrónico original, mi voz es única e inteligente, y creo que muchos de sus lectores habituales apreciarían un cambio en el ritmo al que ya están acostumbrados. Daisy, ¿esto le parece ofensivo en algún modo? Como he dicho, creo que su estilo es lindo y divertido, pero tal vez el que hubiera algunos artículos bien escritos podría atraer a un mayor número de lectores, ¿no?

Y… ¿qué hay de malo con mi cabello?

Lamento que su pelo le incomode. Una de mis cosas favoritas de estás nuevas generaciones es la forma en que no parece preocuparles lo que la sociedad considere bueno o bonito, y creo que eso está bien. Cuando yo tenía su edad, usar un corte «undercut» era el tipo de castigo que mi madre me hubiera dado por usar mi flequillo tan corto como el de un hombre. La única preocupación que tengo es que con tantos seguidores que tiene en línea en www.twitter.com y www.instagram.com, usted puede influir en otras mujeres jóvenes para que actúen de manera similar.

¿Qué va a hacer el resto del día?

Daisy, he decidido no decir más sobre mi vida personal en esta entrevista. Sé que en su país están más acostumbrados a compartir el dinero, la atención médica y la información entre los ciudadanos, pero aquí en los EU, la privacidad es lo #1. ¡¡Sin resentimientos!! ; – |

Gracias por su tiempo, «Wendy».

Puedes seguir a Daisy en Twitter.



Este artículo fue publicado originalmente por Noisey UK.