Esta serie de fotos revela la realidad del acoso sexual

El pasado viernes fue liberado de la cárcel Brock Turner, el estudiante de Stanford que había sido condenado por haber violado a una joven inconsciente durante una fiesta en una hermandad. Para expresar su disconformidad ante esta decisión, la fotógrafa de 20 años Yana Mazurkevich ha publicado una serie de fotos que representan las escenas sórdidas de una violación. Mazurkevich desarrolló su serie en colaboración con Current Solutions, una plataforma online que permite a las víctimas de desigualdad de género, violencia doméstica y acoso sexual compartir sus historias de forma segura. Cada una de las escenas de la serie de Mazurkevich se basa en hechos reales de acoso que han sido denunciados de forma anónima en la página web de Current Solutions. Las fotos se presentan con una cita sacada de la historia de las víctimas.

Es importante apuntar que la gente que aparece en las fotografías no son las víctimas reales, sino modelos voluntarios, y no todas las citas corresponden a la imagen que acompañan. Por otro lado, el título de la serie, It Happens (Sucede), alude al esfuerzo de Mazurkevich de aumentar la sensibilización y representar algunos incidentes de acoso sexual que cuentan con un menor reconocimiento. «Cosas así ocurren cada día a todo tipo de gente, y es algo que el mundo ignora, pero sucede», dice Mazurkevich a The Creators Project. Sus fotografías se han ganado el reconocimiento por la sinceridad y realismo que transmiten, han llegado a acumular 110.000 notas en Tumblr y han sido compartidas 60.000 en Facebook.

La fotógrafa consigue el realismo de sus fotos porque: «El acoso sexual no es algo que se habla con comodidad o facilidad. Estas imágenes son sinceras porque son [experiencias] reales». La pieza clave de la serie, que vemos más arriba, recrea la violación de Turner de una joven inconsciente tras un contenedor de basura en enero de 2015.

