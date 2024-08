Esta tienda vende las cosas de tu ex para reparar tu corazón roto

Las rupturas pueden ser tristes, complicadas y dolorosas. Pero, ¿a dónde van los corazones rotos? Al parecer, algunos de ellos se dirigen a esta tienda online que promete vender los regalos que te dio tu ex.

Kedai Pernah Sayang (Once-Loved) es una cuenta de Instagram creada por Hazim Azaman, de 27 años. Después de que se le ocurriera la idea, el ingeniero con sede en Malasia se dirigió a su hermana, que tenía una taza, una cámara Instax y una MacBook de su exnovio. Ya no los necesitaba, así que Azaman los vendió por alrededor de 2, 37 y 250 dólares respectivamente, a uno de los primeros seguidores de la tienda.

Videos by VICE

“Ella ya lo había superado desde hace mucho, pero los recuerdos seguían ahí. Quería deshacerse de los artículos porque ocupaban demasiado espacio”, dijo Azaman.

La tienda en línea despegó en unas semanas, después de que alguien corriera la voz en Twitter. Azaman dijo que su bandeja de entrada estaba llena de mensajes de personas que buscaban deshacerse de los recuerdos de sus relaciones pasadas.

Si todo esto parece sacado de una película, es porque así es. Azaman se inspiró en la comedia romántica indonesia Toko Barang Mantan (que significa “mercado de cosas de tu ex”). En la película, el protagonista dirige una tienda que, adivinaste, vende cosas de los ex de la gente.

“Estaba viendo la película y, de repente, se me prendió el foco”, dijo Azaman. “Aunque es una película, ¿por qué no volverlo realidad?”.

¿Entonces, cómo funciona? Los clientes envían un mensaje a la tienda en Instagram, proporcionando fotos y detalles de los artículos que les gustaría vender. Luego, escriben una “nota para el o la ex” y dicen cuánto l@ odian en una escala del 1 al 10. Esto último es opcional y solo por diversión, dijo Azaman.

https://www.instagram.com/p/CLTSHdflwUE/

Después de seleccionar al cliente y su artículo, Azaman publica las cosas en Instagram. Los compradores interesados comentan las fotos para que Azaman pueda conectarlos con los vendedores y se gana una comisión por las ventas.

Los artículos más comunes incluyen anillos, cámaras, relojes y carteras. Una vez, incluso recibió una solicitud para vender lencería, pero Azaman se negó a vender ropa íntima.

https://www.instagram.com/p/CLQ4czeF-7O/

Ahora su tienda tiene alrededor de 22.700 seguidores. Es un negocio de nicho, pero Azaman cree que ha ganado popularidad porque la gente encuentra consuelo al abrirse sobre su relación fallida.

“La mayoría de nuestros clientes nos envían mensajes después de la medianoche, porque ahí es cuando salen los pensamientos de las 3 a.m. y quieren compartir su historia”, dijo Azaman, y agregó que la mayoría de las historias involucran infidelidad.

“Todos los días me llegan historias de infidelidad. Todos los días recibo un mensaje directo que dice: “Descubrí a mi novi@ engañándome”.

Una mujer que vendió el casco de motocicleta de su exnovio a través de la tienda de Azaman le dejó una nota a su ex que decía: “Equivocarse una vez está bien. Pero te equivocaste más de tres veces con diferentes chicas en la misma habitación, ¿por qué no las dejaste embarazadas? ¡Es tan fácil convertirse en padre!”.

Foto: Cortesía de Kedai Pernah Sayang

Otro chico, que vendió el reloj de su exnovia, escribió: “Mi mamá realmente quería que fueras mi novia, pero terminaste cagándola”.

Foto: Cortesía de Kedai Pernah Sayang

Según Azaman, su hermana ahora está más feliz, después de desprenderse de las cosas de su ex.

Aunque Azaman no se identifica con las historias de sus clientes, dijo que puede conectarse con ellos a través de sus sentimientos de dolor. En última instancia, espera que su negocio pueda ayudar a la gente a seguir adelante.

“Quiero ayudar a la gente a seguir adelante. No tienen por qué estar atrapados en el pasado porque eso nunca es bueno, no es bueno ni para su salud mental ni para su futuro, no sirve de nada”.