“Estamos aquí y estamos muy enojadas”: mujeres en la CDMX nos dicen por qué marchan

México vive con alarmantes cifras de violencia contra la mujer. Tan solo del 1 de enero al 25 de febrero de 2019, se registraron más de 263 feminicidios documentados. Con este panorama se recibió el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el que cada año decenas de miles de mujeres se reúnen en diferentes ciudades del mundo para manifestarse. En la Ciudad de México, la cita fue en el Ángel de la Independencia a las 4PM, de donde varios contingentes avanzaron hasta el Zócalo exigiendo visibilidad, justicia, equidad, y el fin de la violencia machista. Platicamos con algunas mujeres en la marcha para conocer sus razones para marchar.

Lorena, 32. Artista y dueña de una marca de ropa

VICE: ¿Por qué estás manifestándote?

Lorena: Por que hay que alzar la voz y mientras más seamos más visibilidad tendremos.

¿Qué es lo que exiges?

Equidad, igualdad, que pare la violencia, que no sean injustos con nosotras, que haya mas apoyos, que sea posible el aborto.

¿Cuál es el panorama que ves para las mujeres en 2019 en México y el mundo?

Veo una toma de protesta de espacios. Veo un panorama de una lucha muy intensa que se viene y que lleva un rato ya, y tiene que ser más directa.

¿Qué crees que falta por lograrse?

Desenterrar todo el heteropatriarcado para poder llegar a la raíz. Hace falta mucha comunidad, sororidad. Es el 2019 y seguimos con temas del aborto, así que evidentemente falta mucho.

¿Qué le dirías a las mujeres que están siendo violentadas de alguna manera?

Que resistan que no están solas, estamos llegando ahí.

Ximena, 53 años. Muralista

VICE: ¿Por qué estás manifestándote?

Ximena: Por todo lo que está pasando. Ya es increíble no poder salir a la calle. Por los derechos de la mujer que siempre nos hemos manifestado. Por esto, sin embargo, ahora la situación ahora es más grave, igualmente el tema del aborto, muchas razones.

¿Qué es lo que exiges?

El derecho de las mujeres a hacer lo que quieren con cuerpo, salir a la calle sin que peligren nuestras vidas, que podamos hacer lo que queramos sin ser juzgadas e igualmente pedir igualdad en todos los aspectos.

¿Cuál es el panorama que ves para las mujeres en 2019 en México y el mundo?

Siento cada vez más una polaridad, donde las mujeres cada vez somos más fuertes pero los hombres están agarrando más rabia. Siento mucha rabia de la mayoría, entonces espero que seamos más las que logremos manifestarnos. No sé muy bien como explicarlo pero sería eso, siento mucha polaridad.

¿Qué crees que falta por lograrse?

Que venga cada vez más gente a la marcha, que haya participación tanto de hombres como mujeres. Yo no siento que sólo sea de mujeres. Creo que es importante que tanto hombres como mujeres nos manifestemos y tratar de que las leyes nos protejan más, que pare el abuso político y que no haya políticos que digan que hay cosas más importantes en qué pensar que los feminicidios.

¿Qué le dirías a las mujeres que están siendo violentadas de alguna manera?

Que no se dejen, que busquen ayuda, que lo hablen y se junten con otras mujeres porque solamente uniéndonos es que lograremos el cambio.

Mayoli, 60. Periodista

VICE: ¿Por qué estás manifestándote?

Mayoli: Pasamos de siete feminicidios diarios a nueve. El presidente quiere retirar los refugios para mujeres violentadas, un día dice que sí y al otro dice que no. No hay un propósito gubernamental de defender a la mujer y el día de anteayer aparece lo del aborto criminalizado olvidándose de la salud y de la cantidad de mujeres que mueren por abortos ilegales. Todo eso me trae por acá.

¿Qué es lo que exiges?

Ahora que me lo preguntas recuerdo que hace muchos años un amigo inglés me dijo “aquí en México a las mujeres no se les trata como personas”, entonces por eso estoy aquí, para que se nos trate como personas.

¿Cuál es el panorama que ves para las mujeres en 2019 en México y el mundo?

Se ha puesto la cosa terrible. En un país donde se respetan los derechos de la mujer no se pasan de siete a nueve feminicidios. Entonces eso pido, que dejen de matarnos.

¿Qué crees que falta por lograrse?

La primera vez que vine a una marcha fue hace ya bastantes años cuando trabajaba por aquí por Reforma. Y haciendo memoria me doy cuenta de que todo sigue terrible, entonces no lo sé. Falta un gran avance.

¿Qué le dirías a las mujeres que están siendo violentadas de alguna manera?

Que busquen apoyo en la red de refugios de mujeres, que busquen apoyo porque la misma violencia las hace frágiles y necesitan el apoyo de otras mujeres.

Jimena, 24. Actriz.

VICE: ¿Por qué estás manifestándote?

Jimena: Por la liberación de la mujer en general

¿Qué es lo que exiges?

Ser libre, no valiente. Poder salir a la calle sin miedo, que nos dejen de matar, que nos dejen de violar, que nos dejen de secuestrar, que haya visibilidad de que estamos aquí y esto sucede. No le pasa a una, nos pasa a todas. No nos pasó por putas, no nos pasó por pendejas, nos pasa por que vivimos en un sistema opresor donde lo único que hay es miedo a las mujeres libres. Que nos vean que estamos aquí y estamos muy enojadas.

¿Cuál es el panorama que ves para las mujeres en 2019 en México y el mundo?

Muchas guerreras descubriéndose a sí mismas.

¿Qué crees que falta por lograrse?

Muchas cosas. Creo que falta esta visión. Por ejemplo, el otro día discutí con un primo porque me dijo que los hombres eran “the bigger person in the picture”, porque ellos estaban permitiendo que nosotras nos liberaremos. Entonces es como ¡güey no! Tú intenta pararnos y no puedes. Nadie nos puede frenar, ni tú ni un millón de hombres, ni el machismo. Ta nadie nos puede parar,. Entonces sería eso, cambiar la semilla en la cabeza de todos los machitos que creen que sí nos pueden parar.

¿Qué le dirías a las mujeres que están siendo violentadas de alguna manera?

Estoy contigo, no estás sola.

Thalia, 35. Gestora cultural.

VICE: ¿Por qué estás manifestándote?

Thalia: Me parece muy importante buscar espacios donde se conmemora la lucha, donde se reivindique todo lo que hemos estado intentando. Me interesa que si a mi hija no le toca un mundo mejor, por lo menos tenga las herramientas para poder enfrentarse y que siga esta lucha que ya lleva muchísimo tiempo y necesitamos continuar.

¿Qué es lo que exiges?

Quiero caminar segura en la calle, que mi hija tenga un mundo mejor, que hubiera equidad, que tanto para mi hija como para mí tengamos oportunidades que se han negado durante mucho tiempo.

¿Cuál es el panorama que ves para las mujeres en 2019 en México y el mundo?

Creo que los cambios no se hacen de un año para otro, sino más bien es una lucha que tenemos que continuar. Seguir luchando para que esto cambie. Ojalá en 2019 haya más mujeres involucradas y así el sistema patriarcal irá cayendo poco a poco.

¿Qué crees que falta por lograrse?

Necesitamos más espacios, más seguridad. Hay que conquistar el internet y las redes.

¿Qué le dirías a las mujeres que están siendo violentadas de alguna manera?

Que no dejen de creer; aquí estamos y seguimos en la lucha.

Daniela Maria José, 17 años. Estudiante CCH.

VICE: ¿Por qué estás manifestándote?

Daniela: Por que estoy harta de que el mismo sistema esté premiando a los hombres que pueden hacer lo que quieren mientras las mujeres no. Hay mucha desigualdad de género, entonces estoy harta de que nos maten, de que sean diez mujeres asesinadas al día, secuestradas y violadas.

¿Qué es lo que exiges?

Exijo que se deje de oprimir a las mujeres, y siento que el 8M no es para celebrar ¿Por qué nos van a felicitar? Por lástima ¡No es justo!

¿Cuál es el panorama que ves para las mujeres en 2019 en México y el mundo?

Yo siento que muchas mujeres nos estamos uniendo y somos muchas las que queremos vencer. Entonces, mientras más nos unamos más miedo nos van a tener. De hecho ahorita pasan los hombres y como traigo el body paint hasta bajan la mirada. Es muy divertido su cinismo, entonces yo sí veo un futuro feminista en el que vamos a vencer.

¿Qué crees que falta por lograrse?

No sé, qué difícil pregunta. Son muchas preguntas, hay mucha desigualdad que de hecho no me gusta esa palabra yo diría “Desquidad”. Y básicamente liberarse del género opresor.

¿Qué le dirías a las mujeres que están siendo violentadas de alguna manera?

Que hablen, que somos muchas, que las vamos a apoyar y que no tengan miedo. Yo como mujer me he sentido violentada, igual que mi mamá, que mi abuela, entonces que no tengan miedo de hablar porque aquí estamos para ayudarlas y somos muchas.

Angie, 61. Mujer activista translesbiana feminista

VICE: ¿Por qué estás manifestándote?

Angie: Porque en este país hay una guerra que el gobierno no quiere reconocer contra las mujeres. Son asesinadas nueve mujeres al día.

¿Qué es lo que exiges?

Estamos aquí para decirle a López Obrador que las mujeres somos un movimiento libre en acción y que no puede quitar los refugios para mujeres violentadas. Que en las asambleas de asuntos para mujeres haya solamente mujeres porque solo nosotras sabemos lo que necesitamos y no tenemos porque dejar que los hombres decidan por nosotras porque las mujeres ya estamos pasando a la autodefensa.

¿Cuál es el panorama que ves para las mujeres en 2019 en México y el mundo?

Muy malo en un sentido, porque existe una verdadera guerra del crimen organizado con complicidad del narco estado, de los hombres en concreto, y en particular que tienen miedo y no saben como cambiar ante nuestra movilización. Por eso cada vez se matan más mujeres, pero por otro lado hay una nueva ola de los feminismos, tanto de jóvenes como personas adultas y adultas mayores, para defender nuestros derechos, nuestras libertades, nuestra cuerpa y nuestra vida.

¿Qué crees que falta por lograrse?

Muchísimo con respecto a nuestros derechos. Es importante para decirle al presidente que no invente una consulta a modo para que la derecha con la que él está de acuerdo, evangelistas y católicos, nos digan que la gente voto porque no haya un aborto legal seguro y gratuito y entonces impida este derecho para todas las mujeres. Se lo decimos abiertamente: las mujeres estamos movilizadas, pensamos que un gobierno de izquierda como el que supuestamente él encabeza sería aliado de las mujeres. Si no vas a ser aliado de nosotras igualmente seguiremos en el movimiento para defendernos por nosotras mismas sin esperar al estado.

¿Qué le dirías a las mujeres que están siendo violentadas de alguna manera?

Que confíen en otras mujeres, que no se asilen, que el ciclo de violencia se repite entonces que se junten con mujeres. Lo más revolucionario es confiar en mujeres. No tenemos por qué querernos o amarnos, pero lo básico del feminismo es que una mujer jamás desacredite a otra mujer.

Magdalena, 50 años. Arquitecta restauradora.

VICE: ¿Por qué estás manifestándote?

Magdalena: Porque creo que las mujeres necesitamos tener un lugar, porque ya basta de ser maltratadas porque no sólo nos matan físicamente sino socialmente cada vez más en este México que es la luna. Luna es mujer y sin embargo no nos toman en cuenta.

¿Qué es lo que exiges?

Queremos libertad, caminar sin miedo, subir al metro sin miedo, subir al metrobus sin miedo, ir a trabajar sin miedo. quiero libertad para las mujeres.

¿Cuál es el panorama que ves para las mujeres en 2019 en México y el mundo?

Vamos en retroceso. Cada vez hay más asesinatos, hay más secuestradas y violadas, más trata, desde niñas hasta edades avanzadas.

¿Qué crees que falta por lograrse?

Tener una educación sexual desde niños. Educar para que no haya machos. Somos seres humanos, hombres y mujeres, y así no nos ven, nos ven como objetos. A veces en mi trabajo se expresan como “esta pinche vieja pendeja” y eso no es. Somos seres humanos tanto hombres como mujeres.

¿Qué le dirías a las mujeres que están siendo violentadas de alguna manera?

Que deben ser fuertes, que se deben levantar y empoderar, que el dolor las haga más resistentes, que se curta esa piel para poder seguir adelante.

Ana, 26. Trabaja en “La casa de paz”, un centro de refugiados internacional

VICE: ¿Por qué estás manifestándote?

Ana: Por qué no me siento libre.

¿Qué es lo que exiges?

Libertad, seguridad. No quiero ser valiente, quiero llegar a casa libre y tranquila. No quiero que me chiflen, no quiero que me griten.

¿Cuál es el panorama que ves para las mujeres en 2019 en México y el mundo?

Veo que estamos muy hartas. Hoy somos muchas y la verdad que me alegra, pero creo que aún hay gente que no ve el movimiento, no le importa, y creo que nos queda mucho para lograr lo que queremos.

¿Qué crees que falta por lograrse?

Que la gente escuche, porque no quieren ni escuchar. Los hombres ya están enojados sin saber por qué, entonces gente que esté dispuesta a hablar, pensar y escuchar. Nada más.

¿Qué le dirías a las mujeres que están siendo violentadas de alguna manera?

Que sepan que no están solas, que tengan la confianza de contar con sus amigas y la comunidad y pedir ayuda.

