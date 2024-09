Estamos arruinando el medioambiente tirando nuestros móviles y computadoras

Aunque tu móvil se bloquee cada vez que abres Snapchat, todavía no es chatarra. El oro, la plata y el plástico que contiene en su interior tienen un gran valor. Se calcula que solo durante el año pasado se perdieron unos 52 mil millones de dólares por no reciclar.

Ésta es una de las conclusiones del nuevo informe de la Universidad de Naciones Unidas (UNU). El centro de investigación de la ONU examinó la cantidad de desechos electrónicos de cada país. En 2014, Estados Unidos generó 7,8 millones de toneladas, más que cualquier otro país, y casi el 17 por ciento del total mundial.

A nivel global, generamos 46 millones de toneladas de basura electrónica al año — alrededor de 6 kilos por persona, apunta el informe. En 2013, se produjeron 43,8 millones de toneladas, unos 5,5 kilos por persona.

Este año, se han generado 330 toneladas de oro, más de dos millones de toneladas de cobre, y pequeñas cantidades de otros materiales valiosos como la plata, el aluminio y el plástico. Menos de la sexta parte de los residuos se reciclan correctamente.

«Es una noticia alarmante porque sabemos que podríamos hacerlo mucho mejor», dijo Ruediger Kuehr a VICE News, director del Instituto de la UNU para el Estudio Avanzado de la Sostenibilidad. «Esto será esencial para mantener nuestras cadenas de producción existentes y poder tener equipos electrónicos producidos en el futuro».

‘Los metales y el plástico podrían ser reutilizados, pero están perdiéndose en vertederos’

Estos residuos contienen sustancias potencialmente tóxicas como el mercurio, el cadmio y el cromo, además de 2,4 millones de toneladas de vidrio de plomo, que se encuentran en los tubos de rayos catódicos utilizados en las viejas televisiones y en las pantallas de ordenador.

Además de los móviles y las computadoras portátiles, la basura electrónica incluye equipos de refrigeración como frigoríficos y aparatos de aire acondicionado; monitores y pantallas de ordenador; y electrodomésticos como lavadoras, impresoras de oficina, y tostadoras.

UNU espera que la cantidad de desechos electrónicos para el 2018 sea de 55 millones de toneladas. En el análisis per cápita Noruega fue el peor, generando unos 28 kilos de residuos por persona. EEUU, por su parte, generó 21 kilos.

Cerca de cuatro mil millones de personas en el mundo -de siete mil millones- viven en países con leyes federales que respetan los desechos electrónicos, pero las leyes no siempre se cumplen. En Estados Unidos se da libertad a cada estado, y en 25 de ellos existe algún tipo de ley de reciclaje electrónico, de acuerdo con el Centro Nacional de Reciclaje de Electrónicos (NCER).

«Podemos hacer mucho más que simplemente dejarlos en un sótano durante mucho tiempo, o depositarlos en basureros, ya que así pierden valor o se deterioran», dijo Jason Linnell a VICE News, director ejecutivo de NCER. «Los metales y el plástico podrían ser reutilizados, pero están perdiéndose en vertederos».

A corto plazo, no se espera una legislación federal, dijo Linnell, y no se ha creado una ley estatal desde que Utah aprobó una propuesta de ley en 2011.

Pero hay otras soluciones que no requieren ningún tipo de legislación. Tiendas como Best Buy y Staples, por ejemplo, tienen su propio programa que permite a los consumidores reciclar los viejos aparatos electrónicos. Algunos incluso reciben teléfonos viejos que aun funcionan para entregarlos a familias de bajos recursos que no pueden permitirse tener un nuevo teléfono. Este servicio se realiza tanto en EEUU como en el extranjero.

Best Buy asegura que ha reciclado más de 500.000 toneladas de electrodomésticos y aparatos electrónicos, mientras que Staples ha reciclado 6.350 toneladas.

«Están recogiendo mucho a través de sus tiendas, y como están en todas partes no importa si estás en un estado legislado o no», dijo Linnell a VICE News. «Los esfuerzos voluntarios pueden ser la clave. Concienciar es el primer paso, ya que es posible que te encuentres en un estado donde sí existen algunas opciones, pero si no las conoces, acabarás tirando el móvil a la basura».

