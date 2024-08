¿Estamos cerca de recibir la Renta Básica Incondicional?

«Qué harías si tu ingreso estuviera asegurado?» Dice el póster más grande del mundo, colocado en Geneva durante el 14 de Mayo 2016.



Google y Facebook generan valor a partir de las interacciones de los usuarios dentro de su plataforma. Así ha sido desde algunos años atrás. Estas mismas empresas, acompañadas por Amazon, Microsoft, Apple e IBM han creado Partnership on AI. Una alianza para aumentar (o tal vez dirigir) la consciencia pública sobre el tema. Las empresas de Estados Unidos no son las únicas tratando de encontrar la Inteligencia Artificial General. China parece ser el contrincante más fuerte en una competencia muy parecida a la carrera espacial y la guerra fría.

Eric Weinstein, matemático y director administrativo de Thiel Capital mencionó en su video para Big Think: «…puede que en el futuro necesitemos un modelo híbrido que paradójicamente sea más capitalista que el capitalismo actual, e incluso más socialista que el comunismo del pasado.»

El significado del concepto «trabajo» siempre ha estado fluctuando. Actualmente, muchas personas generamos dinero por nuestro labor frente una máquina. Trabajo físico que se traduce a lo virtual. Y lo virtual no es un plano externo a lo físico. La automatización del labor físico está siendo activada con instrumentos mecánicos, robots, y el labor cognitivo está siendo reemplazado por los algoritmos.

En un futuro no tan lejano, el trabajo podría ser opcional. ¿Qué vamos a hacer con nuestro tiempo cuando no tengamos que usarlo para producir dinero? «Cuando las computadoras realicen más de nuestro trabajo, todos seremos libres para convertirnos en artistas, académicos, emprendedores o simplemente seguir nuestras pasiones en una sociedad que ya no estará centrada en ir todos los días a trabajar»0



Proyecto colaborativo de Joris Laarman y MX3D.

Países como Canadá y Finlandia se encuentran haciendo experimentos en los que otorgan una renta básica incondicional a una cantidad limitada de personas. «Los resultados del estipendio mensual serán monitoreados continuamente, con investigadores ahondando en el impacto que éste tenga en salud, educación, vivienda y participación en el mercado laboral. La provincia también se encuentra en etapas tempranas de trabajo con socios aborígenes para desarrollar un piloto paralelo que pruebe esta idea entre las comunidades de naciones originarias.»1

Personas como Mark Zuckerberg, Elon Musk y Barack Obama se han manifestado a favor de esta idea como única solución a la pérdida de empleos humanos ante el incremento de procesos automatizados.

Línea de producción diseñada por Lokist Automation

A veces parece que en las manifestaciones políticas en México no existe ninguna demanda ideológica. Las demandas predominantes, como pedir justicia por crímenes de estado, son causas irremediables. Castigar a un político no va a mejorar la condición actual. Este tipo de manifestación política es lo que Alex Williams y Nick Srnicek llaman « política folk» en su libro «Inventando el Futuro«. Ellos, junto a Armen Avenassian, son los principales nombres alrededor de lo que se ha catalogado como «Aceleracionismo de Izquierda«.

La renta básica incondicional no es la solución a todos los problemas de la humanidad. Su implementación, crearía una reorganización de la sociedad en la que las libertades personales podrían desvanecerse aún más. «Muchos de estos nuevos empresarios de la tecnología piensan más como ingenieros que como científicos sociales. En el mismo respiro van a exhalar los beneficios de la libertad individual y la economía de mercado y proponer una vasta reorganización de la sociedad siguiendo un ambicioso plan propuesto por una elite intelectual».2

En el mismo video de Big Think, Eric Weinstein agrega: «…la renta básica incondicional es muy interesante, pero es un primer paso o boceto de una teoría que aún no tenemos…»

