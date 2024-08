El Illuminati que estampó su coche contra TV3 ya es leyenda

Arrancamos una nueva sección en VICE en la que intentaremos destacar todos esos seres humanos que, por méritos propios, hemos considerado que deberían considerarse, desde ya mismo, una puta leyenda.

Primero, los hechos, luego, las disertaciones que nos llevan a categorizar a este individuo como una auténtica leyenda contemporánea.

LOS HECHOS

El miércoles 9 de enero de 2019 al mediodía un tipo que posteriormente se supo que superaba la tasa de alcohol permitida y ataviado con una corona de papel de esas que dan con los roscones de reyes estampó su deportivo Toyota contra la puerta principal de TV3, la cadena pública de Cataluña. Al salir del coche mostraba una pancarta en la que se podía leer “¿Por qué los illuminati no podemos salir en TV3?”. El hombre fue detenido.

LA LEYENDA

A la hora de considerar las leyendas existe un factor muy concreto que separa la normalidad y la mediocridad de la genialidad, cosa que convierte al actor de un suceso en leyenda. No es un detalle en concreto sino una baile de varias genialidades que dotan al croquis global de una excepcionalidad inaudita. Esa coincidencia en el tiempo y el espacio es la que nos interesa. En esta historia de TV3 y el coche estampado, los elementos por separado no causarían ningún tipo de impacto: un alunizaje, un tipo con una corona de papel, un tipo con una pancarta de los illuminati. Si bien interesantes, estos eslabones no componen la cadena que conforma lo sublime. Pero si sumamos todos los elementos, conformaremos una gran bola de locura.

Pero hay muchos más detalle que engrandecen la hazaña y al personaje. Por una parte, es brillante que el protagonista pretendiera “estampar” el coche contra la puerta principal de los estudios de TV3 pero lo único que haya conseguido haya sido hacer un pequeño agujero del tamaño de un balón de futbol (incluso menos) en uno de los cristales de la puerta, algo que podría haber hecho con una piedra, un martillo o el pequeño puño de un bebé. Pero no, lo decidió hacer con todo el cuerpo de un coche deportivo. Precisamente el detalle de utilizar un coche, a todas luces, de lujo, es maravilloso. Pues ahí confluyen dos objetivos antagónicos: por un lado quiere destruir TV3 pero tampoco quiere destruir su coche deportivo. La confluencia de estas dos fuerzas generan un resultado mediocre donde ningún objetivo es completamente asumido. La destrucción de TV3 resulta mísera y el carísimo coche no logrará quedar indemne de cierto impacto que, probablemente, requerirá de una factura elevada por su reparación. Todo mal, o sea, todo glorioso.

Pero hay más. Joder, este tipo es una jodida leyenda, CLARO QUE HAY MÁS.

El muy cabrón va con una corona de roscón de reyes tres días después de que se haya celebrado el ágape del día de reyes. Si tenemos en cuenta que el colega iba completamente pedo cuando arremetió contra la fachada de TV3, podríamos deducir —y eso más que una posibilidad es un deseo— que el muy cabrón lleva borracho desde la comida de reyes, momento en el que se puso la susodicha corona para no volvérsela a quitar en tres días. Pensad en esto, vivir tres días con una corona de estas puesta en la cabeza. Leyenda.

Pero es que aún hay más.

La leyenda conocida como El Tipo Que Estampo su Toyota Totalmente Borracho Contra TV3 Y Que Encima Llevaba Una Corona Del Roscón De Reyes también imprimió una pancarta en la que se podía leer, en catalán, un texto en el que pedía —o más bien exigía— que en esta cadena se hablara más sobre los Illuminati, colectivo del que decía formar parte. Lo más normal habría sido que el tipo fuera un conspiranoico que quisiera desenmascarar el poder antediluviano de esta organización que nos convierte a todos en zombies sistémicos. Pero no, de nuevo, aquí se hace una vuelta de tuerca que convierte la anécdota en leyenda. El tipo no es un teórico de las conspiraciones, él mismo es la conspiración, él mismo es el mal que acecha este mundo. Él es el representante de esos que mandan en este mundo desde hace miles de años, generando guerras y crisis en pro de su beneficio.

Y todo esto es lo que convierte a este tipo en leyenda.

