¿Estás en la quiebra? Por fin alguien imprimirá vinilos sobre pedido

Uno de los elementos más costosos y consumidores de tiempo de la industria musical es el proceso de impresión de vinilos. Los vinilos se convierten poco a poco en un formato cada vez más popular entre los fans musicales por lo que las bandas y músicos ahora deben utilizar más esta plataforma.

Diggers Factory, una startup francesa, busca permitir que los artistas puedan imprimir su música en vinilo al alcance de casi cualquier presupuesto.

¿Cómo funciona? Diggers Factory va a recolectar pedidos de bandas o fans para después imprimir una edición limitada del álbum en lotes tan pequeños de hasta 50 piezas. De acuerdo a Diggers Factory, una vez que los pedidos alcanzan un número determinado de solicitudes, el álbum será impreso y estará disponible para los fans.

Hast ahora, Diggers Factory ha ganado fama por sí mismo por imprimir vinilos de artistas populares cuya música ya no estaba disponible en este formato, incluyendo a la leyenda francesa Serge Gainsbourg. La sección de Wishlist de su sitio web, permite a los usuarios mandar ideas y sencillos que les gustaría traer de nuevo a la vida. Algunas solicitudes incluyen Since I Left You de The Avalanches, It’s a Cold World de Frankie Knuckles y The Far East Transcripts II de Sochi Terada.

