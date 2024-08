Estas flores en realidad están hechas de papel

Una cicatriz de salud empujó a Tiffanie Turner a explorar el burlesque. En un acto, para un show con temática de historia del arte, ella coreografió una pieza como Frida Kahlo. Eso significó planear cada parte de su vestimenta, inclusive la corona de flores de papel. Cuando Turner no pudo encontrar un buen tutorial para hacer una, ella decidió simplemente inventar el proceso conforma iba avanzando.

«Me enganché», Turner cuenta a Creators. «Y el resto es historia».

Las composiciones de Turner no son ordinarias flores de papel crepé. Seguido son a gran escala y extremadamente detalladas; una pieza puede tomarle entre 250 a 400 horas para completar. «Es exhaustivo», dice Turner. «En general, hay un estado tipo trance en el que necesito estar para poderme concentrar en algo que toma tanto tiempo. Pero a veces es tan frustrante como meditativo».

Aun así, tan deliberado y particular como es su proceso, Turner deja espacio para la experimentación. Entre la visión y ejecución de cada flor, Turner siempre se sorprende. «Estudio mis especímenes florales y usualmente siento como que los pétalos no están puestos correctamente, pero el siguiente lo estará», dice Turner. «Y antes de que lo sepas, añadí 200 pétalos que no estaban precisamente bien puestos pero se ven hermosos juntos ¡Supongo que hay una lección en eso!».

Ella espera incentivar a otros a hacer lo mismo por medio de experimentar con sus propias flores de papel. Su libro pendiente, La bella arte de las flores de papel, incluye tips y trucos para hacer complejas piezas, incluyendo un detallado tutorial sobre cómo hacer una peonía.

«Aprendí muchas cosas en un corto lapso cuando comencé a hacer flores de papel, y la gente siempre preguntaba por mis secretos y técnicas, así que ahí supe que era un nicho que faltaba rellenar», dice Turner. «Podía ver que el interés crecía… El libro contiene cada flor de tamaño real que pude hacer justicia, y absolutamente todas las técnicas que uso».

Ella permanece transparente sobre su proceso, explicando que a ella le gusta, «mantener el trabajo muy realista, pero no tanto para que las flores no lleguen a verse de mal gusto». Lograr eso significa «colorear el papel» antes de cada pétalo, «con el fin de dejar que las cosas caigan en su lugar en cuanto patrones y colores».

Turner recientemente completó una residencia en el de Young Museum y firmó con la Galería Harwood en San Francisco, donde ella mostrará su trabajo pronto.

«Porque mucho de mi trabajo se orienta hacia los maestros holandeses del siglo XVII, estaré estudiando flores durante muchas temporadas, en diversos estados de crecimiento y decaimiento», dice ella. «Me enfocaré en rosas de jardín y otros tipos de una manera muy femenina. Continuaré por estudiar el actual cambio climático en la vida de las plantas, y los patrones y ritmos encontrados en la naturaleza, en conjunto con los errores e irregularidades en la botánica.

The Fine Art of Paper Flowers de Turner estará disponible a partir del 22 de agosto 2017. Su trabajo está expuesto en el Asian Art Musuem para la exhibición Flower Power, hasta el 2 de octubre.

