Estas fotos estilo glitch parecen pinturas hechas a computadora

Hace varios años, la fotógrafa y documentalista de Berlín Polina Efremova descubrió un tipo único de glitch de datos. El descubrimiento accidental sucedió cuando Efremova instaló un nuevo reproductor de video en una vieja computadora. Cuando ella trató de ver sus videos en el reproductor, glitches aparecían de vez en cuando, mismos que ella eventualmente capturaría, convirtiendo los errores de video en fotografías fijas. El cuerpo del trabajo, que Efremova llama Destrucción, muestra una manera de capturar un momento único que nunca podrá ser reproducido.

«Lo que más me interesa en el proceso es que una configuración aleatoria de una pieza de software lleve a resultados incontrolables, no replicables», cuenta Efremova a Creators. «Eso me recuerda a la fotografía analógica, donde un proceso de película en desarrollo es seguido impredecible. (Y) Amo la idea de que una computadora vieja, que de otra manera sería inservible, se convierta en una herramienta única que no puede ser replicada por nadie».

Efremova descubrió el efecto en 2013, justo cuando el glitch se convirtió en una moda estética. No recuerda porqué decidió ver un video de su Canon 5D en la vieja computadora.

«No se que pasó mal (o, de hecho, bien), pero vi esta hermosa imagen, esta imagen que se está cayendo, como pixeles siendo soplados por el viento, haciendo que el fijo del video se viera atemorizante y surreal, porque el mundo en sí es lo que se desploma», dice Efremova. «Amé este sentimiento y comencé a tomar capturas de pantalla».

Efremova después puso el proyecto en pausa, esto debido a que aprendió que los efectos de glitch podían ser reproducidos artificialmente. Para ella, el proyecto perdió su valor – al menos temporalmente. Ahora que el fervor por este tipo de estética se ha bajado, ella regresa al proyecto.

El proceso de crear estas fotografías es uno interesante: por un momento, el video corre bien, pero entonces empieza a fallar, pausar y eventualmente a dejar de funcionar. Este es el momento en el que Efremova toma la captura.

«Cuando picas play de nuevo, no puedes regresar y no será repetido de nuevo», dice Efremova. «Este es el aspecto más valioso para mí. Solía capturar en película y comparar esto con la fotografía móvil, donde nada depende de ti – siempre hay una entrada de lo caótico».

«Esta computadora es algo que amo como herramienta», ella añade. «Puedo compararlo a un análogo moderno de una vieja y rota cámara que da un resultado único».

Efremova también ha usado la técnica para producir videos que ella describe como «el humor de la disociación surreal, disolución de la realidad». Mientras sigue añadiendo a la serie, Efremova también trabaja en un gran archivo de fotos, mientras sube fotos de viaje documentales en su perfil de Instagram.

Click aquí para ver las demás fotos de Polina Efremova.

