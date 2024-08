Estas son las 5 canciones más fumadas de Cypress Hill

Cypress Hill, la banda originaria de South Gate, California, es una de los nombres más influyentes en el hip hop mexa y, especialmente, en el rap basado en sampleos y breaks de batería que dominó por muchos años la estética del género. Son también una de las primeras referencias en el rap latino, pues los integrantes del trío tienen ascendencia cubana.

Los primeros tres discos de Cypress sirven como un buen acercamiento al ambiente que reinaba en Los Ángeles en la era coyuntural de la ciudad dentro del marco de los históricos disturbios de 1993. No solo eso, Cypress fue una de las primeras bandas de rap que participó en un festival de bandas mayoritariamente asociadas al rock blanco noventero: Lollapalooza.

Además de lo anterior, sus portadas macabras con reminiscencias de la imaginería del thrash metal más ruidoso son también referencias del hip hop noventero y parte de la cosmogonía del rap californiano.

Por si todo lo anterior fuera poco, y para redondear el legado del trío del Este de L.A., su mensaje y postura radical a favor de la marihuana los abanderó como una de las bandas más «weed friendly» del hip hop. Ver en vivo a Cypress aseguraba el uso e intoxicación con el follaje canábico que B-Real compartía desde el escenario. Sendos porros pasan de mano en mano cada vez que Cypress sube al escenario. En la cultura popular, Snoop Dogg es el rapero más marihuano, pero la verdad es que B-Real tendría que ser mencionado cada vez que se aborda este tema.

Dentro de la vasta obra del trío existen muchas canciones dedicadas al consumo de THC, y por ello es que les presento estos cinco temas que son indispensables en el universo cannábico de Cypress Hill:

«Dr. Greenthumb»

«Dr. Greenthumb», del álbum Cypress Hill IV, es uno de los clásicos de Cypress que ayudaron a formar la imagen mitológica de B-Real relacionada a la mota. En la canción, el Doctor Dedoverde es un personaje que da consejos para el cultivo doméstico de cáñamo. Greenthumb tiene la habilidad de poder cultivar exitosamente marihuana con solo tocarla: el Rey Midas con ojos rojos. Durante el tema el Doctor hace recomendaciones utilizando el argot y nomenclatura designada para la producción doméstica de cannabis.



«I Wanna Get High» & «Spark Another Owl»

«I Wanna Get High» y «Spark Another Owl» abren los álbumes Black Sunday y III: Temples of Boom, respectivamente. Ambas sirven de introducción al reino oscuro y lleno de humo que resultan ser ambos discos. Sin duda los más brutales en la discografía de Cypress. En el disco de versiones en español la primera se traducía como «Yo quiero fumar», y el estribillo nasal del Doctor Dedoverde rezaba: «Yo quiero fumar mota».

En «Spark Another Owl», B-Real nos habla de la evolución por la que atraviesa cualquier amante de la marihuana, que pasa de comprar pequeñas dosis hasta invertir grandes cantidades en la cepa de preferencia. Un detalle interesante del tema es que hacia el final enumera diferentes variedades que estuvieron en alta demanda en los noventa: afgani, the crypt, chocolate tide, skonka, indo y otras. El menú regular de los dealers de esa época.



«Strictly Hip Hop»

Del mismo III: Temples of Boom, de 1995, «Strictly Hip Hop» es una canción con uno de los beats más hipnóticos de Muggs. Lawrence Muggerud puede ser uno de los beatmakers más subestimados, si se tiene en cuenta que es uno de los arquitectos que ayudó a definir el sonido del horrorcore, además de que ha trabajado con gente como RZA y Tricky, además de ser piedra angular en el legendario colectivo Soul Assassins. El beat fue diseñado cuidadosamente para entrar en trance con los efectos que produce el sacramento rastafari.



«Hits From The Bong»

Finalmente, no podía faltar el clásico «Hits From The Bong», también del álbum Black Sunday. La canción es mundialmente famosa por el sampleo a «Son Of A Preacher Man», de Dusty Springfield. El tema de Cypress habla acerca del consumo de mota utilizando un dispositivo utilizado comúnmente llamado bong. La canción abre con un sonido burbujeante característico del dispositivo en cuestión, para luego dar paso a B-Real y su oda al bong de cuello cuya longitud supera el metro de largo. Este es el tema más conocido de Cypress y la banda lo utiliza frecuentemente para cerrar sus presentaciones en vivo.

Las atmósferas hipnóticas de Muggs y los versos marihuanos de Sen Dog y B-Real hacen de Cypress una de las bandas más fuamadas de nuestra era: reúnela, colócala en la recámara del dispositivo y enciéndela.

