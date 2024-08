Estas son las canciones con las que GNUČČI encenderá la pista de Espacio Odeón

Como parte de la semana del arte en Bogotá, uno de los lugares más brutales de la capital colombiana, Espacio Odeón, presenta una nueva propuesta que busca poner a sudar a cuanto esqueleto se encuentre en sus flamantes sótanos. Se trata de ‘OdeON Fire’, que hoy jueves 25 de octubre mezclará en la pista de baile los diferentes condimentos artísticos y musicales que serán introducidos en Espacio Odeón Intensivo, una propuesta que busca un distanciamiento de lo comercial para dar paso al arte como experiencia efímera y vivencial.

La persona encargada de encender la llama inicial de esta noche es Ana Rab, mejor conocida en el ámbito musical como GNUČČI. La artista sueca, nacida en el corazón de las siempre místicas montañas escandinavas, ha logrado trazar un camino propio a base de una estética DIY única y desafiante. Su música involucra una paleta de sonidos ecléctica y frenética, conjugando el insumo de la electrónica con diferentes ingredientes del rap y la música bass.

Su más reciente álbum, You Good I’m Good Let’s Be Great, es eclecticismo puro, duro y explosivo, trayéndonos recuerdos nostálgicos de Modeselektor en sus mejores épocas. Lanzado de manera totalmente independiente a mediados de 2017, GNUČČI produjo este trabajo a lo largo de ocho países diferentes, canalizando una vibración global que se percibe tras la primera escucha.

https://soundcloud.com/gnucci/sets/you-good-im-good-lets-be-great

Para este debut en Bogotá, GNUČČI se estará presentando junto a Macarena Puelles, aka DJ Baby Estúpida, una de las caras nuevas del circuito bogotano. Antes de su presentación en Espacio Odeón, le preguntamos a GNUČČI cuáles serían las canciones que subirían la temperatura en la pista de baile de ‘OdeON Fire’ esta noche:

No tengo una canción favorita para tocar en vivo. Prefiero todo mi set porque necesito la diversidad para ser estimulada. Disfruto de todo el viaje y me gusta sentir todos los BPM, expresar todas las opiniones y bailar con diferentes tipos de sonidos. Pero, aquí voy a intentar darles un poco de lo que pueden esperar…

“You Good I’m Good Let’s Be Great”

Empiezo mis sets con esta canción como una dedicación al público, para hacerles saber que su existencia y presencia son apreciadas e importantes para la experiencia de todos en la noche. Siempre estoy bien en el escenario porque me gusta lo que hago y no tengo tiempo para no intentar divertirme, pero la audiencia es responsable de lo que se convierte en esas vibras bondadosas.

“Young Paula Abdul”

Sobre todo, mis presentaciones en vivo son para la alegría y el baile. Hago una mezcla de “Young Paula Abdul” en vivo, mezclando cuatro versiones diferentes porque quiero impulsar la experiencia física de una canción. La canción es sobre el estímulo y te animo a darle a tu cuerpo alegría.

“WORK!”

Esta canción es bastante vocal, y especialmente la parte de “Buy 2 get 1 free” es mi favorita para tocar en vivo, porque mi lengua se deja llevar y tiende a sorprenderme.

“Echo”

Usualmente me dedico esta canción como recordatorio para cuidarme. Llevo ocho años presentándome en vivo por todo el mundo como artista independiente. Por mucho que me guste hacerlo, se vuelve poco saludable porque lo entrego TODO en el escenario y luego me pierdo en la adrenalina. Alejo mi dolor bailando, lo cual es saludable para mí, pero el entorno del club es un laberinto traicionero de libertad y un escapismo malsano. Por estos días prefiero las siestas a los shots.

