Estas son las canciones que inspiraron a Metrik Vader para rapear

Metrik Vader alias Playa Mata Fokas es un habilidoso rapero que nació en Ciudad de México pero que ha estado choleando en Guadalajara, Monterrey y Cancún, siendo esta última ciudad costeña la que vio florecer el complejo trabajo lírico que podemos apreciar en su música, de donde mucha gente lo identifica entre otras cosas, por su afiliación al reconocido sello Errantes Records. Su estilo es un vivo retrato social del lado más bandido de su país, escupido con flows letales y veloces sobre una oscura selección de beats con dos características, son hardcore y al mismo tiempo soul, y con el toque preciso de g funk en su material más reciente. Tiene una sólida base de fans que está implorando constantemente porque ya suelte nueva música, de una manera casi obsesiva que pocas veces he visto en tiempos recientes con alguien que nunca se ha hecho publicidad a sí mismo.

Para saber un poco más sobre sus primeras influencias en el menester de hacer rap, le pedimos que nos hiciera una lista con las canciones que lo inspiraron a escribir barras:

Cypress Hill feat. The Fugees – “Boom Biddy Bye Bye (The Fugees Remix)”

https://www.youtube.com/watch?v=Mp1wELGn3SY&fbclid=IwAR1d1xZFlNG3rHOhvJSKNrzxK-1iY85Vme_CxlMQOY8mEXF1OwG5CuSU1WY

No fue la primera de Cypress Hill que escuche pero sí una de las que más me prendía cuando estaba mas morro.



Cypress Hill – “Throw Your Hands In the Air (Re-Mix Version)”

Con ésta ni siquiera fumaba marihuana pero hasta sentía que lo hacía de tan loco que me ponían esos ruidos.



Mr. Shadow- “El Matador”

Cuando ponía esta canción recuerdo que mi madre se enojaba, estaba bien morrillo y vivía enfrente de una iglesia. Recuerdo que era bien castroso y cuando empezaba la misa la ponía a todo volumen, no había nadie en casa, la familia se iba desde temprano a hacer alguna actividad familiar a las que yo nunca asistía.

Después de ésas y varias más, tenía al padre de la iglesia entre semana hablando con mis abuelos, por eso tuve que estar unos meses en catecismo.

SPM – “Mary Go Round”

Siempre notaba un olor raro en la casa de al lado mientras sonaba esta rola pero me gustaba pegarme a escucharla. La ponía mi vecino Jorgito, recuerdo que me llevaba con su sobrino el Manuel y el lechón. Un día nos metimos a su cuarto y le robé ese disco, era un mix de varias rolas random en el que por cierto también venía la de I Want It That Way de los Backstreet Boys (risas).

The Psycho Realm – “PSYCHO CITY BLOCKS”

Cómo zumbaba con esta rola. Ya para ésas estaba más huevudo, debí haber estado en la secundaria. Bueno, en sí qué mexicano no zumbó con esa mierda.

Dr Dre – “Bang Bang”

https://www.youtube.com/watch?v=W5omxwInd-E&fbclid=IwAR2PCVXQgV1JeSikvTAKzgDeTUqOcDmk-nf10-4NmwNP9S7P5Dz6nPPXzO4

Esta canción la recuerdo bastante. En mi infancia, mi primo Jerson y yo nos robábamos la ranfla de la tía y nos íbamos a clikear por toda la Región 95 de Cancún. Yo soy de esa colonia, antes la Región 95 era una pandilla por esquina, estaba bien Los Angeles esa mierda. Extraño esos tiempos, prefería esa violencia al crimen organizado que vive ahorita la ciudad.

El Elote – “Mi lenguaje”

https://www.youtube.com/watch?v=jRQPjLDbuKY&fbclid=IwAR3q3l6u26-ZrnmGM__yvR7IhzF2oZyRXhDdGV63Ejm2T-csa6SISLbfWwY

Este loco quizá era el único rapero mexicano que traía en mi walkman, me gustaba zumbar con algunas de ese homie pero en especial ésta me prendía machín.

7 Notas 7 Colores – “La Medicina”

No me gustaba tanto Mucho Muchacho, lo aprendí a apreciar más grande; recuerdo que de morro, ésta era del soundtrack del día a día. Que te diré, no son los mejores tracks que he escuchado pero fueron los que se me vinieron a la mente con algún buen recuerdo, dicen que las canciones son fotografías.

Este viernes 30 de noviembre se estará presentando a lado de Caguamas y Navajas en el marco del Aquí No Hay Fiesta IV, en una sesión donde sus beats serán jazzeados por una de nuestras bandas favoritas de la ciudad en la actualidad.

