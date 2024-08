Estas son las cuatro razones por las que México es uno de los países más impunes

México es el cuarto país más impune del mundo, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2017 (IGI). Tan sólo después de Filipinas, India y Camerún.



Para el Dr. Juan Antonio Le Clercq, coordinador de este estudio, los cuatro componentes de la impunidad son la carencia de jueces, la ineficiencia de la policía, el desprecio a los derechos humanos y la desigualdad económica.

Los jueces

México no tiene jueces. De acuerdo a los datos del índice, existen 4.2 jueces por cada 100.000 habitantes. Mientras tanto, el promedio mundial está en 16.23 jueces. Esto significa que no hay capacidad para resolver los casos que llegan a los ministerios públicos. Por eso, el 43 por ciento de la población detenida en prisiones no ha recibido sentencia, pues no hay jueces suficientes para dirimir los casos.

«Esto explica por qué los jueces no se dan abasto. ¿Quiénes son los que avanzan en su proceso? Pues los que tienen dinero (para sobornar)», explicó el especialista a VICE News. «Con cuatro jueces, ¿qué sistema va a funcionar? Nuestro sistema de justicia está colapsado».



De acuerdo con Le Clercq, aunque se fomentara la cultura de la denuncia, no habría capacidad para solventarlas. «Todavía peor. Comparamos tres países de África: Kenia, Argelia y Camerún. En promedio, ellos tienen 6 jueces por cada 100.000 habitantes», dijo.



La policía

Al contrario del caso anterior, México cuenta con muchos elementos de la policía. Mientras que el promedio mundial está en 319 por cada 100.000 habitantes, el país latinoamericano más impune cuenta con 359 elementos. Sin embargo, esto no se traduce en resultados. De acuerdo con el autor del IGI, una de las razones de su ineficiencia es que los policías mexicanos tienen horarios laborales de hasta 24 horas.



«Tienes suficiente policía. El problema es que no se sabe para qué quieres esa policía, ni se sabe cómo coordinarla. Además, nos metemos a un tema de derechos laborales: son policías cansados, físicamente tienen sobrepeso y sobre todo, mal pagados», lamentó.



Derechos Humanos

Una de las fuentes de información utilizadas para el IGI 2017 fue un análisis del investigador Christopher Farris que mide las violaciones a los derechos humanos a nivel mundial y que comprende un periodo que va de 1949 hasta 2014. En este análisis, México también está reprobado.



«El investigador (Farris) hace el estudio y llega a la conclusión de que la tendencia en el mundo es de mayor respeto y no menos a los derechos humanos. En cambio, México va a contracorriente a las conclusiones de este estudio. Eso le da una dimensión diferente a la impunidad. Implica que los agentes del Estado cometen actos delictivos», dijo Le Clercq.

Desigualdad económica



Según el índice que desarrolló el equipo de Le Clerq en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), hay una correlación entre desigualdad económica e impunidad. Es decir, los marginados son quienes padecen más la impunidad. Aquellos países que no otorgan oportunidades económicas para su población, tampoco se aseguran que tengan acceso a la seguridad ni a la justicia.



«En este estudio preocupa que la correlación más fuerte con la impunidad es la desigualdad económica. Implica que la existencia de desigualdades generan un caldo para la impunidad. Donde tienes desigualdades tienes población indefensa para el ejercicio de sus derechos, para exigir seguridad. La impunidad nos pega a todos, pero vuelve más vulnerable a quienes ya lo son por su situación socioeconómica», concluye el especialista.

