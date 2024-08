Estas son las historias detrás de ‘CARIBE EXPRESS’, el álbum debut de Diego Raposo

No tenemos duda alguna de que Diego Raposo ya no es más una promesa: es otra muestra real del tesoro sónico que se esconde en las entrañas de la siempre hermosa República Dominicana. Oriundo de la provincia de Santiago, Raposo rápidamente se ha posicionado como uno de los productores más refrescantes del paisaje centroamericano. A través de su colectivo MITEL DICO, el músico logró convergir diversas influencias sonoras de la mano de varios artistas amigos, para trazar una nueva era del llamado trópicofuturismo.

Ahora, adoptado por el sello de Los Ángeles Point Records, donde también participa su colega Boundary, Diego Raposo presenta su primer trabajo en largo: CARIBE EXPRESS. Compuesto por ocho tracks, el álbum debut del dominicano nos lleva por una rica travesía de sonidos globales, donde los aires del afro-caribe se refrescan con pinceladas de trap, bachata funky y acordes de sintes futuristas. Asimismo, logra juntar distintas voces del circuito como Ce Qei, Baldera, Angelo Reeves, Mediopicky y nuestras queridas MULA.

Para conocer un poco las historias detrás de cada tema de CARIBE EXPRESS, invitamos a Diego para que nos ilustrara un poco el recorrido de este expreso caribeño.

Arte de ‘CARIBE EXPRESS’, por Rat Tom.

“¿Dónde?”

Desde que creamos los primeros diez segundos, supe que este era el intro del proyecto. Creo que impone el mood y la paleta de colores que anda alrededor de CARIBE EXPRESS. Ce Qei hizo un freestyle que encaja perfectamente. Todo es cuestión de vibras.

“La oficial”

Angelo, Clever y Doug llevaron esta canción a otro nivel con las voces. Compuse el beat súper temprano en la mañana acabado de levantar. Las letras hablan de un trío. Para mí lo interesante es que usualmente no oyes ese tipo de rimas en unos acordes tan felices. Eso es parte de lo que hago, combinar cosas que normalmente no escucharías. Cosas que no están supuestas a pasar.

“¡Dime!”

Siempre que estoy creando tengo en mente cómo entretener al oyente, especialmente en auriculares. Esta canción tiene muchas cosas interesantes pasando de izquierda a derecha.

“Bate”

Bate se le dice al ‘’blunt’’ en República Dominicana. Creo que es la canción más divertida del disco, especialmente la creación de ella. Estábamos en un penthouse en Santo Domingo con Ce Qei y varios artistas locales, grabando en medio de la sala con todo tipo de ruidos, en una especie de semi fiesta que teníamos. Las voces del hook son las originales del demo.

“Ley de atracción”

Soy muy creyente de las leyes del universo, las energías y eso. Estaba haciendo un interludio para este proyecto cuando de repente, en un grupo de WhatsApp, un pana manda una nota de voz. Estas fueron las voces de este interludio, y era exactamente lo que estaba buscando para complementar el mixtape.

“Desconocidos”

Este instrumental lo tuve que re-crear por lo menos tres veces entre 2016 y 2018. Los disco duros se me dañaban consecutivamente. Luego, al mostrarles la canción a las chicas de Mula, sus voces cayeron como anillo al dedo. Los acordes son de bossa nova, pero llevados al merengue / bachata.

“Acordes”

Estaba en un campamento de producción que habíamos hecho los productores de mi colectivo, MITEL DICO. Usualmente nos juntamos en un espacio para crear cosas en colectivo. Al final de la noche, me puse a grabarme tirando cosas al piso con un efecto de delay en el Ableton –para crear una especie de loop–, esto se volvió la base rítmica de esta canción.

“Tamales”

Hice este instrumental imaginándome a Rihanna en él. Creo que es la canción más agresiva de CARIBE EXPRESS, pero al mismo tiempo es la que menos cosas tiene; Ni siquiera un kick; El 808 es lo que anda marcando el ritmo a través de los casi tres minutos que dura.

