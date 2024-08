Estas son nuestras recomendaciones para EDC 2018

Las calles de la Ciudad de México poco a poco se pintan de neón, los ravers salen de sus casas en busca de un universo de fantasía y el cielo parece convertirse en eléctrico.

Sea cual sea tu género de música favorito, en la quinta edición de EDC México encontrarás desde las canciones más comerciales que normalmente escuchas en la radio, hasta los tracks más exclusivos para los oídos extravagantes.

Videos by VICE

Deja de romperte la cabeza, aquí están los actos por escenario que no puedes perderte este fin de semana.

kineticFIELD

Esta es la mega estructura principal, donde se presentan los DJs que encabezan el festival.

Eric Prydz

Es universalmente reconocido como uno de los productores más influyentes en la escena, ya perdimos la cuenta de todo el tiempo que esperamos para recibirlo en México. Sin duda, es uno de los sets con más expectativas para este festival.

Tiësto

Ámalo u ódialo, pero este DJ neerlandés sigue siendo uno de los favoritos entre el público mexicano. Ya sea que traiga nuevas propuestas en su sonido o colaboraciones inesperadas, sus sets te hacen bailar de principio a fin.

Tchami

Martin Bresso, mejor conocido como Tchami, es considerado uno de los pioneros de la música future-house junto a otros nombres de vanguardia. Si te gusta el house, su set está mandado a hacer a la medida para ti.

Slander

Slander es la definición de fuego, poder y mucho bass. Este par fue uno de nuestros favoritos en ediciones pasadas de EDC Las Vegas y sinceramente, no podemos esperar para verlos de nuevo. ¡Altamente recomendados!

Dillon Francis

Dillon Francis viene cargado de un nuevo sonido, con temas inspirados en la música latina, colaboraciones con reggaetoneros y con vocales en español. Juzga sus nuevos lanzamientos por ti mismo dentro de su presentación.

circuitGROUNDS

¿Cuándo preguntas que quieren escuchar te responden con un “no sé”? En este escenario encontrarás un poquito de todo.

Alok



Desde Brasil, este compositor y productor ya fue considerado como uno de los 20 mejores dentro de la revista DJ Mag y es más que bienvenido en tierras mexicanas. Su sonido trae buena vibra, melodías house con vocales que seguramente ya conoces.

ZEDD

Ya sea en la entrega de Los Grammys o en los festivales más aclamados del mundo, Zedd siempre es uno de los invitados obligados. Tras colaboraciones con importantes artistas de diferentes géneros, en los últimos meses ha venido mostrando una nueva faceta en su carrera.

ABOVE & BEYOND

Above & Beyond regresa a EDC México para presentarnos su nuevo álbum de estudio estrenado hace solamente un par de semanas. No hay mucho que decir de ellos, son garantía de calidad, emociones y sonido.

Deadmau5

No sabemos qué esperar del set de Deadmau5, pero lo que tenemos claro es que tienes que estar ahí. Ya sea que esté dispuesto a trollear a alguien o a hacer cualquier locura que pase por su retorcida cabeza, su música es de primer nivel sin importar lo demás.

neonGARDEN

TIGA

Desde Montreal para el mundo, TIGA ha sido parte fundamental de la escena electrónica en Norteamérica. Ya sea electrónica, industrial o dub, su sonido es único y digno de cualquier escenario en nuestro país.

Maceo Plex



Comenzando a mezclar desde 1993, Eric Estornel está revolucionando la escena dance actual con su particular estilo. Con grandes producciones de estudio y su notable don de fusionar géneros con maestría crea una atmósfera y ambiente que solamente él sabe lograr.

Adam Beyer



Adam Beyer no necesita presentación, pues es considerado una de las figuras pioneras dentro del techno por empujar los límites y combinar diferentes elementos musicales. No te pierdas este set por ningún motivo o te arrepentirás.

wasteLAND

En este escenario se reúnen los más atascados con el hardstyle, bass, dubstep y trap.

Kill the Noise



Productor de drum&bass, dubstep y electro, Jake Stanczak siempre logra posicionarse dentro de los primeros lugares en listas de popularidad, de lanzamientos y reproducciones. Si tu estilo es más pesado, él saciara tus antojos.

LNY TNZ

Este dúo ha sido uno de los que han logrado mayor aceptación en la escena Hardstyle de nuestro país. Date una vuelta para verlos durante su presentación y prepárate para romperte el cuello y sacarle chispas al suelo.

HEADHUNTERZ

Este productor de hardstyle holandés le da al público lo quiere escuchar. Después de experimentar con sonidos big room, progressive house, trap, future house y hasta deep house, que no le dieron resultados tan favorables, decidió retornar a su característico sonido hardstyle para sus fieles amantes.

Dos Equis Stage

Aquí podrás escuchar una probadita de los nuevos sonidos nacionales e internacionales.

Born Dirty



El Reino Unido vio nacer a Born Dirty y desde entonces no ha parado. El crear un tema que sirvió como soundtrack para una importante marca comercial, le abrió el paso su carrera musical que crece inmensamente dejando fanáticos a su paso.

Bright Lights



El lado femenino no puede faltar, y Bright Lights es una compositora, cantante, productora y DJ estadounidense que ha dado mucho de qué hablar por sus colaboraciones con grandes DJs de la escena.

upside- downHOUSE

Como su nombre lo indica, este escenario pone de cabeza lo comercial y presenta sonidos poco cotidianos que podrían gustarte.

Mandragora



Dos definiciones para este set: psychedelic trance y future progressive. Este DJ chihuahuense desarrollado en Brasil está dispuesto a conquistar a los presentes.

Zombies in Miami

Este dúo es uno de los más consolidados en la escena alternativa mexicana. Su estilo va desde lo rockero, pasando por lo ácido, para terminar en lo oscuro. Tenemos que confesar que son de nuestros gallos.

boombox- ARTCAR

¿Cansado de lo mismo? Aquí podrás escuchar música nueva, y de ¡orgullo mexicano!

DJ NAX

A su corta edad, este DJ yucateco convirtió su hobby en una profesión y ahora presenta muy buenas mezclas de House, Pop y el popular EDM.

BONHAUS

Con más de 10 años en la industria musical, hoy en día se consolida como uno de los mayores exponentes de la música urbana con toques futurísticos repletos de música electrónica. Un set simplemente perfecto para apoyar al talento nacional.

parliament- ARTCAR

Este coche artístico trae nuevas propuestas musicales con nuevos talentos emergentes en la escena.

Sinego

Después de regalarnos un entrevista previa a su presentación, Sinego dará de que hablar con su set donde planea mezclar sonidos Rock e Indies con Electrónica. Apoya a este productor bogotano con su nueva propuesta de sonido.

Criminal Sounds



Tadeo Jaramillo y Luis González, son dos de los productores más jóvenes de la escena nacional. Empezando desde abajo y trabajando fuerte por hacerse notar, ahora abren paso a su camino en uno de los escenarios mexicanos más aclamados.

Si quieres ganar un pase doble para EDC sigue lo siguiente:

1. Inscríbete a nuestro newsletter.

2. Responde la siguiente pregunta: ¿Cuál fue el primer line up de EDC en México?

3. Comparte esta publicación en tus redes sociales.

4. Envía tu respuesta correcta junto a tu nombre y apellido narrando una experiencia que hayas tenido dentro del festival a ‘thump@vicemexico.com’. Con asunto «Thump me lleva a EDC». Seleccionaremos los mejores diez.