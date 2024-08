¿Estás ya muy viejo para Marilyn Manson?

Decirle adiós a la juventud es como despedirse de un desconocido abrazándolo: entre más alargues el abrazo, más incómodo se vuelve. Mejor dale esos cinco a tus días gloriosos y sigue adelante antes de que todo se ponga demasiado raro. En nuestro momento, los chicos de los años noventa solíamos escuchar mucho a Marilyn Manson. Canciones como “The Dope Show” y “The Beautiful People” resonaban en las áreas antisociales de nuestros cerebros adolescentes; Manson compuso el soundtrack rockero para nuestro desdén hacia el status quo. Este demonio pálido aparecía en la televisión y asustaba a nuestros padres con sus excentricidades con dildos sobre el escenario. Mientras que la corriente principal lo denigraba, nosotros —amantes del uso de productos domésticos según las indicaciones del Anarchist Cookbook— amábamos el espíritu rebelde que Manson representaba.

Pero, ¿será que ahora nos volvimos ya demasiado patéticos para el anticristo noventero y su mensaje disidente? O, dicho de otra forma, ¿las viejas representaciones grotescas de Manson sólo son problemáticas e inconsistentes? Denuncias de acoso sexual y comentarios racistas que se han publicado podrían indicarnos un punto de inflexión. El hombre, cuyo nombre real es Brian Hugh Warner, alguna vez nos sacudió en debates filosóficos, como en The Phil Donahue Show de 1995 cuando explicó tranquilamente por qué los jóvenes le encuentran sentido al slam. Pero siendo honestos, la emoción de estar en el slam cuando tenía 15 años se eclipsó por cosas como obtener puntos en mis tarjetas de establecimientos y ser una persona funcional. El sorprendente discurso en los VMA de 1997 sobre “el fascismo del Cristianismo” y “la belleza” fue muy profundo, pero hoy en día también lo es una bolsa de palomitas con cheddar del Costco.

Para determinar si mi generación aún puede lidiar con Marilyn Manson, reuní una lista de sus mejores letras. A través de un método científico musical muy sofisticado, comparé el cómo reaccionaba en ese entonces y cómo reacciona mi viejo trasero ahora. En una entrevista con High Times de 1994, Manson dijo que fumaba huesos humanos. Entonces, ¿qué tan cerca estamos de convertirnos en vil polvo de cementerio para la pipa de nuestro dios del rock? Lee la lista de abajo para descubrir si ahora somos muy aburridos para Manson.

“The Dope Show”





“There’s a lot of pretty, pretty ones

That want to get you high

But all the pretty, pretty ones

Will leave you low and blow your mind

We’re all stars now in the dope show”

[Hay muchas preciosas, preciosas

Que quieren elevarte

Pero todas las preciosas, preciosas

Te darán un bajón y tu mente explotará

Todos somos estrellas ahora en el show de las drogas]

En 1998, las grandes comercializadoras no vendían el álbum de Manson Mechanical Animals, porque la portada mostraba al artista usando un traje ajustado y andrógino con senos falsos. ¡Qué emocionante! La ironía de este incidente junto con la letra de “The Dope Show” era un metacomentario brillante: la canción trata del mundo falso de las celebridades, quienes ansían toda la atención hasta que la cultura que los creó termina usándolos. Para muchos marginados como nosotros, las preciosas que “quieren elevarte” pueden ser los chicos populares de la preparatoria.

Las estrellas más grandes en el “show de las drogas” hoy en día pueden encontrarse en redes sociales. La letra de “The Dope Show” envejeció bastante bien respecto a este tema. Nada te “dará un bajón y hará que tu mente explote” tanto como los chicos populares de la preparatoria que vuelven a acercarse a ti a través de una cadena en Facebook de tu tío borracho.

Qué tan viejo me hace sentir: en ese entonces nuestras batallas se libraban en el estado del MSN Messenger. 45 años.

“The Beautiful People”





Esto es shakespeareano:

«The worms will live in every host

It’s hard to pick which one they eat the most

The horrible people, the horrible people

It’s as anatomic as the size of your steeple

Capitalism has made it this way

Old-fashioned fascism will take it away»

[Los gusanos vivirán en cualquier huésped

Es difícil saber cuál comerán más

La gente horrible, la gente horrible

Es tan anatómico como el tamaño de tu campanario

El capitalismo lo provocó

El fascismo anticuado lo quitará]

Porque si lo piensas, es como la belleza: un lujo que predica aplastar a los demás para mantener una jerarquía capitalista. O lo que sea. Solía pensar en estos temas cuando tenía catorce. Pero en secreto guardaba la esperanza de desarrollar un físico como el de Brad Pitt para poder menospreciar a los demás. Sigo esperando.

De cualquier forma, al menos soy lo suficientemente adulto como para reconocer el «tamaño anatómico de mi campanario», mis pequeños deseos y juicios. Por ejemplo, puedo reconocer mi odio por el capitalismo y los estándares de belleza significan poco mientras espero recibir más likes en Instagram por la foto de mi cara junto a un café gourmet. Mierda, “el fascismo anticuado” a través de la innovación tecnológica se ajusta muy bien a la canción de Manson.

Qué tan viejo me hace sentir: borré Instagram. 56 años.

“This is the New Shit”





«Babble babble bitch bitch

Rebel rebel party party

Sex sex sex and don’t forget the violence

Blah blah blah got your lovey-dovey sad-and-lonely

Stick your STUPID SLOGAN in:

Everybody sing along.»

[Balbucea balbucea perra perra

Rebelde rebelde fiesta fiesta

Sexo sexo sexo y no olvides la violencia

Bla, bla, bla, tienes a tu amada triste y sola

Di tu ESTÚPIDO ESLOGAN:

Todos cantan.]

Esto es lo que pensaba de esta canción cuando era un niño estúpido: “Estoy muy enojado y voy a hacer todo lo que dice”. Verás, no podía analizar nada más allá de mi furia adolescente. Estar despierto no estaba de moda todavía. La única fuente de información que podía conseguir eran mis propios engaños de la pubertad. Ser profundo para mí consistía en intentar sincronizar los discos de Tool con los episodios de Hey Arnold!

Resulta que “This is the New Shit” probablemente sea una opinión irónica de las tendencias musicales. “Todos cantan”, se burla Manson. “Rebelde rebelde fiesta fiesta/ Sexo sexo sexo” podría ser el título del próximo álbum de Lil Uzi Vert. Esto no sería sorprendente, porque Vert idolatra a Manson, tanto que gastó 220,000 dólares en una cadena con el rostro icónico del cantante. De cualquier forma, la idea de Manson aquí aplica para todos los géneros, no sólo el hip-hop. La historia se repite y los artistas están ahí para marcar nuestros asquerosos hábitos.

Qué tan viejo me hace sentir: es demasiado dinero por una cadena. 72.

“The Nobodies”





«Some children died the other day

We fed machines and then we prayed»

[Unos niños murieron el otro día

Alimentamos las máquinas y luego rezamos]

Técnicamente tenía 11 años cuando esta canción salió en el año 2000. Esto fue un año después de la masacre de Columbine. Manson escribía letras así y hacía comentarios sobre cosas como el documental Bowling for Columbine. Abordó las teorías escandalosas de que la música corrompía a los jóvenes y causaba esas tragedias. Pidió que se prestara más atención a las víctimas y que, honestamente, escucharan la causa real de estos asesinatos, en lugar de limitarse a fingir que lo hacían. Sus palabras tuvieron mucho sentido en aquel entonces

Marilyn Manson, por desgracia, tiene razón todavía. “Unos niños murieron el otro día/Alimentamos las máquinas y rezamos”. La idea tiene mucho sentido, especialmente cuando repasamos los pensamientos y las oraciones retóricas que siguieron al tiroteo reciente en una preparatoria de Florida. Los titulares todavía dicen lo mismo — los políticos y las figuras mediáticas culpan a la cultura pop y ofrecen oraciones— sólo que ahora estamos más cansados y enojados. Los artistas como Manson dicen verdades y la verdad no tiene edad.

Qué tan viejo me hace sentir: estoy exhausto.

“mOBSCENE”





«Bang we want it

Bang we want it

Bang bang bang bang bang»

[Coger, queremos

Coger, queremos

Coger coger coger coger coger]

Esto es lo que escuchaba en mi cabeza cuando era joven y “mOBSCENE” sonaba en mi Zune (era muy contracultural): “El sexo es maravilloso. Probablemente lo tendré todo el tiempo o algo”. Sin embargo, esta canción no se trata de eso.

Primero, ahora sé que las siestas son lo mejor y definitivamente las tengo cada vez que puedo. Segundo, esta canción es una opinión insolente sobre cómo las mujeres son un objeto sexual que siempre se admira pero nunca se escucha. El verso “Be obscene, baby, and not heard” (Sé obscena, bebé, y no escuchada) en el coro es Manson trolleando esa mierda chauvinista. Después de todo, pasó una carrera entera burlándose de los estándares de belleza, género y representando el sexo como un espectáculo cómico. Esta música sigue viva y tú también.

Edad final después de escuchar a Marilyn Manson: demasiado viejo. Así que, básicamente, soy un viejo árbol que está por ser talado.

