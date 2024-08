Este agua mineral cannábica quiere ser la corona de los comestibles

Cuando asistí al Simposio Wine and Weed el 3 de agosto en Santa Rosa, California, estaba emocionado por presenciar la vanguardia de la tecnología cannábica. Pero lo que más destacó en medio de las empresas, los conceptos tecnológicos y los productos agrícolas fue un stand que parecía estar sirviendo muestras de champán. Después de una inspección más profunda, no era alcohol; las botellas de lujo, con la tapa cubierta de papel aluminio, no eran de vino, sino de Entourage, un agua mineral saborizada con mariguana.

Desarrollada por la compañía The Legion of Bloom, empresa dedicada al cannabis medicinal asentada en San Francisco, Entourage es una bebida de agua efervescente infunsionada con terpenos de mariguana. Según el cofundador y director de marketing de la compañía, primero la llamaron «terp Champagne» —un nombre muy genérico— antes de debutar en el simposio con su nombre actual, aún más ambiguo.

Aunque su envase recuerda más a una sofisticada botella de vino espumoso, el interior burbujeante es sólo agua gaseosa que huele y sabe a mariguana. La nueva bebida surgió cuando Meadows y el resto de la compañía estaban experimentando con la idea de crear bebidas que aprovecharan los diferentes efectos con terpenos, o aceites esenciales, que se encuentran en plantas de mariguana.

Por supuesto, no todo es perfecto. A diferencia de las bebidas que contienen tetrahidrocannabinol (o THC, el compuesto psicoactivo de la mariguana), Entourage no tenía la intención de drogarte. Más bien, según explica Meadows, la bebida tiene por objeto dar a los bebedores la «experiencia directa» de la mariguana fresca sin más.

Foto cortesía de The Legion of Bloom.

Pero eso no significa que no tendrán ningún efecto en absoluto. Los terpenos (que se encuentran en muchas plantas) pueden tener varias funciones, incluyendo actuar como un repelente contra insectos y patógenos. Algunos se extraen para usarse con fragancias, como aromas de pino o cítricos. Muchos de esos terpenos utilizados para compuestos aromáticos se encuentran en la mariguana, y son los componentes de las plantas que dan a sus cepas características distintas, según Meadows.

Si bien no te vas a «pachequear» en sí, los terpenos siguen actuando con el sistema endocannabinoide del individuo, un sistema de receptores celulares dentro del cerebro de un mamífero que está relacionado con los procesos del humor, el apetito y la sensación de dolor. Los efectos de beber una bebida terpénica suelen ser subjetivos, agregó Meadows, comparándolos con las velas aromáticas que usan perfiles con terpenos para calmar y relajar. Pero dice que las bebidas como ésta podrían ayudar a mejorar los efectos del uso de la mariguana en general.

«Son los terpenos los que afectan la forma en que los cannabinoides reaccionan en tu cuerpo», dice Meadows. «Puedes consumir altas extracciones de cannabinoides y obtendrás efectos, pero están descubriendo que son los terpenos los que añaden diferentes efectos». Hay muchas maneras de extraer terpenos de la mariguana , y The Legion of Bloom ha desarrollado un método no patentado y privado que Meadows dice que es un secreto muy bien guardado.

En un panorama más alcohólico, otra bebida hecha con terpenos de cannabis es la OG HighPA, la «primera cerveza infusionada con terpenos del mundo «, un «4.20 por ciento» de alcohol por volumen de la creación Thorn Street Brewery ubicada en San Diego, que debutó el verano pasado. La cerveza contiene pineno y mirceno, un terpeno compartido tanto por lúpulos como cepas de mariguana que le da a las plantas sus características «húmedas» y que tiene efectos sedantes, según Meadows.

Pero no esperes encontrar productos como Entourage o la OG HighPA afuera de California, o en un supermercado estadounidense, pronto. La producción limitada de la cerveza fue clausurada por la Oficina de Impuestos sobre el Alcohol y el Tabaco de los Estados Unidos (TTB), según Thomas Kiely, un consultor de distribución de la cervecería.

«No había THC ni CBD, y los terpenos sólo se usaban para añadir sabor y aroma», me dijo Kiely. «Fue un desastre total.» La TTB no estaba interesada en los detalles y prohibió la cerveza de todos modos.

«El uso de terpenos del cáñamo en una bebida alcohólica requeriría la aprobación previa a su comercialización de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) antes de que pudiéramos aprobar una fórmula», dijo el portavoz de TTB Thomas Hogue a MUNCHIES, refiriendo todas las otras preguntas a la FDA. (MUNCHIES contactó a la FDA para obtener más información sobre sus políticas actuales respecto a los productos infusionados con terpenos de mariguana, pero no ha recibido respuesta).

«Es el agua más elegante del planeta».

El debut de Entourage fue más que nada una prueba para el concepto y no tanto un lanzamiento importante, dice Meadows, aunque espera incorporar el producto a la producción limitada para órdenes pequeñas, como 100 botellas de una variedad específica.

¿Son las bebidas terpénicas un truco? Todo depende de a quién preguntes, aunque Meadows cree que hay un nicho de mercado para ellas. Por ahora, Meadows planea comercializar Entourage para eventos de «estilo influencer», fiestas privadas y posiblemente para bartenders y preparar cocteles. Una botella, dice, se vende por cerca de $150 dólares, aunque los pedidos más grandes generan descuentos.

Y ahora que el precio del agua mineral se disparó por completo —la categoría alcanzó un valor de mercado de 1.800 mil millones de dólares este año—, éste podría ser el momento perfecto para introducir al mundo esta bebida con terpenos.

«Es el agua más elegante del planeta», dice Meadows.