Este albergue en Costa Rica atiende a 1000 perros

Este artículo fue publicado por VICE México.

Una gran mayoría de personas cree fervientemente que no existe cosa más linda en este mundo que los perros: son tiernos, protectores, amigables y —por consecuencia— los mejores compañeros para innumerables actividades. Pero a pesar de estas características no todos los perros tienen a quién acompañar. Cerca de dos millones viven en las calles de Costa Rica, pero gracias a Lya Battle y su Territorio de Zaguates ese número está bajando.

El mini-documental “The Land of the Strays”, retrata los esfuerzos de Battle, su marido y los veterinarios para proteger a cientos de perros callejeros de las montañas de Costa Rica. La iniciativa lleva dándole albergue a estos animales desde hace mucho tiempo, incluso recién comenzada su misión llegó a tener 183 perros en su propia casa. El Territorio de Zaguates, el local al que se mudaron cuando no cabían más animales en la casa —y los vecinos se empezaron a quejar—, es un rancho enorme que sirve como hogar para cerca de 1000 perros. Ahí reciben tratamiento médico y fisioterapia, se les alimenta y se les da la atención y el cariño que difícilmente recibirían en las calles.

Al ver el corto se nota, como cuenta uno de los veterinarios, “una combinación de sentimientos. Sentimientos muy buenos cuando [logran] excelentes resultados, y sentimientos muy tristes cuando vemos lo que un humano puede hacerle a una mascota.”

Puedes ver el corto abajo.