Este artista fabricó un estudio suspendido debajo de un puente en Valencia

El diseñador autodidacta y artista español Fernando Abellanas creó un estudio que podría llegar a parecer envidiable si lo que quiere uno es desconectarse y no tiene los medios para salir de la ciudad. La localización del extraño estudio, no parece del todo hóspita, sino que está literalmente suspendido, pegado como una pequeña instalación al borde de un pilar que de otra manera sería inaccesible.

En un pequeño recorrido de dos minutos y medio, Abellanas muestra la llegada de su base al desconocido puente español, y cómo es el uso que le puede dar para hacer más creaciones. Estar en este estudio es una experiencia que le recuerda a ser niño y esconderse en un clóset o debajo de la mesa de comida, «El sentimiento de sentirse escondido mientras uno es capaz de escuchar y ver lo que me rodea», explicó el artista a The Spaces. «Observar los coches y trenes pasar sin que nadie me pueda ver me da un gran sentido de paz».

La duración del magnífico estudio será, literalmente, hasta que alguien lo descubra y tome las piezas o las autoridades lo quiten. Mientras tanto, esperemos, sea de gran fruto e incube grandes ideas en Abellanas. Puedes verlo en acción, abajo.

Si quieres saber más sobre Fernado Abellanas, síguelo en Instagram.

