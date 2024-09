Este chef está intentando convertir la comida en arte para museos

Cocinar es inherentemente algo creativo, pero tener que hacer el mismo menú todos los días, rodeados de las mismas personas todo el tiempo, puede volver a un chef loco. El chef Jasper Udink Ten Cate lo sabe muy bien. Cuando se dio cuenta de que un estilo de vida como chef de tiempo completo no era lo que buscaba, decidió volverse independiente. Se hace llamar un «un chef creativo» y combina el servicio de comida y el arte. La semana pasada publicó su libro «Creative Chef» que es más parecido a un manual que a un libro de cocina, dándole a los lectores consejos para esconder un carpaccio de carne en un cena estrictamente vegetariana. Me senté con el chef para discutir cómo la comida y el arte se conectan y la razón por la cual está haciendo playas con ingredientes de su despensa.

Carpaccio camuflajeado. Todas las fotos de Creative Chef book.

MUNCHIES: Hola Jasper. Felicitaciones por tu libro. ¿Para quién está escrito? Jasper: Para cualquiera que quiere tener un poco más de diversión en sus comidas. Aparecen muchas recetas pero no creo que mucha gente lo use para cocinar. Este libro está hecho para inspirar comidas caseras y darle una perspectiva diferente a la comida.

MUNCHIES: Interesante ¿Por qué te describes como un «Chef Creativo»? Siempre tuve este sueño de hacer una exhibición comestible en el MoMa, y de ahí salió la idea de Chef Creativo. Nunca pude hacer eso, o todavía no, pero lo convertí en mi principal objetivo. Todo lo que he hecho hasta ahora me ha acercado a mi meta. El primer paso es el libro de cocina. Pensé que si hacía un libro muy creativo de cocina, las personas me verían como un artista, y esto me llevaría a hacer más trabajos de comida y arte. Este proyecto no es sobre mí para nada, sino sobre lo que puedo crear con otras personas. Chef Creativo es un colectivo que combina diseñadores, ilustradores, fotógrafos, diseñadores gráficos y arquitectos.

Como si Time Square estuviera hecho de quesos.

MUNCHIES: ¿Te consideras un artista? Cocinar es mi lenguaje y comer es una herramienta pero no un objetivo en sí mismo. Lo más hermoso que puedes lograr como un chef, un músico o un artista es lograr tocar a las personas de cierta manera. Las letras de una canción te pueden hablar de una manera muy personal y provocarte escalofríos. Quiero hacer lo mismo con la comida.

Cuadro con comida real.

MUNCHIES: ¿Cómo se logra crear esa reacción a través de la comida? Conociendo a las personas a las que les cocinas. Si hago algo en una boda, primero conozco a la pareja, escribo un poco sobre quiénes son, qué hacen y que los hace feliz. Inclusive miro su página de Facebook. Y luego, basados en su historia, creo un menú especialmente para ellos. Cocinar es sobre transmitir algo. Mientras sirvo la comida, cuento esa historia. Si todo va bien, una conversación comenzará. Gracias a eso, la persona recordarán la comida. Todos los recuerdos de viajes de infancia con mis padres, por ejemplo, están conectados con comida.

La playa está hecha de comida.

MUNCHIES: Eso tiene sentido. ¿Por qué querías escribir este libro? En 2104 dejé de trabajar para un negocio de planeación de eventos, donde estaba al mando de la cocina. Me quería dedicar completamente a Chef Creativo y empecé una campaña de crowdfunding con el fotógrafo Rogier Boogaard y Luc Janssens, con el que llevo una pequeña fábrica de chocolates. Conseguimos unos 140.000 euros que fueron suficientes para crear el contenido del libro. Ya tenía los capítulos planeados en la cabeza: Presentación, música, olores, historias, y jugar con comida. El aspecto de cocina fue añadido sobre todo lo demás. Las pinturas, por ejemplo, fueron un proyecto que costó unos cientos de euros. Pones los lienzos, les sirves comida encima, la gente lo come y durante eso, emerge un cierto patrón. Luego agrego una capa de variz y Roger toma las fotos. De esta manera obtienes piezas de arte hechas por Jasper, Roger y seis mil comensales.

MUNCHIES: ¿Tuviste ayuda de algún estilista de comida? No, solo fue un asunto de descubrimiento. No tenía ninguna idea de lo que era hacer un libro.

Gracias por hablar conmigo, Jasper