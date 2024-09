Este chico accidentalmente gastó $1.3 millones en un curry

¿Cuánto pagarías por un buen curry? ¿O por un verdadero banquete de la India? ¿El tipo de banquete con saag aloo, cordero tandoori perfectamente preparado y peshwari naans (pan indio, similar a la pita) que contienen más calorías en masa fragante que todas las que podrías quemar en el gimnasio en una semana?

Treinta, quizá $40 dólares si es quincena.

¿Qué tal casi $1.3 millones de dólares?

Eso es lo que un fanático del curry terminó pagando por su cena en el Rajpoot Indian Restaurant en Inverurie, Aberdeenshire hace un par de semanas.

De acuerdo al reportaje del Evening Express, el comensal —quien desea permanecer anónimo— disfrutó de una comida de tres tiempos junto con dos amigos en el restaurante indio, que derivó en una cuenta de casi $140 dólares.

Cuando fue momento de pagar la cuenta, el comensal utilizó la terminal de tarjeta del restaurante. Fue en ese momento cuando todo se convirtió en derroche.

En conversación con el Express, el dueño de Rajpoot Indian Restaurant Abdul Wahid, quien atendió al cliente, explicó: «Le di la terminal y me pidió insertar la cantidad él mismo, pero no funcionó. Entonces tuve que llamar al banco por él, contesté todas las preguntas y entonces me dieron el código de confirmación».

Lo que no sabían ni el comensal ni Wahid era que había tecleado una suma incorrecta en la terminal. Una cantidad bastante incorrecta.

Wahid continuó: «Diez minutos más tarde, tomé la máquina, la miré y solo dije, ‘Oh dios mío, qué sucedió, ¿qué hiciste amigo?’ Miré el recibo, se lo mostré y solo dijo, ‘Oh, dios…’».

En efecto, ¡oh, dios! El comensal había autorizado accidentalmente un pago de $1.3 millones de dólares por su cena.

Debían tener salsas realmente buenas para acompañar esos poppadoms.

Afortunadamente, después de una rápida llamada al banco, el comensal logró cancelar el pago y darle a Wahid la cantidad correcta.

Wahid, quien ha estado en la industria restaurantera por 30 años, agregó: «Esta tiene que ser una de las comidas más caras de la historia. Nunca me pasó algo como esto. Fue realmente impactante. Todavía no puedo creerlo».

Probablemente lo más increíble es el hecho de que este misterioso comensal tenga los fondos disponibles para gastar millones por algunas samosas sin siquiera un mensaje de «Tarjeta Rechazada». Y, si de hecho es un millonario, qué hacía comiendo en un restaurante mediano escocés de curry…