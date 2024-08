Este colectivo de arte urbano trajo Photoshop a la vida real

Ahora lo ves, ahora no –pero no, tu cerebro no dejó de funcionar. La anamórfica ilusión fue creada por un equipo de artistas urbanos para Stenograffia 2017, festival de graffiti en Rusia. El fondo ajedrezado es referencia al fondo default de una imagen borrada en Photoshop y la pieza está aptamente nombrada por el atajo en el teclado «CTRL+X».

Para crear la inteligente ilusión, los artistas cubrieron un coche y un basurero con pintura blanca, después resplandecieron luz sobre los objetos desde un ángulo específico desde el cual la ilusión debería ser vista. Entonces trazaron los cuadros, aplicaron la cinta y pintaron con aerosol las regiones correspondientes de gris.

Antes de la pintura.

Pintado de blanco.

Visión nocturna, delineado para donde los artistas van a pintar.

Delineación de los cuadrados.

Cubriendo los cuadrados grises.

Visto de lado a lado con la imagen original, el producto final da la impresión de que el coche y el basurero fueron simplemente borrados con Photoshop. Los artistas proveyeron docenas de imágenes del proceso.

En diferentes ángulos, la ilusión se revela.

Los artistas tuvieron permiso para pintar los objetos para el festival.

La cultura del graffiti tiene una larga historia con el cubrimiento de obras pasadas. Artistas rivales como Banksy y King Robbo estuvieron en una épica pelea que llegó a durar décadas. Más recientemente, un artista urbano de Londres empezó a pintar condones sobre graffitis de penes en su proyecto «Protege los Penes de la Ciudad».

Ve el proceso completo para «CTRL-X» en Facebook.

