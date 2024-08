Este corto explica que será de nosotros cuando queramos tener sexo en el espacio

Naturalmente, si las cosas siguen el flujo que llevan hasta ahora, no es demasiado arcaico pensar que en un futuro será necesario que parte de la población humana empiece a vivir – y reproducirse – en otros planetas. ¿Pero se ha hecho? ¿Qué estudios hay al respecto? ¿Cuál es la mejor posición? ¿Qué posición es, de perdida, posible?

Resulta que las interrogantes son muchas y las respuestas prácticamente nulas. Los astronautas de diversos países que se han enfocado en ir y descubrir las maravillas del espacio no se tomaron nunca la molestia de empezar a investigar cómo carajos le haremos si vamos a poblar Marte. Inclusive, según cuenta el cortometraje animado Space Sex is Serious Business (El sexo en el espacio es cosa seria) una pareja de astronautas recién casados no se atrevieron a tener relaciones en el espacio, claro según las fuentes de la NASA. Ya saben lo que dicen: «lo que pasa en la termósfera se queda en la termósfera… excepto herpes, eso regresará contigo».

Dirigida por Tom McCarten y basado completamente en la investigación llevada a cabo por Maggie Koerth-Baker la animación narra la serie de dificultades y poco conocimiento del tema de una manera pragmática y sumamente digerible para cualquier persona. Puedes verla, abajo:

Si quieres saber más detalles y leer la investigación de Koerth-Baker, haz click aquí. Para ver más producciones de Tom McCarten, síguelo en Vimeo.

