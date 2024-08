Este corto pixaresco ilustra la complejidad de la atracción amorosa

Ilustrando la dificultad que es aceptarse a uno mismo y las atracciones sentimentales que puedes tener hacia otras personas, el tierno cortometraje estilo Pixar In a Heartbeat cuenta la historia de un joven homosexual que intenta pelear con lo que dicta su corazón y cómo éste no es capaz de escuchar a la razón.

El corto fue hecho como tesis universitaria por el mexicano Esteban Bravo y la estadounidense Beth David, para Ringling College of Art and Design. Sin embargo, es muy difícil aceptar que se trata del trabajo de dos estudiantes y no de dos veteranos de la animación. Cada escena, hermosamente animada, coloreada y ambientada, muestra no sólo grandes cosas al futuro porvenir, sino un ojo quirúrgico en cada aspecto de la película. Ambos, David y Bravo, lograron juntar en tan sólo cuatro minutos un tema político relevante con una explicación, un enganche total con la audiencia, impecable construcción técnica y, finalmente, una visión comprensiva cómo funcionan las emociones humanas.

El cortometraje ganó el Juror’s Gold Award a la selección de los mejores cortos producidos en Ringling y, muy probablemente, está lejos de ser el último. Puedes verlo abajo:

No olvides seguir a Beth David en Instagram y visitar el sitio de Esteban Bravo para seguirle la pista a los jóvenes animadores.

