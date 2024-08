«Este cráneo dentro de mis oídos es un mal vecindario»: Una de las últimas entrevistas de Chester Bennington

El jueves 20 de julio, el cuerpo de Chester Bennington de Linkin Park fue encontrado en una residencia privada en Palos Verdes Estates en Los Ángeles. Días después, lo que significó su música para todos sus fans —y el mundo en general—, ha llenado el internet y las redes sociales.

Sin duda, la música de Linkin Park ayudó a muchas personas momentos difíciles de sus vidas, haciendo de discos como Hybrid Theory claves en el desarrollo y crecimiento de muchos jóvenes.

Luego del suicido de Chester, está rodando por la web una entrevista de febrero de este año, para promocionar «Heavy»; primer sencillo de One More Light, el más reciente álbum de Linkin Park editado hace un poco más de dos meses.

En la entrevista Chester hablaba de todo lo que estaba pasando por su mente, y la gigante batalla interna que tenía consigo mismo, «No me digo cosas lindas a mí mismo, hay otro Chester dentro de mí que quiere derribarme. Me di cuenta que pueden ser substancias, comportamientos, conductas depresivas, o lo que sea. Si no estoy activamente haciéndome salir de mí mismo, y estar con otra gente, siendo un padre, amigo, bandmate, o ayudando a alguien más… Si estoy fuera de mi mismo estoy bien, si estoy dentro, soy horrible, un desastre. Por eso escribí la línea ‘I don’t like my mind now, stacking up problems that are so unnecessary’»,—hablando de parte de la letra de «Heavy».

Acá puedes ver la entrevista a Chester Bennington:

