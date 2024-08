Este cuidador llevó a un oso a comprar helado en su auto

Este artículo se publicó originalmente en VICE Canadá.

Un video del personal del zoológico de Alberta, Canadá, llevando a un oso al autoservicio de un Dairy Queen por un cono de helado ha forzado al gobierno a investigar.

Videos by VICE

El oso es un Kodiak llamado Berkeley que vive en el Discovery Wildlife Park en el sur de Alberta. Fue su primer cumpleaños hace un par de días, así que le dieron la oportunidad de escoger su helado favorito para un pastel de helado, una ocasión que el zoológico decidió filmar. El video muestra a Berkeley sacando su cabeza por la ventana de una camioneta mientras un hombre le da a probar un helado por la ventana del autoservicio.

El departamento de Parques y Medio Ambiente y el de Peces y Fauna Silvestre de Alberta confirmaron la investigación al medio canadiense CBC. Un portavoz incluso llamó al incidente “un hecho perturbador”. El zoológico ha quitado el video, pero no antes que lo revisara un experto de VICE: yo, un albertano.

A primera vista, el pastel de helado parece una broma, pero tienes que recordar que estas son personas que llevaron a un oso al autoservicio: obviamente no se andan por las ramas. Entonces no es sorprendente que exista otro video —esta vez publicado por el Dairy Queen de Innisfail, también eliminado— que muestra a una empleada del Discovery Wildlife Park dándole de comer al oso un pastel de helado entero. Serena Bos, una entrenadora, le da de comer al oso mientras contesta preguntas en Facebook Live, incluyendo una sobre qué otros alimentos le dan al animal.

“Los cacahuates son el premio favorito de Berkeley. [Tienen] mucha proteína, lo cual es importante”, dice Bos en el video. “De vez en cuando le damos Mac and Cheese de Kraft, cerca de una vez al mes desde que nos dimos que le gusta”.

“Estoy segura de que hay muchos niños de un año que también les encanta [el macarrón con queso de Kraft]”.

La imagen tomada desde la ventana del autoservicio

El oso nunca ha conocido el mundo salvaje, ya que nació en cautiverio de padres que vivieron en una situación similar. La CBC habló con una experta en osos que llamó al video irresponsable y dijo que el pastel de helado “no es parte de su dieta natural, y tampoco es natural que un oso esté comiendo un pastel de helado en medio del invierno cuando debería estar durmiendo”.

“Es un reto en nuestros parques y áreas protegidas enseñarle a la gente que visita estos lugares o que vive aquí en Alberta que no debemos darle de comer a los animales, que no les damos de comer a los osos”, señaló Kim Titchener de Bear Safety & More.

“Necesitamos conservarlos y protegerlos, y respetarlos”, agregó.

Discovery Wildlife Park respondió a las críticas de que su video fue imprudente, alegando que el Dairy Queen estaba cerrado cuando llevaron al oso en la camioneta. Es por eso que no hubo peligro para el público, dijo un representante del parque. En el video, Bos también dice que Berkeley no es un oso normal y que es una mala idea tratar de darle de comer a un oso salvaje.

La CBC también informó que Discovery Wildlife Park fue investigado por Zoocheck Canada en 2015. La organización encontró más de 50 violaciones tras la investigación, las cuales incluyen una atracción supervisada de “darle un beso a un grizzly” que “representa un riesgo significativo al público”, y el incumplimiento para proporcionar espacios adecuados para algunos de sus animales.

Discovery Wildlife Park no ha respondido a la petición de réplica de VICE, pero actualizaremos esta nota si lo hace. Sin embargo, nosotros en VICE Canadá diríamos, a pesar de no ser expertos en osos, que no es una buena idea darles de comer helado.

Sigue a Mack Lamoureux en Twitter.