Este día de San Valentín, dale amor a personas que no conozcas

Cuando todos los días se sienten igual, las pequeñas celebraciones parecen ser más importantes que de costumbre. Aunque los solteros, los poco sentimentales o los discretos normalmente evitan el día de San Valentín, este año, básicamente nos vemos obligados a darle la bienvenida a cualquier sensación de sorpresa, novedad, conexión social e incluso alegrarnos de la monótona anomia que seguimos soportando, si tenemos suerte.

Dado que esta festividad se trata de amor, es una ocasión tan buena como cualquier otra para brindarle cariño a los demás. El “aislamiento”, para muchas personas encarceladas, personas que reciben cuidado médico a largo plazo en hospitales, personas mayores en asilos de ancianos y personas sin vivienda, no es una condición que hayan descubierto en la pandemia. El COVID-19 no hizo más que agravar las limitaciones y distanciamientos sociales que ya han sufrido quienes se encuentran en condiciones de vida institucionales o inestables.

Todavía hay tiempo para agregarle un poco de entusiasmo al San Valentín de otra persona, aunque el acercamiento que realices tenga lugar después de este día. Puede ser cualquier cosa, mandar dinero, comida, recursos, tiempo y atención, o literal tarjetas de Hallmark. A mí me encanta el Día de San Valentín (soy fan del chocolate, la lencería y la gente), pero incluso si piensas que esta festividad es estúpida, este año ofrece la oportunidad de hacerla significativa para alguien a quien le vendría bien un poco de compañerismo en este momento. (Que, por cierto, te incluye a ti).

Comunícate con personas mayores locales, personas sin hogar o cualquier otra persona que pueda necesitar un poco de atención extra en donde vives.

Los días festivos pueden ser especialmente difíciles si no tienes a tus seres queridos, por lo tanto, si puedes brindar apoyo o atención de manera segura a los vecinos en persona, o incluso simplemente ofrecer ayuda de una manera que se sienta más personal, podría significar mucho. Si no estás totalmente seguro de por dónde empezar, aquí te damos una guía para ser un buen vecino en pandemia.

Checa si los grupos de ayuda mutua en tu comunidad necesitan apoyo. Esto puede significar hacer mandados, rellenar con alimentos frescos y otras necesidades un refrigerador comunitario y promoverlo en la comunidad para ver con qué necesitan ayuda las personas en tu área; por ejemplo, puedes inscribirte en un turno regular de entrega de comestibles u otras necesidades a personas necesitadas, e incluir una nota personalizada para esta festividad (y la próxima, y ​​la siguiente). Muchas ciudades tienen grupos de ayuda mutua basados ​​en vecindarios particulares o tienen organizaciones enfocadas en todo el estado que pueden ayudarte a establecer uno más local, busca en Google o en Facebook “tu

ciudad/vecindario + ayuda mutua”.

Envía cartas a las personas encarceladas que se hayan inscrito en programas de amigos por correspondencia.

Ya que el Día de San Valentín está estrechamente relacionado con el envío de tarjetas, puedes llevar a cabo esa práctica y escribirle a personas que rara vez reciben correspondencia. Hay muchas formas de escribirle a las personas encarceladas que son fáciles de encontrar en línea, pero trabajar con grupos liderados por personas en prisión puede ayudarte a saber por dónde empezar.

La organización Black and Pink, por ejemplo, puede ponerte en contacto con un amigo LGBTQ encarcelado, y en el sitio web puedes averiguar de qué hablar, cómo establecer y respetar límites, y por qué esto es especialmente valioso. De acuerdo con sus pautas, comunicarse con alguien que está adentro no solo se trata de lo que hay en las cartas, sino de que el destinatario las reciba: “Cuando alguien escucha que el guardia dice su nombre durante la entrega de correspondencia, es un recordatorio de que la gente afuera se preocupa por esa persona. También es un mensaje para los guardias y otras personas encarceladas de que esta persona tiene apoyo y no se olvida”. Ten en cuenta que la correspondencia de las personas encarceladas puede ser monitoreado y/o censurado; de ​​hecho, se puede asumir que así será. Por lo tanto, ten en cuenta tu privacidad y la de tu destinatario.

Escríbele a una persona mayor en un asilo de ancianos.

La misión detrás del proyecto Letters of Love (Cartas de amor) es literalmente, “1. Ayudar a las personas a amar 2. Ayudar a las personas a sentirse amadas 3. Mantener ese amor”. Por muy tormentoso que pueda parecerte, en este momento, se siente como una buena opción para un compromiso motivado por el día de San Valentín: enviarle una nota a una persona mayor en un centro de cuidado a largo plazo expresamente para rechazar el aislamiento social. Por lo general, la organización solicita cartas con temas de festividades un mes antes de que tengan lugar, pero acepta cartas para enviarlas a los asilos de ancianos durante todo el año. En este caso, no sabrás quién es el destinatario ni proporcionarás una dirección postal de devolución; el grupo lo ve como una forma de enviar buenos deseos sin presionar al destinatario para que responda o sentirse agobiado (lo cual, ¡está bien! yo no respondo mis mensajes de texto la mayor parte del tiempo, así que lo entiendo).

Si no quieres enviar un correo físico o prefieres la correspondencia recíproca, puedes escribirle una carta a una persona en un asilo de ancianos mediante un formulario a través de Ready to Care; el servicio también te permite ingresar tu correo electrónico o dirección postal para que puedas mantenerte en contacto, lo cual no es el caso con todos los programas de ayuda para personas mayores. Las preguntas frecuentes del sitio sugieren algunas cosas sobre las que escribir (“pasatiempos que disfrutas”), así como temas que debes evitar (“contraseñas para tus cuentas de internet”). También, como muchos otros grupos que organizan actividades para personas en vida asistida, señala que cuando le envías tarjetas o cartas a personas que no conoces, probablemente sea mejor mantenerte alejado de Dios, la política y el COVID-19, ya que la idea es poder hacérsela llegar a cualquiera en el otro extremo, y no quemarla en el proceso.

Hazte amigo de una persona joven que reciba atención médica hospitalaria prolongada.

Uno de mis seres queridos trabaja con niños que deben permanecer en el hospital durante largos períodos de tiempo y, a veces, de forma permanente. En muchos hospitales y centros de cuidado a largo plazo, las actividades de las personas, las oportunidades de socializar e incluso la cantidad de espacio físico al que tienen acceso se han reducido severamente (y, lamentablemente, necesariamente) debido a las precauciones del COVID-19. Esto significa que las personas se sienten solas y aburridas, especialmente porque las visitas también suelen estar sujetas a limitaciones de seguridad.

También me dijo que las escuelas a las que “sus hijos” asistieron una vez no enviarían tarjetas porque el hospital debe recibirlas antes del 10 de febrero para poder poner en cuarentena el correo durante 72 horas. Como no podré saber sus nombres debido a las leyes de privacidad de los pacientes, les enviaré tarjetas sin nombres de cosas neutrales divertidas que les gustan a los niños de primaria: animales, juegos de rompecabezas, bromas, etc. Si tienes un hospital infantil cerca que acepte tarjetas, donaciones u obsequios, llama y ve cuáles son los protocolos y si puedes contribuir.

En general, aquí hay algunas pautas generales: no mandes nada con brillantina o destellos; es un peligro para los ojos y la tráquea. No envíes comida. Recuerda que el COVID puede afectar lo que mandes y lo que más se necesita, así que asegúrate de preguntar sobre formas específicas de ayudar ahora mismo. Si no puedes enviar cosas físicamente, pero quieres brindarle un amigo a un niño hospitalizado: ofrécete como voluntario en Teleplay, un servicio que une a las personas con los jóvenes en los hospitales para que jueguen a través de un videochat.

Simplemente llámale a tus conocidos.

Aunque te esté yendo relativamente bien en este momento, las cosas siguen de la mierda. Si con trabajos logras pasar los días, no tienes que embarcarte en una misión de altruismo de San Valentín completamente nueva y extra especial para sentirte cerca de los demás, aunque sería muy cool si lo haces y, si puedes, creo que te alegrarías si lo hicieras. Simplemente puedes enviarle un mensaje o un correo a las personas en tu vida, incluso sin tener que decir nada específico sobre el día de San Valentín, para ver cómo están y contarse las cosas que los han ayudado a enfrentar la situación. Si te agrada la idea, incluso podrían hacer una videollamada para ponerse al día y/o para desahogarse, según el estado de ánimo.

El día de San Valentín es casi el aniversario del día que nos dijeron que nos mantuviéramos alejados de todos. Para algunas personas, ha pasado mucho más tiempo y habrá pasado aún más después de que termine la pandemia. De cualquier forma, hay que tratar de tener compasión.