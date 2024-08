»Este disco me ayudó en mis años más oscuros de bullying»: ¿Cómo cambió tu vida el ‘Hybrid Theory’ de Linkin Park?

La música es uno de los escapes más efectivos que existen para manejar nuestros problemas diarios. Hay discos que cambian la manera en la que vemos y vivimos el mundo y hasta moldean nuestras conductas, haciéndonos personas distintas desde que le damos play a la primera canción.

Hybrid Theory, de Linkin Park es uno de esos discos. Vendió 30 millones de copias en el mundo, puso a la banda en el mapa musical mundial y tuvo hits como en «In The End», «One Step Closer» y «Crawling» que conectaron con millones de jóvenes y terminó convirtiéndose en uno de los soundtracks más importantes en el crecimiento de los millennials.

Hoy, 20 de julio de 2017, el cuerpo de Chester Bennington de Linkin Park fue encontrado en una residencia privada en Palos Verdes Estates en Los Ángeles. En honor a su memoria y a todo lo que significó su música para el mundo, le preguntamos a algunas personas cómo cambió sus vidas el disco Hybrid Theory de Linkin Park.

Joey Muñoz, 28 años

Siendo partidario del sonido agresivo de KoЯn y fan de las rimas de Snoop desde pequeño, Hybrid Theory fue un disco hecho conmigo en mente: yo era el target de esos 37 minutos y medio de furia adolescente. Recuerdo ver por primera vez el video de «One Step Closer», los peinados de Chester y Mike eran demasiado radicales para imitarlos yo mismo, pero ganas sobraban. Cuando Chester gritaba «Shut Up When I’m Talking To You» quería repetir esas palabras en la cara de mis maestros, padres y en general cualquier figura de autoridad.



Pasados 17 años, he escuchado poco ese disco, mis oídos de viejito ya no aguantan tanto ruido innecesario, pero no se me hace un disco de mal gusto como muchos podrían pensar, no me da pena haberlo escuchado al punto que se rayó el CD, nos enseñó a mostrar nuestra inconformidad con orgullo y expresarla a gritos. Tras la noticia de su muerte, me cuesta mucho trabajo creer las burlas que la gente tiene hacia Chester Bennington. Por un lado porque pasó más de una década anunciando los hechos de hoy, y por otro su voz era única y hablaba por millones de jóvenes que no entienden su falta de adaptación social.

Fabiana Olivares, 23 años

Hybrid Theory fue uno de los primeros discos en físico que tuve y aún me sé todas las canciones. Se lo robé a uno de mis tíos porque quería ser como él, y bueno, esa era la música que él escuchaba.

A primera instancia era sólo un disco que escuchaba y ya, pero con los años las letras me ayudaron a cambiar la perspectiva en muchas cosas. «In The End» es de esas rolas con las que más me relaciono, sobre todo porque la depresión es algo con lo que he vivido por años y la canción actualmente describe lo que fue uno de los detonantes de la misma en esa época. Relacionarte con letras escritas por otra persona siempre deja un impacto y te hace sentir como que no eres el único en el medio de todo el caos.

Recuerdo que cuando MTV no era una mierda, siempre esperaba que pasaran el vídeo de «In The End» y lo veía escondida de mi mamá porque no le gustaba. Una vez lo puse en una pijamada con unas compañeritas del colegio y bueno, no volvieron a hablarme pero no impidió que siguiera viendo el video a escondidas de mi mamá.

Emma Rodón, 26 años

Cada vez que estaba en mi cuarto triste por cualquier problema existencial de mi pubertad o mi autoestima, escuchaba Hybrid Theory. El disco me hacía saber que no estaba sola en eso, y cada vez que lo escuchaba me daba una especie de confort que duraba por todo el tiempo que sonaban las 12 canciones. «In The End» la escuché mucho, recuerdo que cada vez que mis papás me castigaban y yo entraba a mi recámara odiando al mundo o sintiendo que todo valía mierda, me hacía sentir mejor. Ese disco fue vital a mis 12 años, me ayudó a superar muchas cosas y a que todo fuese más llevadero.

Luis Carlos Acosta, 24 años

Mi papá me regaló Hybrid Theory luego de pedírselo por mucho tiempo y después de que MTV me tatuara la imagen de Chester con pelo amarillo en «One Step Closer». Cuando abrí el disco en mi casa y me aprendí las letras de las canciones, sentía que tenía algo para descargarme de los problemas que tenía en la escuela. Este disco me ayudó en mis años más oscuros de bullying y por eso aún le guardo mucho cariño y de vez en cuando lo oigo en pedas o bien tarde en las madrugadas.

Josnel Colina, 26 años

Fue el primer disco de rock que le pedí a mis padres, y desde la primera vez que lo escuché significó mucho para mí. Recuerdo que lo escuchaba una y otra vez hasta que se me rayó de tanto oírlo y mi mamá me lo volvió a comprar.

Me sé las canciones de arriba para abajo, luego tuve la oportunidad de verlos en vivo y aunque ahora cuento con un gusto musical diferente sigo diciendo que ese concierto ha sido mi favorito y el más importante de mi vida. Recuerdo la emoción que sentí y que el trato de Chester y Mike con el público era increíble y único. Es una gran tristeza saber que el responsable de mi decisión de aprender a tocar un instrumento y ser músico, hoy esté muerto. Fue el héroe de mi infancia.

José Suárez, 27 años

Hybrid Theory fue mi primer disco pirata. Recuerdo cuando lo compré en el centro de la ciudad, un domingo junto a mi hermano. Además de recordarme una época muy chida de mi vida, me recuerda mucho a mi hermano que murió hace par de años. Él fue quién me enseñó a la banda, incluso le hicimos muchos covers a ese disco: él en la guitarra y yo en la batería. Después de que mi hermano muere, una de las cosas que más guardo con cariño es ese disco con portada gris, ya que es la representación física de una cápsula del tiempo para mi. Es como si cada vez que lo escucho, veo, o tengo en mis manos, vuelvo a mi infancia y me siento tocando «Crawling» con mi hermano. La noticia de la muerte de Chester me impactó mucho porque siento que una parte muy importante de mi vida ya no está. Al menos, este disco nunca va a morir y la gente lo seguirá coreando, al igual que el recuerdo de mi infancia y mi hermano.

