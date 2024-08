Este diseñador de México quiere que vuelvas a apreciar la vida

Formas celulares y cuerpos similares a erizos de mar con colores brillantes sobre un fondo negro –todos juntos, nadando y coexistiendo en el mismo espacio– aparecen en la obra del diseñador mexicano, Daniel Barreto. No hay belleza igualable en el mundo natural, pero cuanto más profundo veas, más diseños detallados puedes descubrir. Barreto sólo quiero que aprecies que están ahí.

«Parece ser que se dan por sentado», dice el artista nacido en Guadalajara. «Sólo estoy tratando de darle un espacio en el mundo como muchos artistas lo habían hecho antes y también llenar mi vacío. En otras palabras, busco contemplar la naturaleza, hacer que el espectador contemple la naturaleza sin pretender hacer ningún tipo de declaración ecológica». Usando Adobe Photoshop, el diseñador tomó sus viejos bocetos geométricos y los recreo en un plano digital, jugando con patrones y diseños repetitivos. El resultado son ilustraciones que usan el lente de arte moderno para mirar el mundo natural que nos rodea.

A través de su portafolio, sus diseños presentan imágenes de árboles y hojas, insinuando su amor por las representaciones terrenales. El artista gráfico se enamoró de la naturaleza cuando era muy joven, creciendo en una familia que era dueña de un vivero y teniendo un padre que estudió biología marina, y en su última colección de cuatro piezas, Imaginative Biology, lleva este interés a un nuevo nivel microscópico.

Barreto ha jugado con la idea de la repetición antes en su trabajo con GIFs, pero esta vez quería repetir los patrones dentro de la misma capa e imagen, en lugar de moverlos a través de una serie de diseños diferentes. «La repetición vuelve a ocurrir aquí con curvas, líneas y círculos», señala.

El diseño es vital para el trabajo de Barreto, dice el artista. Con arte que examina los patrones básicos del mundo natural, es capaz de acercarse a las profundidades de una imagen o determinar matemáticamente una precisión en las piezas de Barreto que son muy detalladas con los temas biológicos. Ya sea una representación simétrica de una medusa o una representación en profundidad de órganos celulares, el diseño le da capacidad de recrear una representación fiel, pero artística de la imagen.

«Creo que a algunos artistas no les gusta mucho el diseño o lo toman como un palabra llena de connotación comercial negativa. En mi caso, creo que es esencial para mi arte, que tenga un conexión con el diseño», dice Barreto. «Mi propio significado del arte va de la mano con el diseño. Me ayuda a llegar al punto que quiero llegar, sin cruzar la línea que haga que mi trabajo sea sólo una pieza de diseño». En estos tiempos parece que no hay respeto o congruencia en cualquier cosa. La gente está sobre los hechos o la verdad, y aunque el arte siempre ha sido encasillado como algo no real o ‘verdadero’, creo que habla de la verdad de una manera humilde que da forma a las personas y a los grupos».

Puedes conocer más del trabajo de Daniel Barreto en su sitio web.

