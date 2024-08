Este duelo entre MCs y mariachis sanará tu alma

Eventualmente tenía que suceder. Era necesario por el bienestar emocional de la cultura mexicana, del cosmopolitismo del siglo XXI y de nosotros como sociedad, que unos mariachis se enfrentaran con unos freestyleros en una plaza pública y todo terminara en un video de Facebook.

Rodeados de niños y familias en lo que a todas luces es un domingo de descanso, se acercaron unos mariachis a retar en una improvisación freestyle sin precedentes a los MCs que hacían su cosa junto al quiosco. Tal vez sintieron amenazado su territorio, que es el mismo que los vio nacer como tradición, y les pareció pertinente aprovechar el momento para aclarar las jerarquías. Como haya sido, se puede ver al trío de mariachis en la plaza de Tlaquepaque, Jalisco, improvisando con maestría un par de insultos deliciosos que los raperos no tardan en revirar.

El video lo dice todo y habla de lo aceptado que es el rap como práctica actualmente. En esta guerra, todos salimos ganando. Excepto cuando cantan “Another brick in the wall”. Definitivamente no queda claro qué pasó ahí.

“El talento, el mariachi y el rap, suenan sensacional”:

