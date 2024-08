Este es el cartel del Corona Capital 2018

MGMT, The Kooks, CHVRCHES, Death Cab For Cutie, además de Superorganism, Arizona, Jay Wolf, Khalid y muchos otros nombres que conoces, escuchas en tus playlists, ves sus videos en YouTube, comentas con tus amistades, familiares y novixs y sobre todo, tienes en las camisetas que se empolvan en tu closet… son la oferta que abulta el Corona Capital 2018. Hay para todos: la chavorruquiza mamalona podrá solazarse con Manic Street Preachers, New Orden, NIN, Chemical Brothers… y el notición enfermo de Mercury Rev, ¡qué emoción! Para mis soldados de la selfie y los memes como único medio de comunicación legítimo, ahí están Now Now, Deaf Havana, Friendly Fires, Sasha Sloan, Pale Waves. Y bueno, para todos sin importar, Robbie Williams.

The War On Drugs y Lorde son dos actos que cualquier persona viva en esta época, y que tenga gusto por asistir a este tipo de eventos, necesariamente debe poner en su lista de vistos. Checa el video arriba con los actos confirmados hasta el momento.

La cita es el 17 y 18 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, en la CDMX. La preventa es este 5 y 6 de junio a través de Citibanamex.

