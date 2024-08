Este es el negocio más estúpido, inmoral y lucrativo que podrías llevar a cabo ahora mismo

La caída de los precios del petróleo es otro ejemplo más del parón que ha sufrido el juego de trileros de la economía a causa de la pandemia. La demanda se ha desplomado y los especuladores venden los futuros de barriles de crudo que habían comprado e incluso pagan a otros para que los almacenen por miedo a tener que quedarse con ellos.

Esta situación revela tanto la absurdez como la fragilidad de la estructura mundial actual, pero, como en otras crisis del petróleo los especuladores han guardado el crudo en viejos petroleros, yo me he cuestionado si valdría la pena que un tío normal y corriente como yo comprara un petrolero usado y lo llenara con crudo barato para venderlo más adelante y sacar beneficio. La idea en sí no es mucho más absurda que, por ejemplo, seguir extrayendo petróleo de la Tierra, así que vamos a hacer una investigación inconclusa (y posiblemente inútil) sobre los beneficios de guardar el petróleo:

El buque

Parece que hay muchos petroleros a la venta por todo el mundo, a juzgar por los anuncios de Horizon Ship Brokers, una especie de Milanuncios de navíos industriales multimillonarios.

Aunque en la mayoría solo puedes ver los precios bajo petición, en los que sí aparecen, estos suelen rondar entre los 10 y 20 millones de dólares, dependiendo de la capacidad. Nuestro buque ideal debe tener una relación capacidad-precio equilibrada, dadas las actuales, ejem, circunstancias del mercado del petróleo. Sí.

La mejor oferta ahora mismo es un petrolero Suezmax de 274 metros de eslora que cuesta 17 millones de dólares. Fue construido en el 2000 por Daewoo Heavy Industries, se encuentra ahora mismo en algún lugar de África y tiene una capacidad de 159 057 toneladas de peso muerto. Como su nombre indica, es el barco más grande capaz de transitar por el Canal de Suez lleno de petróleo.

El suezmax. Imagen: Horizon Ship Brokers

Sin embargo, el tonelaje de peso muerto no equivale realmente a todo el oro negro que puede cargar, puesto que en él se incluye a la tripulación y el equipo. La cantidad real de crudo que el barco puede llevar depende del tipo que sea, pero el Suezmax tiene mucho espacio y el precio es ideal. Advertencia: el barco se vende “tal y como está” lo que significa que antes de comprarlo tienes que ser inteligente y darle un par de patadas aleatorias en varios lugares de la coraza para comprobar que todo está bien.

El petróleo

Ahora que tenemos un petrolero, estamos listo para almacenar un montón de crudo en el mar. Pero, ¿cuánto, de qué tipo y cómo?

Un comerciante de materias primas le contó al editor jefe de VICE EUA que la compra es bastante fácil: solo hay que pagar a un comerciante acreditado para que lleve a cabo una negociación bursátil en tu nombre y compre futuros del petróleo, que son como contratos mensuales. Obviamente, deben expirar para que te entreguen los barriles físicos. Es lo que los comerciantes de materias primas intentan evitar a toda costa vendiendo y desplomando los precios, pero es exactamente lo que nosotros queremos. Si tuviéramos que comprar petróleo para recibirlo ahora mismo, nos costaría algo más, alrededor de 22 dólares por barril. Es mucho mejor aprovecharnos de la parte del mercado del petróleo que parece un corredor de apuestas de las Vegas. Los futuros de West Texas Intermediate (WTI) estaban en negativo la semana pasada y en 5 dólares en el momento de escribir este artículo.

Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, grosso modo se puede conocer la capacidad de un barco en barriles si calculamos el 90 por ciento de su tonelaje de peso muerto y lo convertimos a barril por tonelada métrica, ajustándolo al peso del tipo de petróleo transportado. Así, más o menos, las toneladas de peso muerto disponibles en nuestro suezmax son 142 151.

Hay varios tipos de crudo, dependiendo de su peso y de su composición. El WTI es ligero y por ello excelente para nuestro buque. Los futuros de WTI son muy baratos, lo cual nos viene perfecto, ¡aunque nada de esto tiene sentido!

Usando un conversor en el que introducimos la gravedad API (peso) del WTI —39,6 grados— y las toneladas de peso muerto disponibles podemos averiguar el número de barriles: 1 088 741, algo más de un millón de barriles de oro negro liviano texano. Para conseguir ese número con futuros, debemos apoquinar unos 5 millones de dólares, o incluso menos si somos listos (pero no lo somos).

Si fueras muy listo y avispado y hubieras comprado cuando estuvo en su punto más bajo (-37,63$), te habrían pagado 40 969 323,83 por llevarte el petróleo. Lo cual quiere decir que habrías ganado lo suficiente para comprar el petrolero y te habrían sobrado unos 24 millones para llevar la carga de Oklahoma al buque. Por desgracias, ni tú ni yo lo hicimos, y ese barco ya ha zarpado.



¿Hemos ganado dinero?

Obviamente, ahora mismo, el crudo no vale nada. Así que, si este plan se llevara a cabo correctamente, acabarías con un barco lleno de petróleo y uno cuantos millones menos en tu cuenta corriente, pero eso es todo.

Pero, venga, vamos a hacer cuentas. Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, el crudo normalmente se almacena en los domos de sal para ahorrar. Este método nos puede costar unos 3,50 dólares por barril en gastos de capital, mientras que de otra forma costaría unos 15 o 18 dólares por barril. Nuestro petrolero cuesta 17 millones de dólares y puede almacenar alrededor de un millón de barriles, así que, teniendo en cuenta el precio inicial del navío, nos saldría a 17 dólares por barril. Ni tan mal ni tan bien.

Ahora, para ser justos,vendemos el petróleo por más de lo que nos cuesta comprarlo y almacenarlo, que son unos 23 dólares en total por barril. No voy ni a intentar predecir los precios del petróleo en el futuro —algo, la verdad, bastante absurdo— pero imaginemos que el WTI vuelve a las cifras de enero de 2020: unos 55 dólares por barril.

Madre mía, hemos duplicado el precio y hemos sacado 32 dólares por unidad, un total de 34 839 712 dólares de beneficio.

*

Así que, si tienes 23 millones de dólares rondando por ahí, contactos en la industria petrolera y una vista de lince para los negocios durante una crisis, felicidades, ¡eres la peor persona del mundo!

A este cálculo que hemos hecho aproximado le faltan muchos factores, como el coste de la tripulación, mantenimiento, impuestos y otros gastos, pero la cosa no es que puedes ganar mucha pasta comprando un petrolero viejo. La cosa es que este mundo que hemos creado en el que sacamos petróleo sin parar y lo especulamos es absurdo. Además, el capitalismo es especialmente incapaz de administrar bienes equitativamente durante una crisis, o cualquier otro periodo. Es la misma razón por la que los granjeros destruyen las plantaciones y tiran la leche mientras que la gente se muere de hambre y por la que yo me planteo comprarme un petrolero.

