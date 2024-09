Este es el país que consume más calorías en el mundo

Cuando se trata de pensar en los países que más calorías consumen al día todos pensamos en Estados Unidos, con su mantequilla frita y su amor irracional por la pizza. Después quizás nos vendría a la mente México, el país con más índice de sobrepeso en el mundo, probablemente gracias a su ridículamente alta ingesta de refrescos.

Bueno, pues quizás no. Recovery Brands analizó la ingesta de alimentos por país y descubrió que los mexicanos, a pesar de que tenemos la grasosa corona de sobrepeso mundial, tenemos buena competencia en la ingesta total de calorías.

Videos by VICE

Utilizando datos de la Organisation for Economic Co-Operation and Development, el estudio se centró en las calorías per cápita que se sirvieron en cada país entre 2004 y 2013. Países como Suecia se mantuvieron bastante neutrales en la escala, pero Estados Unidos y algunos países europeos como Bélgica y Reino Unido estaban muy por encima del promedio.

Sorprendentemente, el país con el mayor consumo calórico fue Austria, que encabezó la lista con un promedio de 3 mil 769 calorías consumidas por día. Los investigadores culparon parcialmente a la tecnología por hacer que «producir y consumir alimentos [sea] más barato, poniendo a las naciones industrializadas en riesgo de problemas de obesidad».

El estudio de Recovery Brands también señaló que las personas que viven en países donde una porción menor de los ingresos se gasta en costos de alimentos, se sirven generalmente una mayor cantidad de calorías cada día, por lo general alrededor de 3 mil 500 por persona. En consecuencia, los países empobrecidos como Indonesia, en el que los costos de los alimentos constituyen una gran cantidad de gastos para los hogares, son menos propensos a ver los niveles extremos de obesidad.

Se encontró que los residentes de la India están en la parte inferior de la lista, consumiendo una ingesta calórica diaria promedio de 2 mil 500 por persona.

Sin embargo, se encontró que México, a pesar de tener una alta tasa de obesidad —32.8 por ciento de la población tiene sobrepeso—, presenta bajas tasas calóricas. ¿Cómo es esto posible? Recuerda que la ingesta de calorías no es el único factor importante en la alimentación.

Los investigadores de Recovery Brands también vieron un aumento de la ingesta de calorías entre 1961 y 2011, encontrando que en algunos países, las personas consumían hasta 500 o 600 calorías más en 2011 de lo que consumían en los años sesenta. En 1961, los residentes del Reino Unido e Irlanda estaban consumiendo un promedio de 3 mil 300 calorías por día por persona, pero en 2011, había llegado a poco más de 3 mil 500.

El estudio atribuye este aumento a la tendencia a comer fuera en los últimos años, pero también al aumento de tamaño de las porciones en los restaurantes. Utilizando datos de restaurantes independientes, los investigadores descubrieron que el tamaño promedio de la porción representa el 66 por ciento de la ingesta diaria de calorías recomendada para un adulto. Eso es algo que cualquiera puede tristemente atestiguar después de atascarse en un buffet chino.

Los investigadores esperan que su estudio de mapeo calorífico ayude a descifrar el tipo de impacto que el consumo de alimentos tiene en la salud pública, pero, ¿alguien más quiere visitar Austria después de leer los resultados?

La Weiner Schnitzel y Krainer Wurst deben saber mejor de lo que suenan si la gente consume 3 mil calorías de ellas al día.