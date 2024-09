Este es el primer casino de comida en el mundo

¡Oh, dulce nostalgia!

Siempre ahí para recordarnos los tiempos más sencillos —y mejores— en los que el mundo no estaba tan destruido como hoy.

Una de las décadas más románticas por su diversión inocente es la de 1950. A pesar de que fue el apogeo de la Guerra Fría y había una amenaza constante de aniquilación nuclear que hace que los chicos malos de hoy se vean un tanto mansos, los humanos modernos parecen encontrar consuelo al pretender que es la época de las hamburguesas, las malteadas y la opresión de las mujeres.

Este sentimiento también parece ser la inspiración para una próxima pop-up en The Diner, en Londres, llamada «Raise the Steaks», una fiesta con temática de 1950 alimentada por juegos de azar, hamburguesas, y juegos de palabras. Los participantes recibirán una hamburguesa gratis y «chips» con las que pueden jugar y ganar aún más alimentos. No son fichas de casino, sino papas fritas reales.

Para ser justos, este evento no trata sólo de celebrar al pasado. Es también un evento promocional para lanzar una nuevo casino inspirado en 1950 llamado 777.

«777 trata de combinar los buenos tiempos de los años cincuenta con la diversión y emoción de un casino», dijo el organizador Sivan Finn Shalev en un comunicado de prensa. «No hay mejor icono de los años cincuenta que The Diner, y ¿qué podría ser mejor que combinar una experiencia de comida «puramente estadounidense» con la diversión de los juegos clásicos de casino?».

Las reglas son bastante sencillas y al igual que en las casas de juego más tradicionales, los «jugadores» que han perdido todo su dinero serán capaces de volver a comprar. «La comida es el dinero y los clientes podrán apostar con papas fritas (chips reales) para tratar de ganar malteadas, guarniciones e incluso hamburguesas completas. Los clientes que se queden con pocas papas, ya sea por hambre o apuestas desafortunadas, podrán volver a comprar con una donación de £5 libras para el Cancer Research UK».

Entre lanzar «papas» a la mesa de la ruleta, tomar una malteada de Blackjack o apostarlo todo en la ronda de postre «Double or Muffin«, claramente no habrá escasez de comida estadounidense de la posguerra.