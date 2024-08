Este es el tema de Yoga Fire por el que comenzó todo el beef

Como muchos saben, este último par de semanas fueron relevantes para el rap hecho en México, gracias a uno de los beefs más vistosos entre MCs mexicanos que ha habido; un desmadrito que sirvió como termómetro de lo sana o no que es la escena en cuanto a un público pendiente y artistas prolíficos y con capacidad de respuesta rápida. Y aunque escaló en una cosa más grande, con dos equipos, Homegrown y Nunca Muere, enemistándose por completo, con varios personajes haciendo su parte, y con un diálogo público a su alrededor que involucró a todo tipo de sectores de la sociedad y una copiosa lluvia de memes, todo comenzó por un pleito entre Eptos y Yoga.

La querella original tiene desde el año pasado y está fundada en problemas, por decirlo así, reales: una historia específica con dos versiones de los hechos. Pero este capítulo de la saga, el que lo llevó al siguiente nivel y nos dio más carnita, con dos temas increíbles de Mu y otro igual de grande de El Grave, comenzó por algo más bien absurdo. Por lo que podría ser un error de hermenéutica, una bobada en redes sociales.

Videos by VICE

Básicamente el manager de Yoga Fire y fundador de Homegrown Entertainment, Alex Malverde, subió una historia a su cuenta personal de Instagram de una canción de Yoga. En la historia vemos a Alex y a Yoga en el estudio con pose de malos con el track sonando de fondo. La canción habla de muchas cosas, pero hace una mención a SPIT (la liga de batallas escritas que fundó Eptos Uno) diciendo que es una idea de Yoga; y también dice la frase “haciendo historia de verdad” (una referencia al título del disco que Eps no ha sacado con Universal después de más de tres años de haber firmado su contrato, Hacer Historia).

Cuando Eptos vio esa IG story, de inmediato lo tomó como una tiradera contra él, una posible respuesta al diss track original a Emecenas y Yoga que sacó en febrero, y el cual nunca contestó formalmente Yoga. Eps se encargó de inmortalizar el momento subiendo un video de la historia a su Facebook y posteriormente, procedió a tuitear compulsivamente que sacaran el mentado tema que salía en la historia. Finalmente, después de que no sacaran nada, él sacó “El Grizzly” y el “El Grizzly” obligó a Homegrown a dar una respuesta formal y de ahí todo escaló a lo que ya conocemos.

La gran ironía de todo el episodio, es que “Ctrl”, nombre de la canción que originó todo, se puede entender como un tema de Yoga hablando de varias cosas, más un corte de caja y una reflexión personal, que un diss track en sentido estricto. Claramente es parte de un cuerpo de temas más grande, un contexto específico de creatividad que no está centrado en aclarar o no lo sucedido con Eps. Tomando esto en cuenta, es gracioso pensar en la compulsión de haber visto una sola IG story y que eso llevara a Eps a hacer una canción de respuesta a un tema que, de entrada, no era para él.

Tal vez la frase que más llama la atención de “Ctrl” es “Solo hicimos lo que haría en sus tiempos Dapper Dan / Son mexas, no son piratas, ni son clones”, en referencia a los tennis que diseñó Yoga para el aniversario de Air Max el año pasado y de los cuales sacaron este año un tiraje de manera independiente, (movida que le valió una lluvia de tuits y burlas por parte de Eptos). Es un bonito argumento Dapper Dan.

La canción es producida por Trillhouse y tiene un video dirigido por Fredymoso y filmado en Hermosillo, Sonora hace unos días. Saludos a Las Cuatro Veinte. Dale play abajo.

Conéctate con Noisey en Facebook.