Este estudio reveló que a la gente psicopática le gusta la comida amarga

Puede parecer que lo estamos inventando, pero no. Investigadores de la Innsbruck University en Austria estudiaron a casi mil personas y llegaron a esta conclusión: las personas que disfrutan de la comida amarga son personas desagradables y amargas.

Hipócritas. Egoístas. De corazón frío. Vanidosos, egoístas, sádicos, narcisistas, incluso psicopáticos. Resulta que las personas que podrían entrar a Slytherin tienen algo más en común. Tienen un gusto particular por los sabores que el resto de nosotros caracterizamos como amargos. Nos referimos a los rábanos y a la quinina, al cacao sin azúcar y al café fuerte.

Según los investigadores: «Los resultados sugieren que el grado al que a la gente le guste la comida y las bebidas amargas está establemente ligado a lo oscuro de su personalidad». Estos hallazgos son «la primera evidencia empírica de que las preferencias de sabores amargos están vinculadas a rasgos de personalidad malévolos». No uno sino dos experimentos demostraron que esto es así.

En el primer experimento, se le pidió a un grupo de 500 personas evaluar cuánto les gustaban ciertos alimentos. Estos hombres y mujeres, con una edad promedio de 35, luego completaron cuatro cuestionarios diferentes de personalidad. Los cuestionarios evaluaron niveles de agresión, con preguntas del tipo: «si me provocan lo suficiente, podría golpear a alguien». Examinaron rasgos de personalidad («Tiendo a ser cruel o insensible»). También clasificaron a los participantes dentro de las cinco características importantes de la personalidad de extraversión, amabilidad, responsabilidad y estabilidad emocional. Y a los participantes se les dio algo que se llama Comprehensive Assessment of Sadistic Tendencies (Sí, al parecer existe un examen de ese tipo).

Resultó que las personas que dijeron cosas como «me gusta atormentar a la gente» eran las mismas personas a quienes le gustaban los rábanos y el agua tónica. ¿A alguien más se le pusieron los pelos de punta? Un segundo experimento confirmó los resultados del primero. En él, 450 personas fueron examinadas.

Los investigadores explicaron en la revista Appetite: «Las preferencias generales por el sabor amargo emergieron como un predictor robusto para el maquiavelismo, la psicopatía, el narcisismo y el sadismo cotidiano».

Tu típico asesino en serie puede emocionarse al comer alimentos amargos. Después de todo, en la naturaleza, las plantas venenosas tienden a ser amargas y los científicos dicen que a eso se puede deber el hecho de que a nosotros los no psicópatas no nos atraigan los alimentos amargos.

¿Y las personas agradables, amables, simpáticas y cooperativas? Tienden a no disfrutar los alimentos amargos.

Christina Sagioglou, autora del estudio, dijo que el consumo de alimentos amargos puede ser «comparado con un paseo en una montaña rusa, donde la gente disfruta de las cosas que inducen miedo».

Estas personas que comen alimentos amargos son seriamente espeluznantes. «Encontramos, en particular, correlaciones robustas con el sadismo cotidiano. . . [que es] una construcción relacionada con el masoquismo benigno: el disfrute de las actividades dolorosas», dicen los investigadores.

¿Somos los únicos que le queremos hacer a todos nuestros amigos y conocidos, compañeros de trabajo y colegas una prueba de sabor? Espera. Esto podría cambiar la aplicación de las leyes para siempre. ¿Alguien quiere un gin and tonic?