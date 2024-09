Este hombre piensa que todos deberíamos tomarnos nuestra orina

Bao Yuhan, tiene 80 años y es la imagen de la salud, afirmando que su densidad ósea es de una persona de 30 años y que aún puede hacer ejercicio por horas. Bao quien vive en Wuhan, una ciudad China, lleva 23 años tomando regularmente su propia pipí. Desde el 2008 es director de la Asociación de Terapia Urinaria, que tiene 1000 adherentes que creen fervientemente en los poderes de la orina. Tristemente, está en «veremos» el reconocimiento de esta asociación por parte del Ministerio de Salud Pública de China.

Bao Yufan haciendo ejercicio

La terapia Urinaria es practicada mundialmente, a pesar de que no existe un soporte médico que sustente que tomar pipí tiene beneficios para la salud. Aún así, Bao, no puede pasar un día sin beber una copa de su liquido amarillo, afirmando que le ha ayudado a crecer el pelo, ya que tenía calvicie, ha curado su estreñimiento crónico y ha logrado curar sus llagas. Parece una ilusión inofensiva y Bao se mueve como uno de los más importantes consumidores de orina en su comunidad. Lo llamé para averiguar más.

Videos by VICE

Hola Señor Bao. ¿Cómo fue que comenzó con esto de la orina? En 1972 en un viaje en tren, conocí a un hombre viejo de Hong Kong y a su hijo, A’Zhuang. El hombre viejo se veía débil, y seguimos en contacto. 20 años después encontré a A`Zhuang de nuevo y mencionó que su padre se ve mucho más joven, con una cara rosada y el pelo negro, a pesar de sus 80 años. Antes de saber eso, pensaba que el señor había muerto después de ver su estado anémico.

¿Podemos asumir que tomar orina se ha acreditado como algo milagroso para la salud? A’Zhuang dice que su padre ha tomado su orina por más de 8 años y que el, al igual que su esposa, lo hace también. Fui curioso y tomé 100 ml de mi orina para saber más. ¿Por qué 100 ml? Algunos japoneses dicen que para curar una enfermedad se necesita beber de 200 a 250 ml de orina, y que si es únicamente por un bienestar general, se pueden tomar 50 ml. la terapia urinaria se está volviendo popular en Japón.

¿Cómo diste el primer trago? Yo pensé que iba a oler exactamente igual que cuando vas al baño, pero A’Zhuang dijo que la orina fresca no apestaba y que sabía salda y amarga. Así que después de tomar una copa entre mis manos, la bebí mientras aguantaba la respiración. A’Zhuang tenía razón: Sabía mejor que muchas medicinas chinas tradicionales.

¿Cómo te afectó? Dos horas después de la ingesta, empecé a sentir dolor en el estómago. Estaba a punto de cagarme. Corrí a un baño público y todos los gases y desperdicios salieron de mi cuerpo. Sabía que era culpa de la orina. Me sentía cómodo pero mi preocupación radicaba en que que si hacia popó 5 o 6 veces al día me iba a deshidratar.

Es, sin duda, un riesgo. La tomé al día siguiente y volví a sentir el dolor en el estómago. Estaba limpiando mi moto y, como tenía las manos sucias, me aguanté la caca. Después de ese día no tuve más reacciones, así que continué bebiendo 100 ml al día y me di cuenta que mi constipación era cosa del pasado.

Pero además de hacer que las necesidades salgan con mayor facilidad, no parece que la orina tenga muchos beneficios. Bueno, mi estreñimiento se fue. Y tenía una úlcera bucal que sanó después de unas semanas de tomar orina. Casi me di por vencido después de 4 meses que no veía más beneficios. Mi familia no sabía que estaba tomando mi orina, si seguía se iban a dar cuenta, especialmente mi esposa quien era fastidiosamente limpia.

¿Por qué sigues adelante? Me pareció que podía ver cosas con más claridad. Solía usar gafas para leer, pero después de beber la orina durante 6 meses, encontré que no había necesidad de seguir usándolas.

¿Cómo se dio cuenta tu familia de que bebías tu orina? Pasaba mucho tiempo en el baño y mi esposa empezó a hacer preguntas sobre la taza extra que había en el baño, decidí contarle la verdad, lo aceptó pero no se unió a la práctica.

¿Cómo se desarrolló el habito a partir de ahí? Nueve meses después hice un nuevo descubrimiento: algo color gris en la cima de mi cabeza calva. M e di cuenta que los efectos de la orina venían poco a poco. Me tomó tres días quitarme la constipación, dos semanas el afta, medio año la progresión en la vista y nueve meses el crecimiento del cabello. Llevó tomando mi orina por 23 años, en los cuales no he gastado un centavo en hospitales. A la edad de 79, fui a realizarme una prueba para conocer mi densidad ósea, resultando que mi condición era de un hombre de 30 años.

Entonces, ¿No estás de acuerdo con lo que dicen expertos sobre los residuos y el daño que crea la orina cuando se ingiere? Para nada. Están completamente mal. Es una cuestión de concepción, donde creen que la evacuación, o «producto final» son lo mismo que residuos. No puedo creer que después de recibir educación superior, piensen eso. En una ocasión, recopilé información sobre los componentes de la orina en Japón, Alemania y Reino Unido. Los libros de texto dicen que en la orina se encuentran aproximadamente 12 elementos. Pero yo encontré 90 y mis amigos doctores dicen que son 11 o 112. Hice un estudio en el que se demuestra que ninguno es venenoso.

Esto suena innovador. La única substancia de la que no estoy seguro, en términos de veneno potencial, es la urea. Envié correos a Alemania, Reino Unido y a Japón, preguntando cuanto es la cantidad consumible. Solo la cabeza de la Asociación Médica de Japón respondió. Dijo que la cantidad aceptable son 50 g.

¿Cómo tomas tu pipí? Fresca. La mayoría de la gente toma solo la parte de en medio, dejando el principio y el final. Es igual que cuando vas al hospital a hacerte análisis. La primera parte solamente ayuda a eliminar los elementos contaminados. Especialmente para las mujeres, porque la uretra y su apertura vaginal se encuentran muy cerca una de otra. Y no queremos la parte final porque hay muchos precipitantes.

¿Cuantas tazas bebes al día ahora? Eso depende. En los primeros 6 meses tomaba 100 ml diarios, más tarde 600 ml, después 800 ml, luego 1200 ml. Al darme cuenta que era únicamente para mi bienestar, reduje la cantidad a 300 ml. también unto orina en mi cara, manos y ojos. es bueno y puede cambiar de gris a negro el color del pelo.

¿Cuál es la rutina para la cara? Solamente sumerjo mi dedo en la orina y la aplico en mis ojos y cara. También puedes ponerla en una taza y sumergir los ojos en ella.

¿No deja una especie de aroma? No. Como te dije, está fresca.

¿Disfrutas el sabor? Mi orina sabe a té light. Algunos dicen que su orina sabe a agua purificada. Yo sugiero que los nuevos practicantes, coman ciruelas la noche anterior para que el sabor sea semejante. Podemos decidir el sabor ajustando nuestra dieta. Orina de manzana o té light, todos están disponibles.

Finalmente, ¿Cómo puede alguien calificar para una membresía de la Asociación China de Terapia con Orina, además de mostrando su amor por tomarla? Primero debes tomarla. Segundo, debe ser una adición voluntaria. Tercero, Una suma de 20 Yuans (45 $MX) anuales. Y cuarto, Debes usar tu nombre real para promover la terapia de orina. Somos aproximadamente 100 adherentes. Creé la última regla, para que la gente pueda probar a escépticos que no mentimos sobre nuestras afirmaciones.

Lo mejor para la asociación, Señor Bao.