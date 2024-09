Este hombre quiere que dejen de servir comida en tablas de madera

Hay un momento en cada temporada de Masterchef –después del reto de la ridículamente torre alta de pasteles y el montaje de videos con los familiares– que los participantes son aconsejados por una suerte de gurú culinario que les dice que es tiempo de ponerse serios. Este renovado deseo de ponerse serio no se manifiesta en un momento de práctica antes de la ronda del risotto, sino en emplatar los alimentos en tablas de madera y trozos de pizarra cuidadosamente cortados. ¿Pero quién quiere servir la comida en platos blancos estándar? Eso es tan cuadrado. A menos que los platos realmente sean cuadrados…

«Es mi versión de un postre clásico francés», dicen, mientras presentan un Crème Brûlée deconstruido (que en realidad se les cayó), emplatado en lo que parece ser una tabla para armar una cama de IKEA.

Y como la mayoría de las modas surgidas de irritantes programas de competencias de televisión, la costumbre de usar tablas de madera para servir comida ha penetrado la vida diaria. Las zonas de construcciones deben estar llenas de dueños de gastropubs que buscan el trozo perfecto de madera sobre cual poner su hamburguesa «rústica» especial. Apostamos que la última vez que fuiste a comer con tus papás, tu papá te hizo la peor cara cuando su carne le llegó servida en una placa de cemento.

No es que nuestras opciones de vajillas deban ser controladas por algún tipo de policía de los platos. ¿Quiénes somos nosotros para envidiar la habilidad de un chef para salpicar—perdón, de adornar— coulis de frambuesa en una tabla de picar? El problema es que una presentación extravangante a menudo disfraza una mala cocina. Si te tomas el tiempo de arreglar palitos de pan en un carrito de supermercado miniatura, hay muchas probabilidades de que no sepan bien.

El tema de los emplatados extravangantes alcanzó un punto crítico con el surgimiento de la cuenta de Twitter We Want Plates (Queremos Platos), una cruzada en contra de que «la comida se siga sirviendo en pedazos de madera y tejas de pizarra». Aparentemente eso aplica «también» a los frascos de mermelada.

De repente, las legiones a favor de los platos tuvieron una salida en Twitter para expresar su furia contenida. Miles de personas comenzaron a seguir a la cuenta, muchos compartiendo sus propias experiencias. Había pedazos de pan tostado balancéandose en troncos, frituras en palas o un brownie que no venía al caso en un trozo de pizarra. Marina O’Loughlin tuiteó una foto de un pedazo de pan que le habían servido en una boina, (¿Por qué Yorkshire?).

Ross Mcginnes, un editor de contenido online de 40 años que vive en West Yorkshire es el hombre detrás de We Want Plates, hablé con él por correo electrónico para saber más sobre la lucha en contra de servir alimentos en cosas que no sean platos.

MUNCHIES: Hola Ross, ¿qué te hizo empezar We Want Plates? Ross McGinnes: Hice la cuenta la semana pasada después de que un amigo posteo una foto en Facebook de un filete tamaño normal que había sido servido en una enorme tabla de madera. Había sido titulada «¡Esa es una gran comida!». No era para nada grande. Había caído en toda esa parafernalia. Busqué una cuenta en Twitter donde ventilar mi enojo con gente que pensara como yo, pero no había nada. Asi nació We Want Plates.

¿Cuándo fue que notaste por primera vez la tendencia de servir comida en cosas que no fueran platos? Me sirvieron un pastel en una raqueta de ping pong en Barcelona por ahí del 2008 que todavía me quita el sueño. Ridículo.

¿Qué haces cuando no te dedicas a reunir fotos de comida presentada en objetos de casa? Me quedaré sin trabajo en dos semanas, por lo que si alguien tiene alguna vacante, siéntanse libre de mandarme un mensaje por Twitter. También tuiteo sobre mi trabajo fotográfico que es donde me refugio por media hora al día de la locura de We Want Plates.

¿Cuáles son los emplatados más ridículos que has visto? El pan servido en la boina es mi favorito. Una salchicha con puré de papa en una copa de vino, comida en platos para perro, la práctica suiza de poner el pan en pantuflas y el restaurante en Estados Unidos que te sirve el spaguetti en la mesa —EN LA MESA— y te da un tenedor.

No sólo son los platos los que están siendo sustituidos. La tendencia de servir bebidas en envases de mermeladas sigue estando de moda… Los frascos de mermelada inspiran mucho odio. Estoy sorprendido la forma en que eso atormenta a la gente. Aunque ganan las bebidas que son servidas en botes de pintura. Si estoy pagando 10 libras por una bebida no quiero que me la sirvan en una lata de pintura de secado rápido.

¿No crees que servir papas fritas en macetas y ensaladas en espátulas de albañilería pueden darle a los chefs una forma de expresar su creatividad? Ah, ¿pero a qué sabe la comida? Es estilo sobre contenido. Se pasa demasiado tiempo tratando de balancear seis papas en una mini rueda de carreta, el sabor se vuelve secundario. Pregúntale a la gente qué opina de su comida servida extravangantemente y te van a decir: «Estaba OK».

¿Ves algún final próximo a nuestra obsesión de servir comida en pedazos de madera? Todo es un ciclo. En 10 años veremos un We Want Boards (Queremos Tablas) en lo que sea el Twitter del futuro con fotos de vajillas de porcelana.

Y qué día será. ¡Gracias por hablar conmigo, Ross!