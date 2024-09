Este hombre se comió la mantequilla de cacahuete más vieja del mundo

La mantequilla de cacahuate es un superalimento original, un monstruo de energía abundante en calorías. También tiene una vida útil bastante impresionante, elaborada para durar unos pocos meses en la alacena y luego otros tres en el refrigerador antes de que ocurra la separación del aceite. No es de extrañar entonces que la mantequilla de cacahuate sea un elemento básico de los MREs (Meals, Ready to Eat: la comida preempacada del ejército) para las fuerzas armadas desde hace mucho tiempo.

Más sorprendente aún es que un tipo en YouTube acaba de comer mantequilla de cacahuate del tiempo de la Guerra de Corea. Y la disfrutó. El video dice mostrar al anfitrión valiente, Steve, consumiendo «la mantequilla de cacahuate más vieja que se haya comido en el mundo». En realidad no hay forma de verificar si de hecho era la más vieja que se haya comido en el mundo (si buscas entre la despensa de un viejo es posible que fácilmente te topes con algo anterior a la caída del muro de Berlín, así que quién sabe qué cosas haya por ahí), pero con 61 años tiene que estar entre las primeras.

«Esta mantequilla de cacahuate tiene la edad de mi madre. ¡Güey! ¡Está bien!», dice Steve, que se identifica como Steve1989 MREinfo. Steve ayuda a dirigir MREinfo.com, un sitio sobre… MREs, y se graba abriendo y comiendo MREs vintage para su canal de YouTube. «¡Es mantequilla de cacahuate de hace 61 años!» En la actualidad, los Natick Research Laboratories del Ejército de Estados Unidos sugieren que la vida útil máxima de los MREs modernos es de 84 meses cuando se almacena a una temperatura óptima entre 15 y 21 grados Centígrados. Teniendo en cuenta los avances en la ciencia de alimentos desde mediados del siglo pasado, probablemente sea seguro asumir que un MRE en lata de 1950 no duraría tanto.

«Muy bien, ahora tenemos algunas verdaderas joyas», dice Steve, conforme examinamos una colección de latas. «Estas cosas en realidad son B-units y paquetes de accesorios de [la] era de la Guerra de Corea, la Ración de Combate Individual. Sí, no Comida de Combate Individual sino Ración de Combate Individual, RCIs, que fue la primera ración de fabricación estadounidense de 24 horas».

Las latas grandes y voluminosas fueron abandonadas, ya que ocupaban demasiado espacio en paquetes y pesan demasiado. Algunas de las raciones fueron etiquetadas como «Paquetes de Accesorios» y contenían cigarrillos y cerillos, una tableta de purificación de agua, goma de mascar, y papel higiénico. Conforme Steve abre sus B-units de 1951, vemos galletas saladas casi perfectas y cacao en polvo empaquetado. Debajo, en el fondo, se encuentra una mermelada de mora sin semilla de la Fruit Company Boothe.

«Vamos a olerla; huele bien», dice Steve.

¡Pero!

«Ay, no, no está bien. Mira: la mermelada se derramó. Qué mal», se lamenta Steve. «Con razón olía un poco a fruta ahí». Conjetura que la lata pudo estallar debido al calor, y aún así decide probarla.

«Oye, sabe bastante bien», dice, mientras va por más. «Espero que no me dé botulismo con ésta. No tengo seguro médico», añade.

El cacao en polvo no es tan emocionante: «Uy, para nada… sabe como si le hubieran puesto agua de alberca y le agregaran chocolate caliente». Pero la verdadera sorpresa viene en la lata número dos, es una lata de mantequilla de cacahuate como sorpresa, un pequeño guiño del Tío Sam.

«Espera un segundo… ¿es eso mantequilla de cacahuate? pregunta. «Ok, ahora estoy emocionado», confirma.

La lata de mantequilla de cacahuate está etiquetada como «fortificada» y fue producida por Cinderella Foods en Dawson, Georgia y estaba incluida en el MRE de 1955 de Steve. Conforme la abre con su fiel abrelatas P-38, el corazón de Steve se hunde mientras se derrama aceite de mantequilla de cacahuate por los bordes.

«Está todo separado y asqueroso. ¡Maldita sea!»

Pero, rápidamente, Steve tiene una revelación que ilumina las cosas.

«Espera un segundo… Estoy comiendo la mantequilla de cacahuate más vieja registrada hasta la fecha, ¿verdad?»

Y no sabe mal.

«No está cubriendo mi garganta, no se está tragando mi lengua. He comido pasteles de nuez de 30 años, ésta tiene 61».

Muchos comentaristas lo apoyaron. «Creo que me encanta este chico», escribió Megan Van Buskirk.

Otros expresaron su preocupación. «¿Usas Geiger Counter en la comida que compras?», preguntó Paul Johnson.

Algunas personas se enojaron. «¿Por qué estás probando eso? Eres un asqueroso», escribió Jungle Addiction EUW.

Y otros se mostraron perplejos. «Oh, mira, comiste mantequilla de cacahuate», comentó Sierra Bird.

Pero las palabras duras no molestan a Steve. «Esto fue histórico», dijo. «Esto también es ciencia».

Y como señala Steve, estas son raciones de (más o menos) alta demanda. El cacao, dice, puede costar $20 dólares en línea, todo un MRE más de $150. Un vendedor está ofreciendo una lata de mantequilla de cacahuate Cinderella de 1968 por $29 dólares, por si quieres probar un poco de historia de mantequilla de cacahuate.