Este hombre sobrevive con exactamente cero vasos de agua al día

¿No odias la forma en que tu cuerpo manifiesta sus necesidades en todos los momentos equivocados? Como cuando te despierta a mitad de la noche, recordándote de esas bebidas que vertiste en tu sistema y que ahora están dando vueltas en tu vejiga, o te despierta para salir corriendo al baño, o te hace sudar profusamente en una primera cita o entrevista de trabajo importante.

Peter Filak ha encontrado una respuesta a estas molestias: Deja de tomar agua. De hecho, deja de beber cualquiera y todos los líquidos.

Filak es un ex enfermero registrado, y ahora es un modelo de cámara web (su término mucho más civilizado para decir actor de pornografía en línea) y un reformador ávido de salud y estilo de vida y afirma no haber tomado ni un sorbo de agua desde el 5 de mayo de 2012 a las 5 de la tarde. (Eso sin contar algunos refrescos y leches de chocolate de vez en cuando, en los primeros días de su experimento. Dale chance, está librando una intensa batalla contra una retorcida adicción a los alimentos procesados).

Filak dice que sobrevive con cerca de 800 a mil calorías al día, consumidas en forma de frutas y verduras enteras. Incluso su perra, una mezcla de chihuahua-shih-tzu-papillon-Pekinés llamada Sachi, sigue la dieta. Él comerá un par de manzanas y un plátano antes de sus caminatas de 12 a 16 kilómetros; ella un kiwi o unas zanahorias si tiene sed.

«Incluso cuando estás filtrando el agua, estás sacando un producto químico y poniendo otro… [Especialmente] el agua filtrada a la que se le añade cloro y flúor y todas esas otras cosas felices», explica en uno de los muchos videos sobre nutrición, enfermedades y adicción en su página web, More Apples a Day. «Sobre todo porque entré en una dieta de frutas y vegetales, estaba despertando de dos a tres veces por la noche para orinar. Así que simplemente no tiene sentido para mí. No entendía por qué tenía que estar bebiendo toda esa agua».

También hay otros beneficios para el estilo de vida, explica Filak: Pasa casi cero tiempo en la cocina, tiene energía creativa aparentemente ilimitada (ve: su canal de YouTube), y, su favorito personal: «No sudo ni produzco ningún olor».

Cuando me enteré de Filak y su Evangelio sin-agua, envió un escalofrío por mi espalda bien hidratada. Si tengo una religión en este mundo, es el agua. Para mí, es la respuesta helada y cristalina a la mayoría de las molestias de la vida diaria: resfriados y tos, boca seca, crudas asesinas, depresión a media tarde, crisis existenciales. Soy miembro con botella en mano del club de ocho vasos al día. En caso de duda, bebo H2O.

Filak, por otro lado, pone en duda la premisa misma de la hidratación. Como un vegano de alimentos crudos, pretende sobrevivir solo a base de frutas y verduras. (Junto con un burrito de Taco Bell de vez en cuando; lo veremos más adelante) Su objetivo es vivir el mayor tiempo posible; espera llegar a los 150 años de edad. Este sueño se ha estado gestando durante un tiempo en el joven de 26 años; decidió que no quería beber alcohol o consumir drogas desde que estaba en tercer año. Firma sus tratados en línea con la frase «VIVE más tiempo, lo haremos».

«Comencé este proceso de auto-educación a una edad temprana», me dice a través de Skype, desde su cama en Seattle. Se trasladó al oeste hace seis meses desde Pennsylvania porque había más interés y entusiasmo allí por su mensaje de una alimentación saludable y sin bebidas… Lee vorazmente libros acerca de la enfermedad y la adicción, citando a The China Study, The Emperor of All Maladies, y los documentales Forks Over Knives y Fat, Sick and Nearly Dead como influencias fundamentales.

Otra razón de su traslado es la tensión permanente con su familia; me dijo que a sus padres les costó trabajo digerir sus decisiones de estilo de vida en un inicio.

«El consenso general era que yo estaba actuando como un idiota», dice. «Siempre he tenido problemas con mis padres. Cuando les dije que era vegano, mi madre lloró, mi padre estaba molesto, me dijeron que era el TOC, y que había algo seriamente mal en mí». Pero ahora sus dos padres (su padre es un ex chef ejecutivo y su madre una enfermera) son veganos, y su padre incluso se ha hecho una limpieza con jugos, aunque ambos todavía beben líquidos.

Filak se alejó de su trabajo de enfermería en diciembre de 2012, en gran parte debido a su creciente desacuerdo con las recomendaciones dietéticas que se hacían en su hospital. «Me di cuenta de que los hospitales son administrados como empresas», me dijo.

Desde entonces, se ha centrado en su escritura. (Ha escrito cinco libros, que auto-publica en Amazon, sobre temas que van desde la sexualidad hasta la adicción a la comida; dos más están en camino) Además de su proselitismo en YouTube, también ha sido un actor contribuyente en Chaturbate, un sitio web cuyo lema es «El acto de masturbarse mientras chateas en línea» aunque se ha tomado un descanso recientemente.

En cualquier caso, no sabía cómo podríamos llevarnos bien, y mucho menos terminar esta entrevista. Y eso fue antes de que me instara a intentarlo.

«Si quieres darle un poco de perspectiva interesante a tu artículo, te pido que tomes mi reto sin agua», me escribió en un correo electrónico antes de nuestra charla de Skype. «Yo siempre animo activamente a mis lectores y espectadores a dudar de mí y mis creencias, y más allá de eso, a ver por sí mismos en lugar de solo creerme, o en otras palabras, a asumir el riesgo necesario. Así que aquí está:

«Pasa un día simplemente comiendo sandía. No comas nada más ni bebas nada en absoluto. Al final del día, es probable que nunca quieras volver a comer sandía porque te la pasarás orinando muchísimo (es por eso que no la como frecuentemente). Luego pasa un día, o algunos, eso depende de ti, donde solo comas manzanas o peras. Luego un día o algunos solo comiendo plátanos. Luego un día o algunos de solo zanahorias. Haz todo esto consecutivamente».

Me opuse, pero tuve que admitir que tenía curiosidad. No creí que me pusiera en peligro, pues he visto a muchos limpiadores con jugo por siete días vivir para contarlo, pero aún así me puse en contacto con una especialista en nutrición acerca de la elección del estilo de vida sin líquido.

«Cualquier dieta que excluya a cualquier grupo de alimentos es una moda y completamente insostenible», me dijo Lisa Sasson, profesora clínica asociada de nutrición de la New York University. «La deshidratación es muy grave. El agua tiene fluoruro, que es importante para la salud dental. Limpia nuestros paladares, contribuye a funciones importantes del cuerpo, ayuda a los riñones. Podría enumerar 20 funciones críticas del líquido».

Con ese consejo en mi bolsillo, seguí las sugerencias de Filak de todos modos. Renuncié a mis dos vasos de agua por la mañana, compré un recipiente gigante de sandía picada, y me dirigí a mi trabajo de oficina, decidida a dar lo mejor de mí. A la hora del almuerzo, me sentía bastante bien, y no había orinado tanto como me habían advertido. A lo mejor este personaje Filak se trae algo ente manos, pensé.

Luego, mis compañeros de trabajo pidieron pizza para un cumpleaños. Mi mayor obsesión, después del agua, es la pizza. Puedes adivinar cómo me fue el resto del reto. En el momento en que me encontré con una fuente de agua esa tarde, parecía como si hubiese surgido de un desierto tras vagar una semana. El chorro de agua fría golpeando mi boca fue una revelación. Me pregunté si era adicta a la hidratación.

La adicción es central para la filosofía de alimentos de Filak: lucha contra una adicción a la comida rápida, contando Taco Bell y Pizza Hut como uno de sus mayores vicios, algo que confiesa en Twitter. Prefiere el término «comida moderna» para designar a cualquier cosa bajo el paraguas de comida que se procese industrialmente o que no se encuentra en la naturaleza.

«Ya no veo igual a un adicto a las drogas, ya sea comida o heroína. Lo entiendo», dice. «Si todos son adictos a algo, nadie es adicto a nada. Si algunos son adictos a algo, será evitado por la mayoría, ya que se reconoce como una adicción. Y este es el muro de concreto entre la adicción a la comida moderna y a algo inhalado».

Pero Filak no espera que adoptes su forma de vida de sandía sin dudar un segundo.

«Siempre le digo a la gente, ‘velo por ti mismo’. Yo fui muy cínico por un tiempo, llamando a todos imbéciles. Adopté lo que tenía sentido y lo que era obvio para mí. He logrado entender que no puedo forzar mi punto de vista sobre los demás. Prefiero que las personas se eduquen a sí mismas».