Este hombre sólo comió carne cruda durante cinco años

Te presento a Derek Nance. Hace cinco años, Derek tenía una enfermedad misteriosa que acabó con su apetito y lo hacía vomitar todo lo que comía. Los doctores sospechaban que era una alergia, así que Derek cambió su dieta. Primero dejó el trigo y los lácteos, pero seguía perdiendo peso. Desesperado, pronto se encontró en internet, chateando con personas que promovían dietas milagrosas. Derek intentó una dieta mediterránea (pescado y vegetales) antes de deshacerse del pescado y eventualmente volverse vegano, pero nada funcionó. Finalmente, un hombre que tenía síntomas parecidos le recomendó una versión carnívora de la dieta paleolítica. Sin nada qué perder, Derek intentó la carne cruda. Eso fue hace cinco años y ahora lo lleva tan lejos como cepillar sus dientes con grasa animal. Por razones que no comprendo del todo quería ver a Derek comer y él aceptó. Lo encontré con su novia, Joanne, en Lexington, Kentucky, y hablamos de órganos vitales, carne podrida y salud, que es el tema principal de todo esto según Derek. Nunca ha estado más sano.

VICE: Hola, Derek. ¿Puedes decirme más sobre esta dieta? ¿De quién fue la idea?Derek: La inició un dentista llamado Weston Price, quien en la década de 1930 estudió los beneficios a la salud de comer más comida cruda, incluyendo carnes. Estudió a los nativos americanos y algunos de ellos vivían con una dieta a base de intestinos y grasa. Descubrió que personas en comunidades primitivas eran mucho más saludables de lo que somos ahora, y pensé, Muy bien, lo intentaré.

¿Hubo alguna consideración?Realmente no, porque había estado enfermo por tanto tiempo que estaba dispuesto a probar lo que fuera. Tenía un par de cabras en mi jardín que estaba usando para leche, ya sabes, estaba cansado de ordeñarlas, así que las sacrifiqué. Me comí ambas cabras, crudas, y así fue como cambié.

Dios. ¿Te enfermaste?No. Quizá al principio te da un poco de diarrea, pero sólo es tu aparato digestivo adaptándose. Luego de la primera semana, me sentí completamente bien, como nunca antes.

Y desde entonces ¿no has comido nada?Sí, por casi seis años. Como cordero, principalmente. Es fácil ir las granjas, obtener un buen precio, sacrificarlo y arrojarlo a la camioneta. Es mucho más difícil lidiar con las reses porque son mucho más grandes. Los cerdos definitivamente no, porque les inyectan bastantes hormonas y los crían con granos, lo que promueve el crecimiento bacterial.

¿Cómo evitas el escorbuto?Los órganos contienen vitamina C. El tema de la vitamina C es que la necesitas más en una dieta alta en carbohidratos, pero si eres carnívoro, hay suficiente en la carne del animal. Así que simplemente como las vísceras y el tejido conectivo y todo lo demás.

La vitamina C de Derek. Un tarro de órganos de borrego y sangre.

¿Qué pasa si vas a cenar a casa de un amigo?Si voy a cenar a casa de un amigo, la mayoría de las personas me deja traer un poco de mi propia comida. Lo mismo si salgo a cenar.

Pero ¿no te cansas de comer lo mismo todo el tiempo?No. Hay algo que ocurre en el proceso de adaptación. Después de casi tres semanas noté un sabor muy fuerte como a sangre en la parte de atrás de mi boca y de pronto empecé a tener fuertes deseos de más. La idea de comer carne cocida ya no me atrae. Sólo sabe quemada. Y es igual con las hierbas y especias, solía condimentar la carne, pero tampoco me atrae ya.

También comes carne echada a perder. ¿Por qué comes carne podrida?Es un probiótico. Parte del problema con mi digestión era la falta de enzimas. Mi cuerpo no produce suficientes enzimas para digerir comida almidonada. Así que las bacterias probióticas de la carne podrida, de hecho, me ayudan a digerir la comida.

Derek deja pedazos de cordero podrirse para luego comérselos.

¿Alguna vez le has explicado tu dieta a un vegetariano?Bueno, mi novia es vegetariana.

¿Eres vegetariana, Joanne?Joanne: Sí. Bueno, más bien omnívora con tendencias veganas. Intenté la dieta de Derek –una vez comimos lomo de cordero y estaba delicioso–, pero soy vegetariana por razones compasivas.

Así que, ¿ustedes hablan acerca de sus diferencias de opinión?Sí, y entiendo su razonamiento, porque para él esto es su salud. Creo que yo puedo comer cualquier cosa y no me afecta. Ésa es una gran diferencia entre nosotros.

Y Derek, personalmente ¿te sientes cómodo matando animales?Bueno, si un animal vive de acuerdo a su naturaleza, no tengo problemas éticos matándolo. Pero si crías a un animal en una jaula y cuando se enferma lo saturas de antibióticos, tengo severos problemas con eso. No sólo es injusto para el animal, sino para la gente que se lo come.

Tu refrigerador parece el de Satanás. ¿Qué hay aquí?Es una oveja Shetland. Tiene un sabor dulce muy suave. Le abro el cráneo y me como el cerebro. Es una especie de manjar, así que espero al fin de semana para comerlo.

¿Qué es lo peor de esta dieta?Ser un marginado. Mi familia cree que me volví loco. Literalmente piensan que estoy completamente demente y no sé por qué. Comer carne cruda es algo que sencillamente no pueden aceptar. Mi padre tiene una maestría en Biología y me dice que si como carne cruda, voy a adquirir algún tipo de patógeno.

Joanne: Sí, es extraño. Ni siquiera puedo mencionar la dieta de Derrick en su presencia. Dicen, «¡Está mal! Morirá,» y luego se ponen muy emocionales al respecto.

¿Dejarás de llevar esta dieta? No, no por elección. Si me arrastran fuera de ella, pateando y gritando, tal vez.

Y recientemente te convertiste en carnicero. ¿Puedes contarme acerca de eso? Bueno, iba a las granjas a matar a mis propios animales y alguien de estas granjas necesitaba ayuda, así que me ofrecí. Ahora estoy aprendiendo el negocio desde lo básico y consigo muchos trozos de botana. Antes era un electricista, pero voy a hacer lo que sea. Joanne maneja un bar de jugos veganos, así que a veces le ayudo ahí. Así es la vida.