Este libro de cocina surrealista convierte a la comida en obra de arte

Cuando lo conocido aburre y la imaginación se encamina bien, el buen arte surge.

En agosto de 2012, Joel Serra Bevin era el community manager de EatWith en Barcelona, una plataforma que en ese momento era una start-up conectando a la gente con experiencias gastronómicas locales. El chef autodidacta de 28 años también estaba a cargo de sus propias cenas, clases de cocina y eventos pop-up privados como su alter-ego culinario Papa Serra. Mientras tanto, el fotógrafo autodidacta Aldo Chacón trabajaba para revistas de moda con sede en Barcelona, Nueva York, y Alemania mientras buscaba oportunidades para expresar mejor su creatividad. La fotografía de alimentos cobró sentido para Chacón, quien tenía 25 años en ese momento y se había criado en una familia de cocineros, entre ellos una madre que trabajaba como chef profesional en México y EE.UU..

Ambos se conocieron en enero de 2013 y pronto comenzaron a discutir una colaboración, a pesar de su experiencia profesional relativamente limitada con la cocina, la fotografía de alimentos, y la publicación de libros; además de un horario difícil, teniendo en cuenta que ambos hombres ahora viven en diferentes continentes.

El resultado de sus esfuerzos es Papalosophy, un impresionante libro de cocina de 210 páginas con 80 recetas y una colección de fotografías atípicas. Programado a publicarse el próximo mes, el libro de cocina se llevó a cabo después de una exitosa campaña de fondeo lanzada el pasado mes de noviembre. Me senté con Joel y Aldo para aprender más acerca de su proceso para capturar experiencias culinarias creativas y su búsqueda para inspirar a que la gente cocine.

MUNCHIES: ¿Cómo se conocieron? ¿Su sinergia fue instantánea? Joel Serra Bevin: Nos conocimos en el lanzamiento de EatWith y para entonces yo ya tenía la idea de un libro de cocina. La había tenido durante años. Aldo me había escrito diciendo que quería ser nuestro fotógrafo. Éramos emprendedores emprendiendo y no teníamos dinero, así que le dije: «Está bien, toma estas fotografías como prueba», que era nuestra manera disimulada de conseguir fotografías gratis. Los fotos [resultantes] eran irreales. Me di cuenta de que él quería hacer cosas locas en el proyecto, y la empresa necesitaba algo más aterrizado y preformateado, pero tenía un estilo crudo que pensé que se ajustaba bien con el mío.

Aldo Chacón: A pesar de que Joel fue el que me contrató, nunca me sentí como si estuviera recibiendo órdenes de un jefe que más tarde pondría su firma en el producto terminado. La experiencia fue realmente libre creativamente y como yo no estudié [formalmente] fotografía, simplemente seguimos la corriente. Pronto nos pareció imposible limitarnos a fotografiar en la cocina. Al final improvisamos todas las sesiones de fotos.

¿Cuál fue la parte más difícil del proceso de fotografía?, desde el concepto hasta la ejecución. Aldo: Se volvió un muy largo proceso, de más de dos años, porque los dos éramos trabajadores independientes y se nos hizo difícil encontrar el tiempo para reunirnos. Además, teníamos que pensar en las recetas. Queríamos hacer algo realmente genial y tuvimos que encontrar lugares interesantes y así, lo cual también requirió una gran cantidad de tiempo. Además, Joel tenía como 400 recetas, ya sabes.

En cuanto a las fotos, fue difícil porque por lo general no obteníamos lo que necesitábamos. A veces nos llevaba mucho tiempo fotografiar solo una receta, así que era imposible terminarlo en un plazo determinado. Pero al final este caos fue lo que creó momentos únicos, donde todo cobró sentido y de alguna manera pudimos concluirlo.

Joel: Pensamos que sería más fácil. Es decir, pensamos que terminaríamos las sesiones, encontraríamos la editorial, ellos harían lo que tienen que hacer y luego nos mandarían el dinero. Pero la verdad, la mayor dificultad que tuvimos fue lograr el financiamiento colectivo para el libro. Nunca antes habíamos hecho este tipo de cosas y fue muy intenso.

Muchas de las fotos se ven surrealistas. ¿Ésa era su intención? Aldo: Creo que una mezcla de cosas como la moda, la imaginación y la curiosidad infantil crearon ese efecto surrealista. Es como un niño que va a un mercado de pescado con ganas de ver el interior de un pez. O la foto que tenemos con la pierna de jamón; a los niños les gusta vestirse como superhéroes como si fuera su ropa normal. Es este tipo de recuerdos con la comida lo que volvió interesante jugar con los ingredientes ya como adultos.

Joel: Yo tenía en mente a gente como Dalí, Gaudí, y Magritte. Son mis artistas surrealistas favoritos, por los que más influenciado me siento. Tratamos de comunicar esta influencia, pero mucho de eso también sucedió por accidente. Los jitomates en la playa, por ejemplo, simplemente decidimos ponerlos en el piso, en el momento perfecto una anciana pasa por ahí y eso es lo que logra la foto.

¿Cuáles fueron sus series de fotos favoritas y por qué?Joel: Mis fotos favoritas son las de la serie de salmón en la playa. Primero hicimos las de la corbata y luego fuimos a la estación de metro a tomar la de la cola de pescado de fuera. Lo genial fue que estábamos muy inspirados. Es decir, teníamos un salmón enorme, así que simplemente seguimos adelante. En la playa, creamos una situación de salvavidas tipo Baywatch donde yo salvo al salmón. Aldo me grabó corriendo (esto fue para un video) y todos los turistas estaban allí relajándose y yo llegaba corriendo, saltando sobre ellos, me sumergía en el agua y salía con el salmón. Tuvimos que estar cambiando de lugar cada vez que nos amenazaban con violencia. Fue increíble.

Aldo: Una de mis favoritas, ahora que lo pienso, fue la portada. Joel había comprado unos calamares pequeños y pensé que parecían dedos, así que queríamos hacer algo con sus manos en la cara, pero no funcionaba visualmente debido a la ubicación de las luces. Cuando estábamos en dificultades, o en cualquier momento, me gustaba poner a Joel en aprietos, así que le dije que se frotara la cara con los calamares. Comenzó a hacer eso, pero luego continuó a su cabello, y luego a la cabeza.

¿Cómo les gustaría que la gente interpretara a Papalosophy? Aldo: Queremos que la gente abra el refrigerador y se pregunte: ¿Qué puedo preparar hoy? Debe recordarles esos días de escuela cuando solo tenían como cuatro ingredientes y una caja de pasta, pero querían hacer algo rico porque tenían una cita. Este libro es una interpretación visual del estilo de cocina de Joel mezclado con recuerdos de mis propias aventuras de cocina.

Joel: En última instancia, queríamos crear un libro para las personas que aman la fotografía, el arte, Barcelona, y la comida. Pero no solo que las personas se sentaran en sus cocinas cocinado recetas, sino que hojeen el libro y se rían, se asqueen, se sorprendan, todo. Y puede que seamos bastante modestos, pero en realidad hay algunos elementos de cocina fuertes allí. El veinte por ciento de las recetas son de cocina tradicional española y esperamos conectar con un público culinario que tenga la imaginación para tomar estas recetas y hacer algo realmente creativo.

Aldo: Sí, porque al final, es un libro de cocina.

Gracias por hablar conmigo, Joel y Aldo.