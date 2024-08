Este libro te va a explicar el nombre de todas las bandas que imaginas

Una regla básica de la mitología del rock es que un buen nombre puede cambiar significativamente las posibilidades de tu banda. Puede ser simplemente lapidario, o encenderte como cohete. Va más allá del hecho de ser ingenioso o gracioso –que, dicho sea de paso, esos nombres tipo “Bartolo, el duende que pistea sobre el Periférico” o “Vagina loca” son lamentables–, ya que un buen nombre puede ayudarte o joderte desde ángulos como la mercadotecnia o el SEO en Google –hola, !!! y Buenas Tardes.

Y bueno, quienes hemos estado detrás del proceso de elegir uno, sabemos que normalmente todo concluye en un “vale madres, ya así”, que sin saberlo se podría convertir en nada, o en tu estúpida manera de ser presentado en el show de David Letterman. Como sea, todos y cada uno de los nombres de tus bandas favoritas tienen esa carnita detrás, historias que pueden remontarse a una tarde de humos viendo MTV, o a una junta en el edificio de una disquera donde unos hombres con traje sugieren cosas que no entiendes.

Adam Dolgins es un periodista y escritor británico que le ha dedicado literalmente décadas de su vida a investigar de primera mano el origen del nombre de los proyectos musicales más relevantes del mundo. En 1993 publicó un libro –Rock Names: From Abba to ZZ Top– que compiló muchos de sus resultados; sin embargo, han pasado veinticinco años desde entonces, con lo que ha venido la curiosidad por qué eso de Monos Árticos y pinche Chumbawamba.

Y bueno, ahora lanzó otro que se llama The Big Book of Rock & Roll Names que según sugiere su nombre es previsiblemente más grande, y explica que Daft Punk se llama así porque cuando eran Darlin una reseña calificó su música de “dafty punk”, o que Arctic Monkeys se llama así porque Jamie Cook siempre quiso una banda con ese nombre a pesar de que sus compañeros querían llamarse Bang Bang. El libro ya se puede comprar, pero si quieres ver una especie de previo sobre lo que incluye, checa este artículo que escribió para The Telegraph donde explica algunos nombres.

