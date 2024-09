Este mezcal piensa que Donald Trump es un pendejo

¿Hay algo mejor en este mundo tan jodido que tomar un sorbo de mezcal? ¿Qué tal besarlo lentamente al mismo tiempo que le mientas la madre a Donald Trump?

John Rexer, fundador de IIlegal Mezcal, quiere hacerle saber al mundo entero que ni él ni su mezcal van a aguantar la retórica de la derecha anti-inmigrante de Trump. En julio, su compañía lanzó una campaña en contra del candidato republicano y tapizó las paredes con cientos de posters anti-Trump en Miami, Nueva York, Los Ángeles, San Francisco y Oaxaca. Los carteles sólo dicen: «Donald, eres un pendejo» y muestran la silueta de la cabellera más infame de la política.

Videos by VICE

Recientemente Trump fue anfitrión en el programa Saturday Night Live, y mientras eso sucedía, la fachada del Rockefeller Center y del Union Square en Nueva York proyectaron la palabra «pendejo», táctica también de la compañía mezcalera.

MUNCHIES platicó con Rexer para saber cómo iba su campaña y por qué decidió usar su marca de mezcal como un arma política en contra de Trump.

MUNCHIES: Antes de que entremos en política, háblame de tu mezcal. John Rexer: Para empezar, llena tu boca de agave con sólo un poquito del ahumado de nuestro mezcal. Nos distingue que somos una de las dos marcas que está produciendo mezcales añejos y reposados.

Además, con nosotros todo se trata de la sustentabilidad. No somos de ese tipo de compañía que «da de regreso» después de haber ganado un montón de dinero. Si haces un jardín y lo cuidas bien desde el principio, no es siempre necesario que des de vuelta algo, especialmente si inicias de manera adecuada. Pagamos más a nuestros productores que otras marcas, personalmente revisamos que ese dinero llegue a las manos de los productores y sus familias, yu además les pagamos de manera inmediata, en lugar de hacer pagos a 60 o 90 días como lo hacen muchas marcas de mezcal. Es una gran manera de trabajar.

¿Cuándo fue el momento exacto en el que decidiste que querías usar «Donald eres un pendejo» como tu eslogan? Estaba en Nueva York, acababa de llegar de México. Estaba en Jackson Hole en el Upper West Side, crudísimo en un brunch. Al sentarme afuera vi a un mesero en su bicicleta y le dije a la persona que estaba sentada al lado de mi, te apuesto que es de Puebla o de Oaxaca. Cuando el mesero se acercó le pregunté: «¿De dónde eres?» Él dijo: «De Puebla». Comenzamos a hablar de la belleza de Puebla y de su comida tan deliciosa, pues yo viví allí un tiempo.

El mesero me volteó a ver y me dijo: «Es bueno saber que no todo el mundo aquí es como Donald Trump». Pude ver algo de dolor en su cara cuando lo dijo. Entonces contesté: «Mira, no todos son como Donald y mucha gente no siente lo que él siente». Él respondió: «Donald es un pendejo». Eso me conmovió y lo escribí en una servilleta. Después pensé que probablemente había muchas personas en Nueva York, Oaxaca y Estados Unidos que pensaban lo mismo y que se sentían igual de heridas por los comentarios racistas y denigrantes de Trump.

A la mañana siguiente abrí mi cartera y se cayó la servilleta. Ahí fue cuando lo pensé. Exactamente esas palabras tenían que ser nuestra próxima campaña. Sólo quería servir como voz del sentimiento de muchas personas que trabajan conmigo en todo el planeta.

Tres días después teníamos mil posters repartidos por toda la ciudad de Nueva York. Luego lanzamos nuestra campaña en San Francisco, Los Ángeles, Miami y Oaxaca, y todavía no acabamos. Creo que hoy colocamos nuestro póster número 2 mil.

¿Cómo fue la reacción general de la gente ante los posters? Mucha gente, miles de personas, han respondido con una actitud positiva, de soporte a nuestra campaña. Una o dos personas han cuestionado nuestra motivación.

Pero seamos realmente claros: es publicidad, yo usé el dinero de la compañía para esto. Por otro lado, también seamos realmente claros: esto es algo en lo que creemos; creemos firmemente en el poder del arte y en el humor como protesta. Especialmente si se trata de enfrentar a alguien como Trump, porque con él tenemos un problema completo, con su forma xenofóbica de ver al mundo.

¿Es la primera incursión de Illegal Mezcal en el activismo político? Siempre hemos sido políticos. Esta marca comenzó en un bar en Guatemala, donde vivo. Publicaba una revista política ahí mucho antes de dedicarme al mezcal. Siempre hemos tenido una postura y un movimiento multicultural.

Hace unos años hicimos una protesta en contra de Chik-fil-A através de arte con estencil cuando proclamaron su oposición al matrimonio igualitario. Hicimos un dibujo que mostraba a dos gallos besándose, con la frase: «Preferiría besar a un gallo que comer tu pollo». Lo pusimos por todo Nueva York.

Construir muros y bloquear a la gente no es la forma de aproximarse al tema migratorio. ¿Qué tal si mejor abres un dialogo inteligente? Eso es más apropiado para cualquiera que quiera ser líder de este país.

¿Has escuchado algo de Trump o de su gente? No hemos escuchado nada. Pero sí fuimos sacados por la policía cuando mi director de marca y su sobrina, Kayla Rexer, proyectaron la imagen sobre el Rockefeller Center el día que fue anfitrión de Saturday Night Live.

¿Cómo fue eso? Llegamos temprano y nos unimos a 200 protestantes. Continuamos proyectando nuestra imagen tamaño cartelera por treinta minutos hasta que los policías se enteraron de nosotros y nos dieron una advertencia. Cuando nos sacaron, nos fuimos a proyectar la imagen a Union Square y al edificio de CNN.

¿Tienes algunas palabras para él, sólo en caso de que esté leyendo esto? Toma la oportunidad y relájate. Construir muros y bloquear a la gente no es la forma de aproximarse al tema migratorio. ¿Qué tal si mejor abres un dialogo inteligente? Eso es más apropiado para cualquiera que quiera ser líder de este país. También, sólo vete.

Gracias por hablar conmigo.