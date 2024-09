Este mix de Armand Van Helden de 1993 te llevará de vuelta a los días gloriosos del house neoyorquino

Antes de remezclar a Tori Amos, publicar siete álbumes y recorrer los escenarios de festivales del mundo con A-Trak como Duck Sauce, Armand Van Helden era un chico de los clubes de Boston tratando de conseguirse el arrocito en la Gran Manzana. Ya había alcanzado éxito con varios de sus primeros discos, incluyendo The Funky Shell Toe EP y «Move It to the Left» (como Sultans of Swings), pero seguía buscando una manera de consolidar su reputación en una ciudad cautivada más por las travesuras escandalosas de los chicos del club que por el sonido house hip hopero de AVH.



1993 fue también un momento en que la lealtad de los sellos era un tirón más fuerte que cualquier alias de DJ underground. Tal vez por eso, Armand decidió lanzar su Rise Vol. 1 mixtape como DJ AV8, un guiño al sello house y hip hop de Boston con el ya influencial servicio de X-Mix remixes, el cual también había publicado parte de la delgada discografía de Van Helden hasta ahora.



El mix de 90 minutos fue una compilación astuta del sonido house que había sido acunado en la escena club de Nueva York desde el fin de la época disco, y son varios los actores principales que se destacan en él, incluyendo cinco cortes conectados al dúo nacido en Bronx-Brooklyn, Masters At Work, el cabellero elegante MK, y los demás a cargo de Roger S. (por Sánchez), Robin S, y Todd Terry (como su alias raramente conocido, House Of Gypsies).

Las vibraciones son una potente mezcla de deep house drums (en el sentido original) y de avalancha Club MTV, con canciones que sonarán familiares para cualquier persona mayor de 30 años (o… 40). Poco después, esto será usurpado por un sonido tribal más oscuro –principalmente por el hit rompedor de Van Helden, «The Witch Doktor»– que se apodera de las tornamesas y deja a gran parte de la sensibilidad del club de música atrás. Pasarían casi dos décadas hasta que los expertos del EDM (incluyendo Van Helden) traerían las cosas de nuevo de vuelta.