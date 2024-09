Este pastor usa cerveza para atraer a la gente a la Iglesia

La gente joven está huyendo de las religiones organizadas en tropel e inclusive cristianos de toda la vida se quedan en casa los domingos. Actualmente un tercio de los millennials reporta que no están afiliados a ningún grupo religioso o iglesia y se pronostica que alrededor de 106 millones de personas, una cantidad sorprendente, abandonará la fe cristiana antes del 2050. Después de siglos apegados a una doctrina rígida, los líderes religiosos de pronto deben tomar una decisión: adaptarse o morir.

De modo que ahora algunos sacerdotes y pastores se reúnen con sus feligreses no sólo en el altar para echar gotitas de agua bendita o entregar la hostia de la comunión, sino también en el bar de la esquina. (Por lo menos en EEUU, en México aún organizan marchas por la «familia tradicional»).

Videos by VICE

Grupos como la Basílica de St. Josaphat en Brewing the Faith de Milwaukee, o la increíblemente popular Pub Theology, activo en varias ciudades, combina ambas variedades de espíritus (el religioso y el alcohólico) en jardines de cerveza, bares y otros espacios de esparcimiento. Hablamos con el pastor Brandon Brown de la Iglesia CollectiveMKE en Milwaukee acerca de esta tendencia y su propio lugar de encuentros etílicos, Jesus & Beer (Jesús y Cerveza), donde cristianos y ateos por igual se reúnen para hablar sobre la fe mientras toman cerveza.

MUNCHIES: ¿Qué dice la Biblia sobre la cerveza? Pastor Brandon Brown: Dice varias cosas. Irónicamente, lo que sí dice es que no te emborraches porque te lleva a cosas malas. Un cristiano conservador podría leer el pasaje y concluir «la Biblia dice que no tomes». Pero eso no es lo que dice. Ni siquiera menciona en ese pasaje que beber sea malo en sí. Es más un pasaje de sentido común. Si te vas a embriagar y haces cosas de las que puedes arrepentirte, entonces te vas a arrepentir.

La Biblia también dice que debemos comer, tomar y disfrutar la vida. Soy un gran fanático de las cervezas belgas y usualmente le digo a la gente que no me gusta la cerveza, la amo. La cultura humana ha dedicado tanto tiempo derramando la vida entera al crear estas cervezas y vinos sorprendentes. Creo que uno se perdería de gran parte de la humanidad si no consumiera cerveza.

¿Qué es un evento Jesus & Beer? ¿Se realiza algún servicio? Es un encuentro. Hemos hablado sobre política, fé tóxica, versos de la Biblia.

¿Quién acude a un evento cristiano como éste? Gente de todas partes. Por lo regular, vienen quienes exploran y preguntan cuestiones poco tradicionales. Es una gama de personas que están interesadas en Jesús, mas no en la religión, agnósticos o curiosos que hacen preguntas como, «¿Por qué los cristianos están apoyando a Donald Trump y no a Hillary?».

¿Cuál es su rango de edades? Es tremendamente diverso. Desde personas con setenta años, pasando por todas las edades, hasta una chica de 19 años; ella toma cerveza de raíz y tuvo que hacer que su padre la llevara para que pudiera entrar al bar.

Pero, ¿existe algún deseo de atraer a una generación más joven que parece menos interesada en la iglesia? Pienso que cada generación ve la hipocresía de la generación anterior. No es nada nuevo. Pero sí pienso que la iglesia conservadora, rígida, antigay tiene un serio problema con las generaciones más jóvenes.

LEER MÁS: Las personas religiosas pueden ser borrachos de miedo

Los millennials ven el movimiento Black Lives Matter (La Vida de los Negros Importa), el debate sobre la homosexualidad o quién puede orinar en qué baño. Miran esas cuestiones, se dan cuenta de que la iglesia es la que conduce las legislaciones y eso los desmotiva. No tienes que observar muy detenidamente para notar que las personas están abandonando la iglesia. Hay gente que aún le interesa Jesús y la espiritualidad, pero está harta de la Iglesia. Pienso que muchos de los feligreses creen que Jesús le pertenece a la Iglesia, como un perro con correa que pueden dirigir hacia donde ellos dispongan. Pero he descubierto que muchas personas están interesadas en la ética de Jesús o en sus enseñanzas, no necesariamente de manera religiosa. Hay ideas verdaderamente fascinantes que se le atribuyen.

Para quienes crecimos los domingos sentados en la iglesia, todo esto suena muy radical. Dentro de la comunidad cristiana de Milwaukee, ¿hay alguna postura respecto a sus eventos de cerveza? Creo que se entiende que lo que Jesus & Beer está haciendo es reclutar y evangelizar. Está bien que se haga en un bar, porque lo estamos haciendo para llevar a la gente a la iglesia. Aún dentro del cristianismo, existen 40,000 denominaciones. De modo que lo que sucede normalmente es que los cristianos se unen a grupos pequeños que concuerdan con sus propias interpretaciones y fe. Mi intención es hacer que las personas, las cuales quizá no estén de acuerdo con las Escrituras, hablen al respecto en un contexto donde no se odien. Tratamos de sustituir las ofensas por la curiosidad.

¿Y la cerveza ayuda a mantener el temperamento calmado? ¡Sí lo hace! O puede hacerlo. A veces sucede lo contrario.

¿Qué hace a Milwaukee un buen mercado para Jesus & Beer? Milwaukee es perfecta. Es una ciudad cervecera. Nuestra cultura de cerveza podría vencer a cualquier otra. Existen muchas microcervecerías. En verano, cada fin de semana hay festivales de música y grandes fiestas. En Milwaukee, la cerveza no es tan divisoria como podría serlo en Illinois Central, donde yo crecí y la cerveza era vista como algo malo.

¿Hay algún elemento terapéutico en Jesus & Beer? Existe una cantidad tremenda de daño que muchos de nosotros ha experimentado al haber crecido dentro de esta comunidad que se suponía debía amarnos, pero resultó ser como cualquier otra. Había cosas buenas, malas y dolorosas. Pero a veces en estas comunidades religiosas las cosas dolorosas lo son aún más, porque provienen de personas que se supone eran nuestra conexión con Dios.

Entonces, ¿cómo lidian con ese peso? Creo es justo gran parte de lo que tratamos de hacer. Y pienso que la cerveza, la comunidad y la capacidad de hablarlo son increíblemente útiles.

Esta entrevista ha sido editada y resumida para una mejor claridad.