Este repartidor dejó una nota de 4 páginas para el cliente que no le dio propina

Según el sitio web TipthePizzaGuy.com, mucha gente no sabe que el cargo extra por ordenar a domicilio no es una propina y no es para el repartidor. Es un error común —además de inocente—, y parece que Lauren Ledford lo cometió en su última orden a Postmates.

Accidentalmente hizo enojar a un hombre repartidor de pizza con cuatro dólares, a lo que él respondió con una nota aterradora escrita a mano: cuatro páginas de furia, amenazas y palabras altisonantes.

Ledford afirma que luego de seis días de haber ordenado a través de Postmates, una popular aplicación de entrega de comida, llegó a casa y encontró la carta del repartidor esperando en su puerta. Publicó las últimas dos páginas en Instagram y Facebook. ¡Vaya que son algo! El conductor admite estar drogado al momento de escribir la carta, pero necesitaba esa propina para no estar «tan apretado». En otros párrafos, hace una serie de comentarios ofensivos y muestra una completa falta de conocimiento sobre la anatomía femenina. Y también la amenaza directa y llanamente. Todo por una propina de $4 dólares.

«Por favor, la próxima vez deje propina. Y si resulta que el repartidor soy yo de nuevo y no me deja propina, probablemente le voy a robar», escribe él. «Sólo estoy bromeando, aunque en realidad no. No se vaya a arriesgar. ¿Quién sabe lo que podría hacer un repartidor descontento que no pudo comer ese día?»

Ledford lo reportó con el servicio al cliente de Postmates, quienes —según ella— tardaron 24 horas en responderle. También entregó la carta al Departamento de Policía de Redondo Beach, y si el autor es atrapado, podría enfrentar cargos por delitos graves. En una segunda publicación de Facebook, Ledford dijo que Postmates no iba a proporcionarle el nombre completo del repartidor para que pudiera presentar una orden de restricción en su contra. «Es realmente aterrador saber que de pronto eliminaron sus ingresos y no me ayudarán a asegurar mi protección contra ese loco», escribió .

«No toleramos el acoso de ninguna persona en la plataforma Postmates y lamentamos sinceramente la experiencia de este cliente», dijo Postmates en un comunicado . «Inmediatamente después de ser notificados acerca del incidente la semana pasada, retiramos al empleado independiente de nuestra plataforma».

La parte más inquietante de esta historia podría ser que el chico repartidor esperó casi una semana para amenazar a Ledford por una propina que no recibió. De pronto, la pizza congelada del supermercado no parece tan mala.

MUNCHIES contactó a Postmates en busca de algún comentario al respecto, pero aún no ha recibido respuesta.